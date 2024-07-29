不僅在地人愛就連觀光客甚至韓國女團ILLIT取景都有入境的北門鳳李冰

在一片華麗精緻的餐廳、Bar跟咖啡廳之間低調尋常人家的老宅反而更突出

不靠裝潢完全靠好滋味決勝負的實力冰店是我一吃成主顧每年夏天都會回訪的愛店

店內不論早晚總是充滿客人

不論內用或外帶都需要排隊點餐

店裡的座位採先到先得建議大家先找好位子後再排隊點餐

北門鳳李冰的冰品口味不走豪華路線

都是很傳統台灣古早味款式

可以選擇單品口味或是混搭兩種組合

銅板價格可以吃好幾份也不傷荷包

點餐後就會看到工作人員迅速兩三秒就從冰櫃內的大桶挖冰裝滿

不論花生、芋頭等皆是真材實料看起來非常天然

店家很細心提供多語言的說明

從菜單到店鋪的冰品介紹非常詳細

跟朋友來固定一人一份荔枝跟鳳李冰分享品嘗

荔枝冰比較小大約跟小美冰淇淋差不多大

李鹹冰的尺寸會大一點價格也稍微多一些

店家給冰都毫不手軟非常紮實填滿整個紙碗

鳳李冰 55元

鳳李冰頂部有酸甜的紫蘇梅與糖漬鳳梨

底層不是清冰而是紫蘇梅口味

鳳梨的糖液融入冰中更添甜感

吃起來酸酸甜甜正如初戀滋味

不會死甜非常清爽

荔枝冰 50元

近乎透明的荔枝冰乍看會有點像清冰的錯覺

比鳳李冰帶點顆粒感的冰吃起來更綿密細緻

入口即化是淡雅的荔枝香氣

甜度比鳳李冰更高一點但很自然沒什麼人工化學味道

吃完後店裡採自助式由客人自行沖洗紙碗後堆疊回收

如果沾黏融化的冰品可以順便用庭院角落的洗手台洗手

推薦大家來東區想消暑一下就來北門鳳李冰吃碗沁涼的古早好滋味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/20

花費: TWD105(鳳李冰+荔枝冰各1)

北門鳳李冰

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12:00-21:30

公休日: 不定休

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒106 台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄9號

電話: 02-2711-8862



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