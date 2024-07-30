台中人夏天要吃什麼冰？當然是豐仁冰！分享一下這間成美商行，是間小巧可愛又文青的店！老闆說，台中的豐仁冰創始人就是她阿公啦！

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成美商行豐仁冰 外觀

這間成美商行成立於1981年，之前經過這間店都看到它大門深鎖，但最近看到它似乎有了新的招牌、新的裝潢，於是趕緊帶家人一起來吃冰踏踏店。它鄰近台體大，位於雙十國中斜對面，就在俗稱的「早餐一條街」上，之前吃過的蚵男飯糰廣東粥就在旁邊而已喔！成美商行店面不大，招牌也很小巧。

豐仁冰的歷史

成美豐仁冰的LOGO，看起來就超可愛，兩旁還寫著「天然單純無添加」、「自家製冰專門店」，店家自己做的冰品非常天然安心喔！老闆是一位可愛的女生，她說這間店之前是爸爸營業，原本爸爸已經不想繼續經營了，後來她離職原本的公司後決定接手這間店！我問了她這間豐仁冰跟台中豐仁冰的歷史緣由，老闆說，豐仁其實是她阿公的名字，現在看到的豐仁冰，都是她的叔叔伯伯開的。所以，台中豐仁冰的創始者是她阿公，阿公傳承給兒子們，兒子們開枝散葉在雙十路、北屯路、青海路等地方也開了冰店；而台中一中對面巷子裡的一中豐仁冰是她阿公的學徒。(原來如此！)

店內環境

當天來店內的時候也有其他客人，門口一進去就會看到好多口味的冰淇淋在冰櫃內，而沿著另一旁牆壁的部分則是座位區。

座位不多不少，最裡面還有一張方形小桌。但因為老闆只有一個人作業，要幫客人點餐、上冰品又要整理環境，實在是有點忙不過來。

冰淇淋口味

成美商行的冰淇淋的口味選擇性也超多，看得我都想來一球！五顏六色的冰淇淋讓我們家兩個小寶貝們眼睛發亮。每天冰品口味不一定，可以關注店家粉絲團。

櫃檯前方的招財貓也意外的讓兩個小寶貝覺得有趣，一直說要跟招財貓握手。

窗邊也有一些成美商行的外帶冰品紙盒，擺一整排看起來超可愛的啦。

冰淇淋的部分可以單點，也有賣禮盒喔！6個杯裝就是禮盒，300元，想吃冰品直接買一整盒回家吃才過癮！

成美商行 菜單

店內有賣冰品和點心系列！這組合實在是太了解我的心了，我每次吃冰吃到一半都會渾身發冷，這時候很需要來碗熱湯！這裡竟然有賣泡麵，我立馬點一碗來配冰！阿哈哈哈哈。

豐仁冰 50元

當天我點了兩份豐仁冰，點冰品的話，上方的冰淇淋可以自己選口味，真的是太棒了。豐仁冰的搭配就是底下是剉冰，上方有蜜大豆、再搭配一球冰淇淋。

我選了一個鳳梨口味冰淇淋、一個榴槤口味的冰淇淋；鳳梨口味的冰淇淋搭配芒果口味的剉冰，而榴槤口味的則是搭配鳳梨口味的剉冰。榴槤口味是為了兔媽點的，她很愛吃榴槤，可惜她女兒(我說我)很怕，所以家裡幾乎沒有出現過榴槤這種東西XD 這次難得看到榴槤口味的冰品，點一份孝敬一下媽媽。

冰淇淋浴缸 130元

冰淇淋浴缸的部分，可以自行選擇兩種冰品，店家會再隨機搭配一種口味，換句話說這碗冰淇淋浴缸會有三種口味的冰淇淋！再加上底下會有蒟蒻球，上方會有一些餅乾、爆米花裝飾，是一個好看又好吃的冰品。

這口味我選了草莓和抹茶，這草莓口味的顏色看起來應該有加點火龍果，因為是紫紅色的。而抹茶的部分吃起來也很抹，剛好搭配在一起很吸睛！

美女老闆還多給我們碗，兄弟倆超開心的一直狂吃！

蛋菜泡麵 60元

我說這蛋菜泡麵真的是必點，你問我來冰店幹嘛點泡麵？吃完冰你真的會想來一碗泡麵，我說真的。而且它的蛋菜泡麵不只蛋和菜欸，竟然還貼心地給了幾片肉片，也太好。可以選擇牛肉麵或者是肉燥麵，真是非常貼心XD

我點的是牛肉麵，口味上是有點微辣，不要問我好不好吃，泡麵就那樣XD 但我覺得這樣一碗賣60元有菜有蛋有肉，銅板價我覺得很可以，重點是搭配冰品一起吃，覺得這碗麵更好吃了。

柴犬店狗

題外話，店內有一隻超可愛的店狗，很乖不會咬人。我們家老大超怕狗、老二超愛狗，結果搞得當天來吃冰，這隻狗被迫到門口去曬太陽XD 但他們吃完冰之後，又興奮的隔著玻璃看狗(到底！) 好啦，分享這間可愛的冰店給大家，好吃的冰店不該被埋沒，尤其是台中之光的豐仁冰呀！

店名：成美商行豐仁冰

地址：台中市東區力行路239號

電話：04-23603907

營業時間：12:00-20:00

公休日：禮拜三四