最近工作壓力越來越大，天天都要加班弄好回去都快凌晨了

隔天還要精神不濟的去上班

但喝了咖啡之後精神就能比較好

你就知道咖啡真的是我人生中的一大慰藉！

自從上次喝了歐客佬的咖啡之後

就有一直持續買他們家的產品

最近在歐客佬的官網上看到中秋禮盒預購的資訊

馬上就在網上下訂了新出的中秋禮盒咖啡要買來試喝看看～

在忙碌的日子裡，我們就是需要一杯濃郁的咖啡來充電

為我們的生活帶來一絲放鬆和享受

對於品味和細節敏感度高的我來說

一個精緻的精品耳掛咖啡不僅是一種享受，更是一種生活態度的體現

這款漂亮的中秋禮盒怎麼能不推薦給你們！

拿到實體禮盒之後真的感嘆了一聲OMG

那麼有質感的禮盒你敢相信嗎? 我都不敢相信了

喜歡喝咖啡的絕對會正中你們的紅心

愛欣賞美好事物的朋友們超推薦你們買這款中秋禮盒

無論是作為自己的犒賞，還是作為送禮都是完美選擇

中秋節送親朋好友這麼美的咖啡禮盒一定會讓人留下印象深刻～



活在現代快節奏的世界中

有時候也要體驗一下慢步調的生活

一杯好咖啡能讓生活在匆忙中稍作停留，感受這世界的美好

不僅是一種享受，更是一種我對生活品質的堅持和追求

剛好這款中秋咖啡禮盒就很符合我喜歡的條件

除了有精美包裝盒和高質感的材料

就值得我幫這款禮盒大大的加分！

而且它裡面有多種口味可以做選擇

不同種類的咖啡豆都有不同的香氣與口感

每個喝起來都各有不同獨特的風味

咖啡對我來說不僅僅是一種飲品，它更是一種生活方式的象徵

歐客佬精品咖啡採用耳掛的方式讓沖泡更方便

攜帶方便有時候我連出門旅遊也會帶上一兩包去泡

只要外面有熱水不用擔心今天在哪邊都能夠使用

歐客佬挑選的咖啡豆也是榮獲不少獎項的

這個光聞咖啡的味道就很香了

好的品質才能夠有好的味道

讓我這個精緻男孩也能夠精緻的生活

在辛苦勞累的時候嘗到美好的滋味～



沖泡完後的色澤很漂亮吧！

如果不喜歡純喝的話也可以加鮮奶也很好喝

因為我自己也都加鮮奶來喝～

現在歐客佬的咖啡完全變成我生活中不可或缺的一部分

連我女朋友也很喜歡他們家的咖啡

我們只要互相到對方家都會買歐客佬的禮盒去拜訪

超好笑因為這樣送完之後我們自己也能喝XD



歐客佬的禮盒其實每個都蠻漂亮的

但我真的超愛這款用藍色當做底色的中秋禮盒

看起來整個外包裝超級有質感的！

外面還會附提帶直接買來送人看起來蠻得體的也不會不失禮貌

重點是他裡面有20包耳掛咖啡包但只需要599元

買多還會有額外的折價根本就是小資族的最愛

如果你們也有喜歡我下面附上懶人連結給你們

自己在去官網上看看你喜歡哪一款吧～



中秋禮盒推薦～歐客佬精品耳掛咖啡