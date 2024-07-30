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泰國航空從桃園飛曼谷的商務艙開箱體驗

第一次乘坐泰國航空乾脆小小記錄一下

商務艙座椅皆可躺平，比較讓我訝異的是餐點

餐點不管你點什麼主餐，都像在品嘗法餐一樣

一道一道用完再幫你上下一道，整體用餐體驗滿好

酒類選擇性也很多，另一個好處就是從曼谷飛回時

居然可享有獨立快速通關的海關，直接省掉超多時間

【泰國航空】

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2024年泰國曼谷六天五夜影片

泰國航空桃園機場航廈

泰國航空商務艙行李重量

泰國航空商務艙設計

泰國航空商務艙餐點

煙燻鮭魚佐奶油起司



麵包



烤鮭魚片佐檸檬奶油醬



點心



甜點

曼谷機場商務艙快速通關

曼谷機場商務艙貴賓室

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2024年泰國曼谷六天五夜影片

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泰國航空桃園機場航廈

泰國航空的桃園機場航廈是在第一航廈

之前太常搭乘長榮航空，所以很少來第一航廈

商務艙的貴賓室則是與環宇共用

第一航廈的環宇商務中心小了不少

泰國航空商務艙行李重量

是以公斤數計畫，每人有40公斤

也就是說，不限行李的件數，只要湊到40公斤內都可以託運

手提行李一樣是7公斤

泰國航空商務艙設計

桃園飛曼谷是乘坐機型：A350-900機型

皇家商務艙充滿泰國文化氣息，座艙的色調就如同機身外觀一致

使用紫色的柔和色調及泰式風格

座椅配置是1-2-1，服務人員立馬送上熱毛巾

加上一杯香檳或果汁，熱毛巾是真的很熱那種

敷在手上或脖子很舒服

座椅就如同是你的床，可以依照你的需求調到各種角度

當然此機型的座椅是可以完全躺平

可惜泰國航空沒有提供拖鞋，不過送來襪子XD

可以讓你脫掉鞋子穿上他們的軟襪就會輕鬆一點XD

在頭部側邊有個皮套，是可以讓你暫時掛上置放耳機

用皮套特別有質感，另外還有USB充電孔

腳部的空間，當然是非常的有深度

畢竟會讓你平躺，下方空間就是會讓椅子伸進去

腳部就可以靠在上層

稍微用一點傾斜，蓋上棉被

打開筆電來辦一些事情很舒服

口渴就叫個啤酒和堅果來吃吃喝喝

可以喝到泰國當地的啤酒品牌喔

在16吋高彩的螢幕上，可以欣賞電影、聽音樂

有一個功能是可以從飛機的尾翼看到外面的環境

所以在降落的時候，我特別切到這視角，可以看到飛機降落的一瞬間

機輪因為摩擦產生的白煙，滿酷的

曼谷飛回桃園乘坐機型又不太一樣，大概就是操作面板的些許不同

但座椅一樣是可以躺平的

在頭部側邊有個皮套，是可以讓你暫時掛上置放耳機

用皮套特別有質感，另外還有USB充電孔以及插座!

而且遙控器就隱藏在手邊，需要掀開蓋子，遙控器藏在裡邊

泰國航空商務艙餐點

接下來餐點也是很重要啦，泰國航空對於餐點來說

體驗感和口味都不錯咧，整個就像是在吃法餐一樣

當天菜單在這：有前菜、主餐、麵包、點心和甜點

煙燻鮭魚佐奶油起司

前菜也是煙燻鮭魚，一開始以為這就是我的主餐

原來我誤會了，前菜就是煙燻鮭魚啊

而且還有金箔和魚子醬，也太高級了

麵包

麵包有長棍麵包、燕麥麵包和大蒜麵包三種選擇

會有人員直接到桌邊服務

可以依自己喜好選擇兩種，大蒜麵包滿好吃的

烤鮭魚片佐檸檬奶油醬

主餐的部分因為選擇烤鮭魚

鮭魚片超厚實的，搭配的是檸檬奶油醬

旁邊還有南瓜泥、馬鈴薯泥以及奶油燉蔬菜等配菜

點心

我不知道原來泰國很愛起司這件事

因為我到泰國的飯店早餐也都有很多起司可以選擇

這邊有乳酪總匯、餅乾和水果，起司有特別濃郁可以搭配餅乾享用

甜點

巧克力榛果蛋糕以及泰國椰子球

回程的餐點，菜單的主餐有點不太一樣

這次我選擇了虎斑蝦佐龍蝦醬汁，都超大隻的

前菜、主餐、點心和甜點，我就用拼圖給大家參考囉

曼谷機場商務艙快速通關

最後說說在曼谷機場(BKK)商務艙的待遇

首先商務艙的check in櫃台居然有沙發可以坐

櫃台後方就是單獨獨立的快速通關走道

換句話說，你辦好登機後，就可以轉頭往後直接過海關

前前後後不用五分鐘吧，而且跟一般遊客完全區隔

更是備感到尊榮啊

曼谷機場商務艙貴賓室

既然搭了當地的泰國航空，就來看看是否貴賓室比較厲害

貴賓室的面積範圍確實是滿大的，座位區超多

還有兒童遊戲室

餐點的部分

也因為區域性廣，所以佈置了三處取餐區

有熟食，特別是有冬蔭湯，滿好喝的

飲料區以及酒水區

酒水區就比較保守了，沒有一些烈酒或更多選擇

這有啤酒和葡萄酒

有哈根達斯冰淇淋和甜點

這是另外一區的取餐處

有三明治、麵包和甜點

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