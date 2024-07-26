你吃過豆腐冰嗎？位在彰化火車站附近的豆腐先生冰品店，就是一家豆腐冰專賣店喔！他們除了豆腐冰，還有豆花和冬季限定的燒仙草，一年四季都有死忠的客人來報到！豆腐先生冰品店的豆腐冰口感滑嫩細緻，吃起來很特別呢！

豆腐先生冰品店地點

從地圖上看得出來，豆腐先生冰品店距離彰化火車站不遠，走路過來也只需5分鐘，它們的斜對面就是鼎鼎大名的北門口肉圓

上次去看完彰化田中九重葛花牆和二林花旗木後，順便來吃下午茶，吃完肉圓大家都覺得口渴，剛好看到斜對面的豆腐先生，就直接跑過來吃冰了

門口就放了好幾個立牌，告訴大家它們也有賣各種不同的手搖飲和牛奶，包括珍珠抹茶凍、鮮奶飲和仙草飲等，價格約$50~90

不過招牌豆腐冰在這裡，主要有二種口味，價格分別是$60和$70，還能任選三種配料

另外還有這個小黑板，除了寫明營業時間，還提醒顧客禁帶外食，不論內用外帶都請先畫單

這裡就是點餐和結帳櫃檯，畫好單後必須先付款，才算完成點餐

除了現金還接受Line Pay、台灣Pay和街口支付，付款方式很多元，這點還挺方便的

店內空間不大，大約只有5張桌子，缺點是沒有冷氣，只有天花板的電風扇，好在吃冰翻桌率還挺快的，不然揮汗如雨的環境也挺滯悶的

室內二邊靠窗位置都有長條桌，還有天花板垂下來的乾燥花做裝飾，可以看著窗外風景用餐還挺悠閒的

店內招牌告訴大家，他們採用來自加拿大的非基因改造黃豆，大家可以安心食用

豆腐先生冰品店菜單

這張就是豆腐先生的菜單，感覺設計得有些複雜，我們研究了一下才了解該如何畫單，主要分成手做雙Q、豆花系列、飲品系列和冬季限定四大類，其他配類還能另外添加

豆腐先生冰品店介紹

招牌抹茶豆腐冰

招牌抹茶豆腐冰$70，綠色的是抹茶豆腐，另外還加了紅豆、芋圓、珍珠和芝麻，感覺是宇治金時的高配版；最大亮點是加了芝麻，吃起來跟外面的口味不一樣，真的很加分啊！

雙Q仙草冰

芋圓+地瓜圓組合的雙Q仙草冰$60，另外還有二球芋泥和綠豆，加上底下的碎冰一起吃，也頗有滿足感

綜合豆花

跟前面二碗比起來，這個綜合豆花看起來就弱掉了，綜合豆花可任選三種配料$50，可能因為豆花太少，感覺比較稀迷，所以還是點別的比較好

最後三碗擺在一起拍張團圓照，夏天來上一碗清涼的豆腐冰也能消暑不少喔🍧！