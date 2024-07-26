桃園中壢美食宵夜,中壢熱炒店推薦,活蝦泰國蝦料理,太子鎮美食宵夜,明恩活蝦,龍慈路美食,中壢活蝦料理

以前在保全公司的同事們揪說要一起聚餐小酌幾杯，怕我又推說開車不能喝酒所以乾脆找了間我家附近的餐廳！上網查了下原來是做活蝦料理的，好嘛知道我對蝦子很熟悉還敢找活蝦料理？看來是對這家明恩活蝦很有信心啊？走就走啊誰怕誰啊！活蝦料理吃起來啊同學們～～～

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桃園市中壢區中山東路三段130號 請點我開始明恩活蝦料理導航

17:00–01:00，星期二公休喔！若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：龍慈路上收費停車格，當然啦有要喝酒的話不行開車喔！請叫小黃先生或是指定駕駛啊！！！

店內環境介紹

明恩活蝦就在中山東路跟龍慈路交叉口旁的新大樓一樓。

明恩活蝦料理離太子鎮這裡真的不遠，散步個十分鐘左右也就到了。話說一陣子沒往這裡來，什麼時候蓋了這麼新的大樓我都不知道啊～（驚訝

座位挺寬敞的～有十人的大圓桌也有四人的座位，環境非常整潔呢，服務人員也都很有禮貌這點讓我很滿意。

喔喔，桌上都有菜單想吃什麼選好後直接掃瞄桌上的QRcord就可以直接點餐了。朋友說他已經先點了幾樣招牌菜色啦，那在人到齊之前我們先來看看店裡面的佈置吧。

走到底就會看到超生猛的蝦蝦大軍啦！不禁有點懷念呢…因為以前在淡水唸書的時候在沙崙的一間釣蝦場工作了四年多，釣蝦放蝦吃蝦烤蝦我可是一等一的好手啊，老闆等等端上來的蝦子如果不好吃我可是會擺臉色的喔！（認真

客人點菜的時候廚師就會到蝦池裡撈起活跳跳的蝦子進去廚房料理。

最後面就是自助區跟冰箱囉，咦？店家提供給客人的水好像不是一般的水？喔喔喔！竟然是檸檬水啊！太用心了啊老闆！（激動

知道為什麼我這麼激動嗎？這麼濃郁的檸檬水除了喝來清爽之外啊，很多人都很喜歡在喝啤酒的時候加點檸檬呢！

各式的酒水都在冰箱裡任君選擇，而且我再次見到了老闆的用心啊，有注意到最上層的冰杯嗎？冰啤酒倒到室溫下的玻璃杯裡的第一杯總是會有點回溫的感覺對吧？直接倒在冰鎮過的杯子裡口感跟爽度都特別棒喔！然後還是要跟各位同學提醒一下，喝酒不開車開車不喝酒！飲酒過量有害健康！出來跟朋友們聚會小酌還是請小黃大哥或是指定駕駛最好囉。

還有讓人懷念的可樂娜啊，雪山好像也不錯！好苦惱啊等等要喝什麼呢……（謎之音：你是不是應該先想想要加點什麼菜再來選酒啊？

冰箱對面的牆上也貼了不少店裡員工跟客人們的照片，看起來老闆交遊廣闊啊。

才剛營業已經有熟客陸續進場了，本來朋友想訂二樓的包廂，老闆說已經有另一組客人先預訂了！！太可惜了，不過在預訂的客人來之前他特別讓我上去參觀一下，聽說還有全套的影音設備耶！（期待

從冰箱旁邊的樓梯往上就可以到包廂了，佈置得挺雅致的呢，兩張８人的圓桌非常適合公司或家人來聚餐。

哇~影音設備真不錯，難怪這麼多同學搶著要訂這間包廂了！下回我要提前訂！（握拳

而且包廂裡就有洗手間很方便，還有個對外的小陽台喔。

餐具什麼的都幫你準備好啦，想要享受美食歡唱又不想被打擾的話，這間包廂真的太適合了。

來來來，老人家考一下同學們～＂起碰＂是什麼意思呢？？？小提醒，是台語喔～（笑

明恩活蝦料理菜單

大家參考下菜單吧，畢竟先點了菜才有東西下酒啊！！！主打當然是活蝦料理了，二話不說我就點了當年我跟圍事太太的拿手菜，胡椒蝦！喔，還有蒜泥蝦好像也不錯啊。其他下酒菜就交給朋友們處理啦～難得可以喝酒我要去選酒了！（興奮）

啊不過話又說回來，喝酒不開車開車不喝酒！飲酒過量有害健康！同學們千萬要記得喔！

小魚花生：150元

幾乎必點的下酒小菜就是這個啦，香酥之餘還帶著些許的甜味！而且炒得很剛好呢。

都到我這個年紀了，能跟朋友們聚會喝個小酒什麼的真讓人開心！而且幫我倒酒的還是雄哥的兒子，從國小我就看著他長大的啊…（突然發現自己挺老的？ＸＤ

地瓜葉拌皮蛋：130元

清爽開胃，微帶香辣～沒想到地瓜葉配上皮蛋的口感還挺不錯啊！如果有白飯的話醬汁拌上去應該可以吃兩碗！（笑

胡椒蝦：580元

是了是了，就是這個熟悉的香氣啊！在這個造型特別的鍋子裡放入新鮮的泰國蝦，撒進專用配方的胡椒辛香料再加入一點點米酒，為了能讓香料更加入味還超認真的把每隻蝦子的背都剪開！然後蓋上鍋蓋開始煮，而且在煮的過程裡啊每幾分鐘就要整個鍋子拿起來均勻地搖晃！讓香料跟蝦子能更加的融合在一起～煮到乾之後就可以上桌啦！

因為蝦子在進鍋前都洗得很乾淨，我建議大家吃這個胡椒蝦的時候啊要先把整隻蝦含進嘴裡吸吮！讓吸附在蝦殼上的胡椒香料及蝦的鮮味充滿整個鼻腔與口腔，接下來才把蝦殼剥掉來細細品嚐蝦子的肉質。對了跟大家說件事，圍事太太以前跟我在同一個釣蝦場打工，有次蝦場只剩她一個人（因為老闆跟我還有賢哥去後面消坡塊釣魚了XＤ），有個客人釣蝦釣到肚子餓了就去櫃檯點餐，我太太很認真的跟客人說她只會做胡椒蝦，那位滿身刺青的大哥就乖乖的連吃了五份的胡椒蝦！！！

每隻蝦子都是肉質飽滿Ｑ彈，還有濃郁的蝦膏啊～太迷人了這蝦！！！

蒜泥蝦：580元

一上桌的時候啊濃厚的香氣讓我放下手裡吃到一半的蝦子來仔細的端詳這鍋蒜泥蝦！真的太香了啦～而且不光只是蒜泥，也有蒜頭跟蒜片呢！但是又不會讓人覺得整鍋都是蒜頭的味道喔！有別於大家對於蒜頭辛辣嗆鼻氣味的刻板印象，這鍋蒜泥蝦聞起來就讓人覺得舒服而且不刺鼻，再加上廚師很精準的拿捏好醬汁的比例，讓整隻蝦子都能沐浴在醬汁裡，吃起來一點都不乾澀！再看看等一下其他的活蝦料理如何吧，不然我應該會給這道蒜泥蝦本日最高分喔。

麻油麵線：60元

選擇這家明恩活蝦的阿凱一進來就嚷著要吃這裡的麻油麵線，我說真的這麼好吃？

喔喔～麻油麵線真的香！而且湯頭跟用料都不馬虎～～～

日式烏龍炒麵：120元

因為大家都是下班後過來的，不少人還沒吃晚餐所以就有人點了這個很清爽的日式炒烏龍，柴魚的香氣跟烏龍麵真的太搭了。

胡椒鳳螺：480元

雖然跟胡椒蝦的口味差不多，但口感差很多喔！相信不少人特別喜歡鳳螺特別Ｑ脆的口感吧？

老樣子啊，這裡的海鮮品質都很好而且清理得非常乾淨，一樣先把外殼的美味胡椒香料舔乾脆再用牙籤把螺肉挑出來～又Q又脆的螺肉真好吃。

蔥爆蝦：580元

哇噻，自從我離開釣蝦場之後就不曾看過這道料理了，因為不只作法多而且準備也挺繁瑣，但是卻是我吃過最香最棒的蝦子喔！

蝦子開背清洗完後先半煎炸再撈起瀝油，然後再加入蔥蒜辣椒等佐料再下鍋爆香炒到焦香後就可以起鍋了～（謎之音：料理節目？？

當年教我這道菜的賢哥示範了很多次給我看，也看著我失敗了很多次……但學會之後發現費工的料理真的特別美味！吃起來蝦子肉質Q彈多汁不乾，而且帶著辛香料的香氣非常好吃又夠味！慘了啦我不知道本日的最美味蝦蝦獎我要頒發給誰了啦～～～（苦惱

烤蝦：580元

喔喔，只在蝦殼上抹點鹽巴就直接拿去烤的烤蝦最是能吃出蝦肉品質的料理手法了！想我當年每天要烤四五百隻的蝦子，一看就知道廚師的技術真不錯！

這些就是我們今天吃到的各式明恩活蝦料理，看到這裡同學們是不是也食指大動了呢！

香烤鹹豬肉：200元

雖然是熱炒店常見的菜色，但我們點了第一盤後我還來不及拿起筷子就被搶光了是怎樣？？？這裡的鹹豬肉有這麼好吃嗎？？妹妹再幫我們這桌來一盤鹹豬肉！第二盤送上來之後我立馬整盤端到我面前，先挾起一塊不加佐料的豬肉放進嘴裡試試味道，嗯！外脆內軟而且醃漬的程度很剛好，鹹度適中！吃的時候再看個人喜好加蒜末洋蔥再沾點白醋也很棒喔。

烤生蠔：200元

這樣一大份生食級的生蠔包著鋁箔紙去烤，完美的把鮮味包在裡面～吃起來鮮嫩多汁！而且連裡面的湯汁喝起來都很鮮美呢。

花俏的雄哥示範了他的生蠔吃法，些許醬汁加上芥末再擺上一片檸檬，真會享受啊你。

和風牛小排：280元

略略烤過的牛小排淋上日式醬汁後上桌，非常的軟嫩多汁！我得說這裡的廚師真的厲害啊，圍事也是常下廚的男人啊知道這種肉類料理的火候掌控真的很難呢！

和風鱈魚肝：180元

鱈魚肝是我個人很喜歡所以加點的一道小菜，肥嫩滑嫩的口感，濃郁飽滿的香氣～再加上日式醬汁以及洋蔥來降低油膩感～很不錯的一道小菜。

馬鈴薯明太子：100元

明太子也是大家很難抗拒的日式食材之一，抹在馬鈴薯上小火烘烤非常好吃呢。

干貝明太子燒：220元

生食級的干貝再加上炙燒的明太子！風味鮮明雅致的干貝搭配上明太子的口感也很棒。

好啦～酒過三巡大家也都吃得非常開心，有沒有人想到＂起碰＂是什麼意思啦？？？讓老人家來告訴大家啦，台語裡的起碰有著蓄勢待發！啟動！等等的正向涵義，但聽說在酒友們之間起碰也代表著會追酒！看來老闆雖然非常好客，但也很會追酒喔！（笑翻

最後還是要提醒一下各位同學，朋友餐會小酌還是要注意自己的酒量！而且一旦喝了酒就千萬不要開車喔搭小黃來就好～不然就找個不喝酒的朋友一起來吃飯叫他當代駕吧！

店家/景點資訊

店家名稱：明恩活蝦料理 Ming En • 中壢旗艦店

所在地址：臺灣桃園市中壢區中山東路三段130號

營業時間：日 一 三 四 五 六 17:00-01:00

店家電話：034660071

評價：★★★★★





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