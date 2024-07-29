每當放假時，我總喜歡尋找一個可以讓自己徹底放鬆的地方。作為一個基隆人，外木山無疑是我的首選！那裡不僅有美麗的景色，還有讓人垂涎的美食等著我去發掘。



之前就聽朋友們說過外木山有一家超級火爆的燒烤店，每次經過那裡，總能見到長龍般的排隊人潮，店內座無虛席，讓我對這家店充滿了好奇和期待。

這次我選擇在平日去那裡，心裡想著人應該會少很多，果然如此，竟然沒有排隊就能進店，讓我毫不猶豫地決定要進去一探究竟。

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樂海海鮮碳烤Club-餐廳資訊

地址：基隆市安樂區湖海路二段166號

電話：02-2432-8942

網站：樂海海鮮碳烤Club

營業時間：周一~周五14:00–22:00

周三公休

樂海海鮮碳烤Club-餐廳介紹

店內空間出奇地寬敞，每一桌之間的距離也很充足，因為是平日的關係，整個晚上店裡只有我們這一桌客人，拍照起來也不會顯得雜亂。

關於菜單，這家店做得非常好，所有的菜品都有明確的價格標示，完全不用擔心會被多收費。

特別是串燒類，每個品項都清楚標示了數量，這在點餐時非常有幫助，可以很容易地控制分量和預算。

餐點介紹

▲ 季節時蔬 $120

今天的青菜是空心菜，我超愛這種炒起來脆脆的口感，而且調味剛剛好，不會太鹹，真的是吃起來很爽口！

▲ 肉絲炒飯 $120

炒飯的部分，完全有熱炒店的水準，飯粒一顆顆分明，不會太乾。最重要的是，裡面的肉絲還滿多塊的，每口都能吃到。

▲ 野生鮭魚肚 $480

這道菜我們一開始就點了，但它是最後才上的，因為老闆說這道菜需要烤比較久。如果你確定要點這道，就要先告訴老闆，然後可以慢慢點其他菜。

從照片上就能看出這塊鮭魚肚超厚實，烤得剛剛好，外表微微焦香，內裡卻依然鮮嫩多汁。每一口都能感受到鮭魚的自然鮮甜，脂肪在嘴裡慢慢融化，不會因為烤製而變得乾硬，反而更突顯鮭魚的鮮美和細緻。

▲ 招牌紅糟肉 $180

紅糟肉的外層烤得略顯焦香，雖然外皮有些微焦，但裡面的肉卻依舊保持鮮嫩多汁。這道菜將肥瘦肉完美結合，每一口都能感受到豐富的層次感。肥肉部分在口中融化，帶來滑順的口感，而瘦肉則保持嚼勁，讓整體口感更加豐富。

▲ 黑毛豬香腸 $100

香腸一直以來都受到小朋友的喜愛，當然我也不例外，非常愛吃香腸。不過我總是有些害怕遇到那種肥肉多、油脂重的香腸，吃起來會特別膩口。然而他們家的香腸卻讓我深深喜愛，它的肥瘦相間口感恰到好處，並且不會過於鹹，配上一口蒜頭真的是絕配。之後我又回訪了兩三次，每次都必點這款香腸。

▲ 基隆花枝丸 $60

花枝丸雖然看似普通，但每次來都會點，尤其小朋友特別喜歡。外表烤得酥脆，內裡Q彈可口，簡單但美味。

▲ 爆炒小卷 $280

小卷的肉質鮮嫩彈牙，不會頭身分離，這就能證明它的新鮮度。紅燒的爆炒方式，讓小卷與香料和調味料充分融合，炒至微微焦香，再加入蔥薑蒜提味，每一口都鮮美無比，而且每個小卷的大小都挺大，這一盤至少有18隻左右。

▲ 川燙軟絲 $300

端上桌的時候，這隻軟絲看起來瘦小，但肉質Q彈緊實，單吃就很好吃，再加點七味粉或胡椒，擠上檸檬汁，味道更有層次。

▲ 火焰骰子牛 $260

這裡的骰子牛不確定是不是用牛肩胛部位，但肥瘦相間，口感豐富有嚼勁。上桌時會加一小杯白酒，店員現場點火，火燒盡後，奶油也融化了。每一口都有淡淡的奶香味，配上蒜片，口感豐富又有層次，這道菜也是我每次來必點的。

總言

總的來說，我對這間店非常滿意。雖然內場有點熱，但價格合理，不會太貴。這裡非常適合三五好友在休假時聚在一起，喝點小酒、吃點燒烤，放鬆一下。

餐廳靠近海邊，有些桌位還能邊吃邊欣賞海景，十分愜意。除了環境優美，食物也非常美味，每道菜都用心製作，讓人感到滿足。無論是朋友聚會還是家庭聚餐，這裡都是一個不錯的選擇。

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