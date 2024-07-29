【台北食記】咖啡弄(士林店)

咖啡弄創立於2006年，在台北有敦化、士林、站前和石牌四間分店，餐廳最早以鬆餅和輕食起家，之後開始有了義大利料理、南洋料理等品項，這次吃的士林店位在中正路二樓，位置不是很明顯，靠窗坐位景觀絕佳，店內坐位不多要吃記得提前預定喔！

搭乘捷運可在士林捷運站1號出口步行約3分鐘，開車前往可停美德街平面停車場。

▲咖啡弄位在這棟大樓二樓，招牌不是很明顯要仔細看才會發現，前往二樓必須步行樓梯，對輪椅族和娃娃車來說比較不方便。

▲到達二樓，右邊玻璃門進入就是餐廳囉！

▲店內空間不大，有吧台用餐區和靠窗的沙發用餐區，整體有些壅擠。

▲這次被安排在靠窗的座位區，窗外的視野不錯，欣賞台北車水馬龍的車子也很療癒。

▲咖啡弄菜單：有南洋料理、義大利麵、各類咖啡飲品、還有必吃的重點"鬆餅"。

▲冰淇淋紅茶150元：香草冰淇淋與紅茶一直是很搭的組合，冰淇淋的甜與紅茶的茶香完美融合，冰淇淋上還有幾片檸檬皮增添了些果香。

▲冰鮮果茶190元：鮮果茶使用每日熬煮鳳梨，並加入了多種新鮮現切水果，每一口都能感受到濃濃的熱帶風情，整體甜度很剛好。

▲榛果拿鐵咖啡(冰) 170元：拿鐵表層有綿密的奶泡，咖啡喝起來濃郁不苦澀，淡淡的榛果香氣非常迷人。

▲OMNIPORK肉醬筆管麵 260元：這道是以茄汁製作的紅醬，表層灑了滿滿的起司粉，筆管麵吃起來有Q彈口感，非常吸醬吃起來很夠味。

▲黑金松露蕈菇麵 280元：義大利麵使用松露醬搭配滿滿的香菇，香菇都有事先炒過味道很香，松露的香氣也很突出。

▲嫣紅鮮蝦蛤蠣麵 290元：餐點送上來時有讓我驚艷，蛤蠣和鮮蝦都很大顆且份量很多，蛤蠣飽滿多汁，鮮蝦有脆度相當新鮮。

▲檳城海鮮叻沙寬冬粉 290元：配料有魷魚腳、蛤蠣、鮮蝦等，整碗有滿滿的海鮮吃起來很過癮，麵體使用寬冬粉，湯頭微辣，夏天吃非常開胃。

▲現烤燻雞脆皮吐司披薩 180元：吐司披薩內有香濃的起司和燻雞，吐司外皮烤得有脆度口感很好，並使用生菜和馬鈴薯球做搭配。

▲鮮奶油楓糖原味鬆餅 170元：使用楓糖、奶油、香草冰淇淋做搭配，鬆餅的質地比較扎實，外皮烤得脆脆的裡面口感較濕軟，沾上甜甜的楓糖一起吃超誘人。

▲草莓冰淇淋鬆餅 280元：使用新鮮切片草莓製作，草莓外觀非常好看水分飽滿，淋上草莓醬和煉乳，再搭配香草冰淇淋和鬆餅整個就是滿足。

▲鮮果冰淇淋鬆餅 270元：有奇異果、鳳梨、柳橙和蘋果等水果，再搭配鮮奶油、蔓越莓醬、蜂蜜和芒果冰淇淋，夏天吃這款非常清涼爽口。

雞蛋糕短評：餐廳位在二樓，靠窗座位景觀佳，店內招牌鬆餅口感偏濕軟，水果水份多甜度高，飲料也蠻有水準，除了甜點飲料還提供義大利麵等熟食。

用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



【咖啡弄士林店美食資訊】

地址：台北市士林區中正路253號2樓

電話：0228883322

官網：https://www.coffeealley.com.tw/

營業時間：11:30–20:00

外送：

線上預定：OpenTable

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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