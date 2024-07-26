老泉城黃燜雞米飯是台中漢口路新開店，個人鍋$170起，還有免費自助吧，包括冰沙、飲料、雞湯和白飯，都隨你吃到飽喔！在美食林立的漢口路，老泉城黃燜雞米飯剛開幕就引來一波注意，目前他們在台中、嘉義和台南都有據點，老泉城黃燜雞米飯漢口店是最新的一家！他們到底還有哪些好料可以點呢？現在就跟我來看一看吧！

老泉城黃燜雞米飯地點

老泉城黃燜雞米飯漢口店就位在漢口路三段和太原六街口，距離車水馬龍的中清路不遠，剛好也是台中美食聚集處

大紅色的招牌還蠻明顯的，旁邊就是之前也去吃過的永盛2巷，二家都是不錯吃的簡餐鍋物店

整個店面都是透明落地玻璃，可以清楚地看見店內的動靜，這種設計的好處是一目瞭然，比較不會有拒人於千里之外的感覺

門口的玻璃窗上還貼有這個火熱開幕的海報，目前正推出評論送飲料的活動，可樂或雪碧二選一

跟很多餐廳一樣，門口就有它們的菜單立牌，方便過路人參考，再決定是否進去用餐

一進來就是他們的櫃台，雖然很忙碌，但態度始終不錯！不過因為是新開幕，所以目前只收現金💵

店內是狹長型的空間，2~4人座為主，除了前面靠牆的座位，後面還有比較寬敞的空間，大約可容納20個人

自助吧都集中在櫃台前，包括飲料、冰沙、白飯和雞湯隨你吃到飽，餐具就在餐檯下面，歡迎自取

電鍋和雞湯在這裡，白飯和湯都可以續，雞湯外還有貼警語：提醒大家取用時要小心燙

他們提供的是雞白湯，雖然沒有屋馬那麼好喝，但喝起來濃淡適中，不會太鹹，配飯吃剛剛好

另外還有提供免費的冰水和麥茶，老泉城黃燜雞米飯的飲料也都可以隨你喝到飽喔！

夏天這麼熱，沒想到它們還有提供冬瓜檸檬冰沙，這點真是太佛心了啊！剛好我喜歡喝，消暑又清涼的冬瓜檸檬實在太加分了

老泉城黃燜雞米飯菜單

這張就是老泉城黃燜雞米飯的菜單，主要以個人鍋物為主，分成黃燜雞鍋、麻辣鍋、正重慶酸菜鍋、叻沙煲和真功夫乾鍋，價位$170~320，都挺平價的，吃起來不傷荷包

老泉城黃燜雞米飯美食

黃燜雞米飯

我點了這道黃燜雞米飯$180，也是它們的招牌，鍋內除了黃燜雞還有木耳、青椒和滷得很入味的馬鈴薯，光是馬鈴薯就吸收了湯汁精華，吃起來真是歐伊系餒～

主角黃燜雞大約有5~6塊，熬煮過的黃燜雞輕輕一撥就骨肉分離，味道不會死鹹，湯汁淋在白飯上一起吃最正點，感覺還能多磕幾碗

重慶酸菜魚

王小民點這個重慶酸菜魚$230，近幾年頗夯的酸菜魚，它們這裡吃得到個人鍋，加了大量花椒的湯底麻而不辣，加上酸菜也夠酸，湯底不輸黃燜雞，美味程度甚至略勝一籌呢！

夾一塊魚肉起來拍特寫給大家看，拍完順便叫王小民數數有幾塊魚肉？誰知他卻說：「吃進肚裡還管它幾塊？何況魚肉一夾就碎，要幾塊有幾塊！」想想似乎言之成理，反倒像是我在強人所難了😆

老泉城黃燜雞米飯台中漢口店 地址：台中市北區漢口路三段151號 電話：(04)3611-1398 營業時間：11:00~14:00 17:00~22:30