吃心絕對 2 小時 ago 在〈台東美食 – 金三角小吃部 x 大王村的隱藏版美食〉中留言功能已關閉

關於金三角小吃部的兩三事

金三角？一開始以為是滇緬料理，後來一看其實是台式與原住民料理的組合，因為位置位於三角窗，故以此為名。

來台東太麻里旅遊，入住曙光渡假酒店，晚上一夥人就走路就近來吃部落美食，店家就在大王國小旁，位於大王村排灣族部落的金三角麵店，是美食愛好者不可錯過的隱藏寶地。這家小麵店以其招牌什錦海鮮麵和鹹豬肉炒飯而聞名，每一口都能品嚐到地道的風味。

店內的老闆娘熱情大方，雖然有時講話聲音較大，但這正是她熱情好客的表現。金三角麵店深耕部落，營業時間不定，店面簡單且座位有限，夏天無冷氣，因此建議顧客外帶。如果想體驗台東的熱情，也可以選擇在店內坐下來吃麵、聊天話家常。

由於店內只有一位廚娘和一個鍋子，所有餐點現點現做，建議顧客先打電話詢問是否營業及等候時間，以減少等待時間。

金三角小吃部店內外環境

金三角小吃部的店內環境非常溫馨，木質的裝潢和柔和的燈光讓人感到放鬆。店內擺放了許多綠色植物，增添了自然的氣息。牆上掛著手寫的菜單和特價信息，給人一種親切的感覺。



▲一旁就是大王國小。



▲金三角小吃部的外觀有一種樸實的魅力，木質的外牆和溫暖的燈光讓人感到非常溫馨。店門口擺放了各種盆栽和裝飾品，營造出一個舒適且歡迎的氛圍。店內的佈置也很有特色，牆上掛著中文菜單或特價信息的招牌，還有一些促銷內容的標示。



▲這幾天來剛好有豐年祭

金三角小吃部菜單



▲除了招牌菜，金三角麵店還有許多隱藏版美食，如當地限量的斯麻寧煎蛋和炒螺肉，都是讓人一試成主顧的佳餚。

金三角小吃部餐點介紹

涼拌花生 50元/小 | 100元/大



▲清爽的涼拌花生，口感脆嫩，是開胃的好選擇。

蝦仁蛋炒飯 90元



▲鮮美的蝦仁搭配炒蛋和米飯，香氣四溢，讓人食指大動。

肉絲蛋炒飯 90元



▲嫩滑的肉絲與炒蛋完美結合，簡單卻美味。

什錦炒麵 100元



▲多種食材混合炒製，口感豐富，色香味俱全。

皮蛋豆腐 50元/小 | 100元/大



▲滑嫩的豆腐搭配皮蛋，清爽可口，是一道經典的涼菜。

爽口涼筍 100元



▲新鮮的涼筍，口感脆爽，清涼解暑。

炒龍鬚菜 100元/小 | 150元/大



▲龍鬚菜炒製後依然保持脆嫩，營養豐富。

炒大陸妹 100元/小 | 150元/大



▲大陸妹炒得鮮嫩多汁，是一道健康的蔬菜料理。

斯麻寧煎蛋 200元



▲▼限量供應的斯麻寧煎蛋，外酥內嫩，風味獨特。

▲斯麻寧（Smaning）個人覺得還滿像魩仔魚，是一種在台東地區特有的食材，通常用來製作各種美味的料理。這種食材在當地非常受歡迎，因為它具有獨特的風味和豐富的營養價值。

炒螺肉 250元



▲螺肉炒得香氣四溢，口感Q彈，是一道美味的海鮮料理。

蚵仔酥 250元



▲酥脆的蚵仔酥，外皮金黃酥脆，內裡鮮嫩多汁。

金三角小吃飯後記



▲從下午吃到晚上。



▲▼一群人開心的喝著飲料，因為離飯店走路只要三分鐘，所以可以暢快的喝飲料。



▲吃完準備回飯店休息囉！

金三角小吃部營業資訊

地址：台東縣太麻里鄉太峰路192號

營業時間：11:00–14:00, 16:00–19:30

電話：08-978-0207