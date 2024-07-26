國民美食平價經濟首選 滷味 可是宵夜、正餐最佳搭配好選擇
琳瑯滿目豐富滷味任你挑選，色澤鮮艷，看得我食指大動起來。
外帶回家，來點泡麵或白飯搭配~超對味拉!!
如是來台中旅遊住飯店，宵夜更要搭上好吃滷味 將軍滷味
出門旅行的夜晚，總是想來點消夜爽吃一下~
大家都喜歡點些什麼消夜呢??
你會買泡麵、雞排、炭烤串物、水煎包、麵線、臭豆腐呢!!!
消夜的選擇多樣化，總是讓人眼花撩亂!!!
像我經典的搭配就是泡麵跟滷味!!!!…尤其最愛乾滷味(涼拌)
要找到好吃很容易，但是偏偏要合自己的口味卻不是很容易的事情~
畢竟每個人的喜好不相同!!
最好是大碗又划算，當然也要好吃拉!!!
位於熱鬧的逢甲夜市商圈，路過福星路、文華路路口 將軍滷味
目光總會被那滿滿的乾滷味 深深吸引~
色澤鮮艷 美味動人
讓人不知不覺就給它…點了一堆來吃啦!!!
乾滷味(涼拌)整體上都相當入味~
口感帶勁，讓人一口接一口
當作下飯菜或是消夜美味搭配
可說令人吃的超過癮的!!!
價格透明呈現在你我眼前
想買什麼自己選，今晚宵夜在這裡!!!
推薦吃點容易入味的糯米腸、豬血糕、黑輪、甜不辣、海帶等等…
但大魚大肉同時，也別忘記來點青菜~!!
青菜類當然也不可錯過，像是花椰菜鮮脆十足~清爽好開胃!!
滷味的靈魂配角酸菜，這可是我最愛的!!!!
可是決定將滷味提升到哪一種等級喔!!
酸菜酸鹹適中，多汁爽口超級搭~~
搭配滷味一起吃，將滷味口感更上一層樓!!!
菇類也是推薦項目，像是杏包菇鮮脆多汁，相當好吃喔~
脆腸、鴨腸，爽脆爽口增加豐富口感的小菜~也是必點來嘗鮮~
增添這餐豐富美味~
有過路過千萬不要錯過
如果是在旅行路上的您~
買份當作飯店的宵夜美食，記得搭配泡麵一起~
價格經濟實惠，菜色選擇也多樣化
好吃不鹹膩~來份滷味，飽足一餐，味蕾超滿足~
將軍滷味
台中市西屯區文華路12-3號(福星路 文華路路口)
營業時間:17:30–23:00
【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用
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