炎炎夏日真的是離不開消暑的冰品啊！！這間隱藏於市場裡的倆姐妹刨冰，可是在地經營超過20年的老店，尤其是夏天生意更是相當好，傳統的古早味刨冰是不少人的選擇，多達26種以上的配料，相當受歡迎，綿綿冰則採用紐西蘭第一品牌的安佳奶粉製作，多達6種口味，口感綿密滑順入口即化，不論是刨冰還是綿綿冰都有各的愛好者，價位落在$30~$75之間，有來玉里小鎮，不妨吃碗冰消消暑也很不錯唷！！

倆姐妹刨冰 在哪？

倆姐妹刨冰位在苑裡大同路，在苑裡市場，距離苑裡火車站走路大約4分鐘左右的路程，附近的苑裡市場炸雞也是熱門的美食小吃之一唷！！沒有過多的裝潢，簡單的市場小攤位，店內也有內用座位，很適合吃冰小小休息一下～

菜單MENU

菜單有分刨冰與綿綿冰兩種的價格，刨冰有多種口味，也可以自選4~8種配料，多達26種以上的配料可以選擇，很適合喜歡多元口味的人，綿綿冰則有六種口味，有花生、牛奶、芋頭以及當日限定口味，可以選擇單一口味或者是綜合口味，價位落在$30~$75之間～

冰品

綜合綿綿冰

綿綿冰相當綿密細緻，整個相當扎實，入口即化的那種，綜合口味看起來相當繽紛，個人比較偏愛花生口味，花生相當香濃，百香果口味也很不錯，雖然好吃，不過吃到後面偏甜了些

四種冰

刨冰吃起來就中規中矩，四種口味有芋圓、綠豆、紅豆、仙草，淋上了黑糖水，不過糖水甜度很剛好，不會過甜，不想吃有料的，可以點黑糖清冰只要30元，超級便宜唷！！

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