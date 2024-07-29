健康意識的抬頭,大家對於素食,蔬食的需求要求越來越高.以前就是蔬菜作一作可以入口可以吃飽,現在擺盤口味樣樣不能缺.來自我的愛店養心茶樓成立了新的品牌YACHE其實就是韓國蔬菜的意思.短短兩個音節的店名其實就是單刀直入了表達品牌的目標,韓式口味的蔬食料理.

滿滿這桌,跟你說全都是蔬食你相信嗎?而且還是韓式風味喔! 和媽媽看完醫生後總會想帶她去一些特別的地方吃東西,可是她又不是太喜歡吃肉,一發現她的愛店養心茶樓(我們母親節就是吃這家啦!)一樓居然又開了一間蔬食,立刻安排起來!

餐廳的座位不多,店內呈現狹長型,用木作的屏風隔成一個一個的小區塊.捨棄天花板,整體挑高的空間,讓狹長的空間不顯得壅擠.帶點韓屋風格但裸露的管線卻很巧妙地在傳統中帶上一點現代感.

入座後服務人員先是擺上了五款小菜,滿滿的小菜光看了我都飽了!豆干跟百香果木瓜片是我最喜歡的兩款!媽媽則是最喜歡毛豆,不停地提醒挑食的女兒吃點毛豆對身體好~~~

雙人套餐NT1290可以選擇一款鍋物,一份煎餅,跟兩款韓式經典(當中有主食,炸物跟一些常見的韓式料理) 另外還有12款飲料選二以及一人一份的甜點.只有兩款湯品需要加價,+58.不會太誇張.有些餐廳明明是套餐加價加購弄一弄,那個價位根本就是吸引注意而已. 套餐中的所有餐點都可以選擇單點.

松露野菇煎餅

Yache的煎餅是表面酥脆裡面有點糯糯帶點黏,跟一般韓式餐廳有些不同.松露味不到很濃厚但是提香的剛剛好.裡面的菇跟蔬菜也給得很大方

韓式經典我們選擇了一個炒瑪麵,非常好吃!就是麵不是辛拉麵那種QQ的,煮得有些太爛了!麵中有許多的蔬菜,還用了蒟蒻仿製花枝,不說真的沒注意到這是蔬食.

因為好奇所以選擇半半炸G,吃過人造肉大部分都是豬牛的口感,不知道YACHE會怎麼仿製雞肉.結果是一盤混和炸物,有年糕,花椰菜,芋頭糕.兩個人吃這樣的炸物太多太膩,下次應該會考慮點蒸蛋或是蛋捲

最後上的是馬鈴薯排骨湯!猜猜YACHE的廚師是怎麼模擬排骨的呢? 是用炸年糕充當骨頭,外面包裹著素肉.除了長的可愛口感也很不錯!整鍋湯就是這麼多的料,跟正常的馬鈴薯排骨鍋比起來少了點油膩多了些蔬菜的甜.整體更像味增蔬菜鍋.

甜點是黑糖豆花…..是因為豆花很好做嗎? 但是做得好吃的真的不多啊!

雙人菜單不知道是我們胃口太小還是分量太多,大概80%都打包回家了!但我覺得以市面餐廳的雙人菜單應該是兩個成年男子不會吃不飽.晚上復熱後的味道也還很不錯!

第一次吃韓式蔬食覺得很有趣,餐點因為原料使用的關係其實都只是和一般韓國料理口味接近,韓式那種濃郁與厚重的口味還是沒辦法完全複製.但是以蔬食素食餐廳來說概念很創新口味也很不錯,YACHE除了給一般人的蔬食之外,也對於宗教上要求不可以有五辛的客人客製去五辛的口味,記得在點餐的時候作備註喔!雖然有套餐,但套餐中的每個餐點都是可以單點.其實也很適合上班族中午去用餐.一份炒碼麵,或是石鍋拌飯,或是韓式冷麵,想來點健康但又不想捨棄重口味,YACHE真的是很好的選擇!

候位的時候特別推薦可以去旁邊的麵包店NOZOMI Bakery逛逛,我超級喜歡它們的麵包捲,鹽可頌,肉桂可頌,洛神是我最推的三個口味喔!

PS.大家有發現YACHE的LOGO其實就是韓國菜的靈魂,用來做泡菜的大白菜嗎?!

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야채 Yache 野菜韓式蔬食

地址:台北市中山區松江路128號1樓

電話:02-2541-2020

營業時間:11:30~14:30, 17:30~21:30 (週末中午營業到16:30)