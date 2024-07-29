Apple Inc.（蘋果）我想是無人不知無人不曉的品牌，從人手一機的iPhone，到Mac、iPad、AirPods、Apple Watch等3C產品，已充分滲透現代人的生活。

自1976年創立，各種劃世代的科技產品不斷推出，創辦人Steven Jobs也成為許多人崇拜的對象，「Apple Museum Café」主理人也是粉絲之一，於是在咖啡空間內擺滿著蘋果歷年來的產品，讓人彷彿搭乘時光機般，一覽蘋果公司的發展足跡。

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「Apple Museum Café」位於溫州街內，從捷運台電大樓站走來大概十分鐘。溫州街可以說是咖啡廳一條街，一路走來不乏各式類型，且幾乎間間客滿，是學生閒暇時間的好去處。

店內空間不算太大，且有著些許的年代感，除了吧檯、桌型外，還有一間至多可容納六人的半開放式包廂，沙發座位更顯舒適，適合三五好友聚餐使用。

「Apple Museum Café」的特色，除了不限時、有wifi插座、低消飲品外，還有從店名即可略知一二的Apple產品收藏，我雖不是蘋果迷也非3C迷，但看到許多曾在童年出現的商品，也是覺得挺有趣的，能自稱Museum，想必店家也是以此引以為傲的收藏家。

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▲經典拿鐵（熱） $140

▲經典鮮奶茶（冰） $120

拿鐵和鮮奶茶表現中規中矩，因為不限時且低消一杯飲品，所以這價位還在可接受範圍內，若要續杯還能享有優惠。

▲菠菜起司雞肉貝殼麵 $210

「Apple Museum Café」其實並不算溫州街咖啡廳新面孔，但似乎期間換過幾任經營者，所以在餐點選擇上都有一直做調整。目前鹹食種類僅有義大利麵，選擇並不算太多。

而最多人推薦的口味為這道菠菜起司雞肉貝殼麵，甚至有人稱「Apple Museum Café」為被咖啡耽誤的義大利麵店，這倒是令我這義大利麵控十分好奇跟期待。

貝殼麵口感不錯，偏硬吃得到些微麵芯感，但當天的醬汁水份多了些，味道偏清淡．和期望中的濃郁程度有些落差，不過值得嘉許的是雞肉挺大塊且嫩口。份量大概是女生可以八分飽，男生可能會覺得略為空虛。

▲茄汁紅酒牛肉細扁麵 $240

相較於菠菜起司口味，我更不推薦這款茄汁紅酒牛肉，撇除馬鈴薯跟牛肉有燉爛之外，整體味道更淡，且有種簡餐料理包的既視感。

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Apple Museum Café / FB

地址：台北市大安區溫州街74巷3弄5號

電話：02-2367-5243

營業時間：12:00-20:30

※備註：低消一杯飲品 / 免酌收服務費 / 不限時 / 提供wifi / 部分座位提供插座 / 僅收現金

（用餐日期：2024/6）



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