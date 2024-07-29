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用餐完畢刷信用卡付帳，兒子簽完了單，兩口子在研究要付多少小費，看到他簽下的數字，我瞠目結舌：「兒子，你剛畢業還沒賺錢，錢要省著花，出手不用這麼闊綽吧。」孩子們當場給我上了一課。

臺灣10%記帳單上，美國是另計。

臺灣習慣是結帳時就已註明服務費一成，消費者直接依帳單付費即可，彼此不會有誤會。美國則不同，基本上從步出美國機場開始，無論輪椅服務、司機接送、提行李、飯店打掃房務、餐廳飲食、酒吧、甚至近年的新興產業Uber、UberEATS也都是需要給予小費的。3~5塊不等。

到美國哪裡要付小費？付多少才不尷尬？

免給小費

簡單分辨就是需要自己到櫃檯點餐、取餐、餐前付款的餐廳，是不需要給小費的，像是：In-N-Out漢堡、麥當勞、KFC、Super Duper漢堡、披薩店、Subway、panda express中式快餐、Chipotle墨西哥捲餅、星巴克、路邊熱狗小攤販等等這類速食型態的店家。

只要付最後給你看的加稅後總金額即可，不需多付小費，如果你很滿意店員，可以投個1~2塊。

需給小費

進入餐廳後有服務生帶位、幫忙點餐、倒水等桌邊服務的餐廳，就需要給予小費。

一般餐廳 ：早午餐會給到15%-18%、晚餐時段18%-25%起跳。

：早午餐會給到15%-18%、晚餐時段18%-25%起跳。 高級餐廳（排餐、米其林餐廳）：15%-25%、晚餐20%起跳。

也有一些情境適合給小額小費，例如酒吧或賭場，一杯酒大概給1-3美元小費；若是一般餐廳外帶是不用給小費，但如果你覺得對方態度非常好，也可以酌量給10%左右；像我們帶寵物去星巴克，Starbucks 免費招待給毛小孩的一份驚喜 Puppuccino （其實就是一杯容量等同於 espresso 的迷你杯「鮮奶油」），就會給1-2美元當作感謝！有的餐廳會附贈兩片現烤土司，讓人非常開心，當然小費也就會視情況調整。

出國換鈔多備小鈔

10%算是表達對服務員的不滿了，有些餐廳還會出來問你是不是服務人員有什麼不妥，需要再加強的。所以，到美國用美金，記得小費計算也要用美國方式。

小費文化是美國經濟不可或缺的一部分，也是服務行業人員收入中相當大的一部分收入，甚至有些餐廳老闆都用最低薪來錄取服務生，所以服務業人員的薪水等於直接由客人給予，最直接、主要的收入來源就是小費；有些餐廳則是以小費多寡來評斷該員工的績效，由此可見在美國給小費是一件非常重要的事情啊！大家千萬不要忘記給小費囉！