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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 紫蘇梅嫩薑推薦！鮮脆不辛辣、不用動手做的村子口開胃小菜～

紫蘇梅嫩薑推薦！鮮脆不辛辣、不用動手做的村子口開胃小菜～

2024-07-29 09:43:00 婷兒美食玩樂記 人氣：33
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婷兒美食玩樂記

發表篇數：27篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

森泉食品 村子口
phone05-3420451
place嘉義縣義竹鄉東光村67號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這次來開箱村子口的紫蘇梅嫩薑
是我上禮拜去朋友家吃飯的時候朋友拿出來配菜的
因為吃起來的口感相當清爽而且又很開胃
讓我超級驚艷那天也吃了很多
由於太想買回家給家人吃了
所以我就問朋友這包要去哪邊購買
買回來吃後家人也都相當喜歡
所以我就來將這款巧妙地將紫蘇、梅子與嫩薑
結合的紫蘇梅嫩薑推薦給你們！

我上村子口的官網看才發現
原來紫蘇梅嫩薑製作需要有那麼多程序
製作紫蘇梅嫩薑的過程雖然看似簡單，但每一步都需要精心把控
首先，選擇新鮮的紫蘇、梅子和嫩薑是關鍵
紫蘇采摘後保留最佳的香氣～
梅子剛好在成熟的季節採摘，保證風味的酸甜適中
而嫩薑挑選嫩滑且無纖維的部分，以確保口感的細膩
難怪吃起來的口感和外面的不一樣！

這些原料經過精細處理後，就能開始製作紫蘇梅嫩薑
梅子的酸味需要通過適量的鹽與糖來調和，以達到最佳的平衡感
來達到不辛不辣、清爽順口的風味效果
而且他們沒有添加任何防腐劑，也讓我吃的比較安心！

 

紫蘇梅嫩薑的口感可以說是多層次且豐富的！
紫蘇獨特的草本香氣，與梅子的酸甜風味融合得恰到好處
入口時紫蘇的香氣會迅速散開
讓人感受到一股清新而又微妙的草本氣息～

梅子本身帶有酸甜的味道，在紫蘇的香氣中更加凸顯
梅子的酸味不刺鼻，而是柔和地滲透到味蕾中
與紫蘇的香氣相互交融，形成了一種清新而富有層次的口感
這種酸甜適中的風味，讓紫蘇梅嫩薑非常適合做為開胃的小菜！

搭上嫩薑平衡了整個口感，原本以為會很辛辣！
但村子口的嫩薑帶種微妙的清香與輕微的辣味，讓整體口感增添了一份層次
這種特殊的口感令人耳目一新的感覺～

 

紫蘇梅嫩薑的口感非常適合用來搭配各種菜肴！
作為一道開胃小菜，它的酸甜辣味能夠有效激發食欲
不論是搭配清蒸魚、燉肉，還是用作拌菜的調味品都很適合！
推薦你們用紫蘇梅嫩薑嘗試創新的搭配
營造出不同的味覺體驗
我偶爾也會將紫蘇梅嫩薑搭配一杯酒作為下酒菜
偶爾小酌一下搭配紫蘇梅嫩薑讓整體的感覺超享受～

真的超推薦你們去買村子口的紫蘇梅嫩薑
一包超便宜只要$55而已
如果你們有嘗試不同的配料和紫蘇梅嫩薑很搭的
也歡迎在下面留言跟我說～

紫蘇梅嫩薑推薦：村子口老農手摘

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