

今天又來和大家分享一款最新超酷的K歌神器KS30 360度炫彩聲光對唱藍牙音響

這款產品來自人因泓叡行動K歌王系列，喇叭不僅能帶來震撼的音效，還有炫彩的燈光效果

在家裡或戶外開派對，有了這款音響，聲光效果直接升級，你就是整場派對的焦點

搭配雙麥克風可互連對唱，絕對是派對必備良品，下面就帶大家一起來開箱看看吧！

產品官網:https://www.ergocity.com.tw/product/detail/KS30



打開盒子首先看到的是音響主機，與下方收納整齊地說明書（內含保卡）、

一旁是TYPE C充電線、音源線、還有兩支藍牙麥克風。

所有配件都包裝得非常妥當，看起來就很高級。

特別是這兩支麥克風，質感非常好，感覺很有份量。

https://www.ergocity.com.tw/product/detail/KS30



這款音響的設計真是絕了！主機採用ABS塑鋼外殼+PC彩燈外殼，再加上矽膠提帶和喇叭鐵網，

質感超棒。大尺寸燈桶型造型，外觀時尚，長10.6公分、高22.2公分，擺放出來剛剛好。

表面光滑細緻，每個細節都處理得非常到位，看起來既科技又時尚。無論是外觀還是質感，

都讓人一見鍾情，完全是派對和K歌的不二之選！





KS30除了強韌耐摔質感非常好。此外它還擁有IPX5防潑水設計，

不管是居家使用還是戶外露營，都能放心使用，不怕弄濕壞掉。

這樣的設計讓它更加耐用，使用起來也更加安心。



KS30配備大口徑66mm 喇叭單體 +2.5 吋 超重低音震膜，低音渾厚有磁性增強人聲層次，

使音質更加自然。這樣的配置讓它在播放音樂和K歌時，都能呈現出非常震撼的音效，

讓你彷彿置身於演唱會現場。





KS30音響的底部設計也十分貼心，除了標註了相關的電源規格外，還配備了防滑底座膠條。

這些膠條能夠牢固地固定音響，不會輕易滑動，即使在播放強勁低音的時候也能穩如泰山。

這樣的設計不僅提高了音響的安全性，也增添了使用的便利性，讓你能在各種環境下放心使用。

無論是放置在桌面、地板還是戶外的草地上，KS30都能穩穩當當地提供優質音效。











正面有一條操作按紐排列，電源鍵、燈光鍵、播放/暫停鍵、音量的加減與電源指示燈

一鍵開機操作簡單方便。即使是長輩也能直覺的輕鬆上手。



全新藍牙V5.3技術，開機即連線音響，支持藍牙連接、操作面板下方飾條有隱藏

AUX音源輸入孔、microSD卡和usb隨身碟插槽，共有四種音源播放模式，播放支援豐富!



想要在手機上追劇時，擁有更好的音效體驗嗎？

輕鬆連結就能讓你的手機變身為迷你劇院，給你帶來前所未有的視聽享受！







最吸引人的莫過於它的360度炫彩包覆大面積七彩酷炫氣氛燈，內建LED呼吸燈設計，

有26種模式，燈光隨音樂節奏變換，讓你的派對充滿動感和樂趣。

每次燈光變化都能帶來全新的視覺享受，讓人愛不釋手。







配有親膚矽膠提帶，讓你隨時隨地帶著它走。無論是外出旅行、野餐、露營，

還是在家裡開派對，這款音響都能輕鬆應對。提帶設計不僅增加了便攜性，也讓它看起來更有精緻感。



支持MP3和高音質WAV無損音樂格式，讓你享受高音質的音樂，K歌也能有專業級的享受。

不管是流行音樂還是經典老歌，都能完美播放，讓你的每一次聽歌都是一種享受。









這兩支黑色麥克風真是太可愛了！尺寸適中，圓滾滾的設計讓它們握起來特別舒適，攜帶方便。

麥克風上面有電源鍵(可變聲)、音量調節按鈕和人聲消除按鈕，

還有一個電源指示燈，操作簡單明瞭。





麥克風的底部是TYPE-C充電連接孔





藍牙麥克風，連接非常簡單，只要開機就能自動連線，不用擔心連接問題。

最棒的是它們具備雙重降噪功能，收音清晰，讓你的歌聲更加動聽。

不管是高音還是低音，都能清晰捕捉，完美呈現。









雙Mic可以互連，讓你和朋友一起歡樂對唱，唱歌體驗更上一層樓！







這兩支麥克風還有五種變聲模式：KTV、流行、原音、蘿莉、大叔。想要搞怪一下？

按電源鍵切換可變聲，這個功能絕對能滿足你！無論是K歌還是派對，都能增加不少樂趣，

讓你的聲音千變萬化，帶來無限歡笑。



內建大容量電池，連續播放時間可達5小時，最長待機時間可達5個月。

無論是長時間派對還是短暫使用，都能滿足需求。充電一次，輕鬆享受長時間的音樂盛宴，

不用擔心中途沒電。



帶著KS30去戶外派對，立刻成為焦點。360度炫彩燈光效果讓夜晚的聚會更加熱鬧，

音效也非常震撼。不管是跳舞還是K歌，這款音響都能完美配合，讓你的派對嗨翻天。不

僅適合K歌，還可以用來開會、上課、車用K歌、喇叭聽歌、遊戲環場音效，甚至是叫賣大聲公，

真的是全能型音響。不管什麼場合，它都能輕鬆應對，帶來完美音效。



經過多次歡唱，我對KS30 360度炫彩聲光對唱藍牙音響的音質和便攜性非常滿意。

它不僅外觀時尚，音效出色，還有炫彩燈光效果和多種變聲模式，讓每次使用都充滿樂趣。

無論是和朋友聚會還是家庭聚餐，這款音響都能帶來無限歡樂，成為派對的最佳夥伴。

它的多功能和高品質令人愛不釋手。如果你正在尋找一款功能齊全、音效出色的藍牙音響，

那麼KS30絕對是不二之選。超推大家入手，一起體驗這款炫目型音響帶來的無限樂趣吧！





想了解更多可以參考官網購買連結

https://www.ergocity.com.tw/product/detail/KS30

創作者介紹

凹司釘

PiGx3金豬三兄弟與搞笑狼