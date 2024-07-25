這家位在文心路三段上的▸法雅幸福甜點◂在台中開業的時間已經十幾年了，有著流線造型外觀的門市，內用餐點除了提供正餐、輕食、咖啡等餐飲之外，也是販賣甜點&義式冰品以及伴手禮專賣店哦！沒親自來逛過的話，可能還真不知道呢，現在強生&小吠就來報給你知啦



法雅幸福甜點│交通指南

開車前來門市餐廳可以停在法雅和糖村之間的停車場，真的頗方便！停車場旁也有側門可直接進出。



法雅的大門在面對文心路這邊，騎車過來的話也可停在騎樓上，或是可以搭台中捷運到文心中清站再騎Ubike過來唷。



法雅幸福甜點│義式冰淇淋＆用餐區

一進店內會看到收銀台和義式冰淇淋櫃。



現場展示的杯裝義式冰淇淋有十幾種口味可以挑選，不論內用或外帶都 OK 哦！內用單杯$105 元，雙杯$180 元。這陣子還推出了古早味枝仔冰禮盒，一盒十枝，特價$280 元，有五種口味，西瓜、鳳梨、紅豆麻糬、奇異果、奶茶，隨機搭配，可以買回家囤著慢慢吃



而櫃台前方則是餐廳內用區域，座位數很多哦！加上餐點選擇很多元，用餐不限時，超適合姐妹聚餐的啦～



另一邊的沙發用餐區有點小包廂感，很愜意欵。



還有隱私性高，不被打擾的座位區。不得不說店內佔地好大哦！想坐哪裡任君挑選囉～



而且店內竟然還有旋轉木馬可以搭乘！也太威了吧



法雅幸福甜點│伴手禮區

除了大門進來的義式冰淇淋櫃和用餐區之外，靠近停車場側門處則是伴手禮區和義式冰淇淋蛋糕展示區，等餐的空檔可以走過來逛一下。



法雅還有得過食品評鑑的金牌獎以及台灣金印獎，品質有掛保證的！



伴手禮選擇很多，也有很多手工餅乾可以買回家當追劇零食耶





法雅幸福甜點│義式冰淇淋蛋糕區

今天，我們先來看義式冰淇淋蛋糕展示區，蛋糕櫃裡有多達 13 款冰淇淋蛋糕可供選擇！有大有小，可以滿足不同族群的喜好 順便一提，法雅的冰淇淋、蛋糕櫃全都是義大利原裝進口，保冷、保鮮度超好的唷~



近看一下，發現每款蛋糕造型都十分典雅精緻，口味上也是創意度滿分耶！💯



剛好下個月就是父親節了，法雅也推出了四款主題蛋糕，分別是「玄米抹茶義式冰淇淋蛋糕」、「漫步典雅伯爵義式冰淇淋蛋糕」、「微醺雙色花生義式冰淇淋蛋糕」、「提拉米蘇義式冰淇淋蛋糕」，每款造型真的都像藝術品一樣耶！美到讓人捨不得切來吃呀



不過蛋糕做出來就是要懷著愉快的心情享用，我們就先來品嚐兩款看看吧！

-玄米抹茶義式冰淇淋蛋糕／6 吋 $1280 元-

當玄米遇上抹茶就是很合拍的組合！上頭的裝飾很日式佗寂風耶～紫色的蝶豆花搭配上現在超人氣的抹茶雪球餅乾。讓人等不及要吃看看啦！



這一款蛋糕使用的是帶一點花香的台灣抹茶，加上玄米中和後，吃起來還是有抹茶風味，但是不會那麼的苦，而且牛奶冰淇淋內餡還會吃到大顆又鬆綿的紅豆粒餡在裡面，增加了蛋糕的甜味但又不會過度甜膩，讓蛋糕整體滋味達到完美平衡點欵



-微醺雙色花生義式冰淇淋蛋糕／6 吋 $1180 元-

簡潔的造型加上宛如天使羽翼的白巧克力片點綴，光是看蛋糕色澤，已經可以預期要大口品嚐醇濃的花生風味啦！！



不過，這顆蛋糕的內涵沒有想像中那麼簡單！外層是使用台灣在地花生與大豆手工熬煮後製成的義式冰淇淋，牛奶花生內餡還添加了38 度金門高粱酒提味，讓酒香餘韻能在口裡化開😍

品嚐的時候，可以從中間挖一口、或是單純只吃邊邊，你會發現吃到的花生味和酒香的比例不一樣，還蠻有趣的！而且高粱酒的風味跟花生的香甜融合得很好，完全不會有突兀的感覺！底層的巧克力巴芮脆片餅乾香氣很足，帶點酥脆酥脆的口感，整體來說，甜度比上一款高一點，但同樣也很好吃👍



-漫步典雅伯爵義式冰淇淋蛋糕／7.5 吋 $1780 元-

使用唐寧皇家伯爵茶葉融入佛手柑香氣，再加上特製焦糖製作而成的義式冰淇淋蛋糕！內餡是 OREO 義式冰淇淋並使用少量的貝禮詩奶酒提味，是一款屬於成熟男人的氣息，也很適合即將到來的父親節捏！



-提拉米蘇義式冰淇淋蛋糕／6 吋 $1580 元-

猛一看以為是巧克力蛋糕，但人家的本質是提拉米蘇哦！採用哥倫比亞咖啡義式冰淇淋，搭配添加咖啡酒提味的馬斯卡彭起司，加上使用 70%巧克力製作的海鹽巧克力餅乾做為底層，軟滑綿密與苦甜參半的口感，以及在口裡化開的酒香，呈現出正統的義大利風味，真想大喊Bravo



法雅幸福甜點│2024父親節蛋糕早鳥優惠活動

啊啊~因應父親節即將到來，現在法雅還有推出2024父親節蛋糕早鳥優惠活動哦！

❤活動期間：即日起至 8/5(一)

❤提貨期間：即日起至 8/11(日)

1) 凡於活動期間至台中文心門市訂購父親節主題蛋糕，並於提貨期間內領取蛋糕，即享 88 折優惠。



2) 前 30 名訂購任一模父親節主題蛋糕者，贈送法雅保冷袋乙組。

（之後攜袋回購義式冰淇淋蛋糕 7.5吋可抵用200 元，6 吋抵用100元）

還有加送一把金色蛋糕鏟哦！好美型哦🤎



法雅幸福甜點│杯裝義式冰淇淋禮盒

那天到門市也拎了一盒6入義式杯裝冰淇淋回家，先讓我們家對食物最感興趣的茶茶聞香一下



打開後長這樣！有附鏟子造型的小湯匙，也太Q了吧🤤



打開一旁的小卡後，竟然還有附花朵的種子！原來法雅的用意是，可以讓大家一起把種子放到土裡種植，有一種傳遞幸福在發芽的感覺，好棒的設計哦～



每種冰淇淋口味都用不同顏色+文字做標示！杯身的黑白條紋設計好有法式簡約風哦～



杯子上也有註明營養標示，不得不說義式冰淇淋的熱量因為含乳量較低，所以熱量也沒那麼高！怕胖的朋朋可以安心吃啦！嘿嘿



回家先開箱了楊枝甘露＋紅心芭樂口味，楊枝甘露，紅柚的苦甜滋味，襯出了芒果的濃郁甜香。紅心芭樂，香氣濃郁，口感很清爽，好吃有推！！



夏天就是吃冰的季節，更別說今年夏天又異常炎熱，更讓人想吃冰啦！剛好下個月的父親節也即將到來，朋朋們不能只獨厚媽媽的母親節，父親節也要先超前部署起來啦，我們都要學習聰明消費，上述提到的2024父親節蛋糕早鳥優惠活動記得用起來哦



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法雅幸福甜點│店家資訊

法雅幸福甜點

地址：台中市西屯區文心路三段357號

電話：04-2291 5669

營業時間：10:00-20:30（最後供餐時間為17:00，內用區提供至18:00）

官網：https://fayalife.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/fayastore03/

IG：https://www.instagram.com/fayahappiness/



<本文為法雅幸福甜點邀約試吃，內容均為真實感受>



交通資訊

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