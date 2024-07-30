喜歡獨角仙的小朋友看過來，社頭的清水岩生態展示中心裡面收藏許多豐富的昆蟲標本，而且免收門票，一旁更是知名的清水岩寺，可與附近的農村景點及觀光工廠串成一日遊~~

~清水岩生態展示中心~

景點地址：彰化縣社頭鄉清水村清水岩路1之1號

聯絡電話：04-8710306

開放時間：星期二~日 上午08:00-下午12:00 、下午01:00-下午05:00 (每星期一休館)

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卦山尋仙趣社頭｜獨角仙導覽

今年暑假社頭鄉公所舉辦了卦山尋仙趣社頭的活動，除了導覽獨角仙的生態、到清水岩寺走走，更走到社頭街道上享用美食，以及體驗蜂蜜釀DIY及問鮮菇參觀，一系列好玩的親子活動非常精彩!!

這天經由大鈴老師的導覽，到一旁的光蠟樹上看到了活生生的獨角仙，跟生態展示中心的標本不同，這隻可愛的獨角仙會動會跑，真的超可愛的!!大鈴老師講了許多獨角仙的一生及小常識，真的受益良多~~

除了獨角仙之外戶外真的有很多的生態，樹上及樹下都有蟬殼~~

最讓人驚豔的是遇到了剛脫殼的蟬，因剛脫殼所以翅膀還很透明，真正的是薄如蟬翼~這時蟬的翅膀是透明的~~再等各一兩個小時就會變咖啡色的了~這隻小蟬寶寶眼睛大大的超可愛的呢~

卦山尋仙趣社頭｜清水岩寺導覽

清水岩生態展示中心一旁就是縣定古蹟的清水岩寺，主祀三寶佛即藥師佛、釋迦牟尼佛及阿彌陀佛，神龕左側供奉清水祖師，右側供奉註生娘娘，有機會可以來參拜!!大鈴老師詳盡的解說清水岩寺的歷史背景及人文風俗，廟宇的建造及裝飾也都有說明，讓旅客們更加了解清水岩寺~

原來清水岩寺的廟宇分左右兩邊由兩位建造師傅所建成，同時也可以看到不同時期的建造工法，相當特別~~梁柱上的獅子某個時期後才能開口，這也是平常所不知的小常識!!

兩面們的龍雕刻數量也不同，真的挺特別的!!

清水岩寺的「甘露泉」與北投陽明山的長壽泉、台東知東美人泉並列台灣三大名泉，為天然湧泉、水質清澈、泉水甘甜~

卦山尋仙趣社頭｜清水岩生態展示中心

館內目前收藏數百種珍奇昆蟲標本，主要是由張宏之慨捐近千件標本，為八卦山地區生態保育教育做了完整紀錄，還有國外蝶王蝶后的標本、紫斑蝶/大鳳蝶等，更有獨角仙、天牛等標本，讓小朋友們了解更多昆蟲的世界!!

卦山尋仙趣社頭｜午餐 中午到社頭街上享用美食，有眾多小吃可以選擇，而社頭蒜頭麵是非常知名的小吃，自製的蒜醬搭配好吃的麵條，加上親民的價格，難怪一到11:30就大排長龍，是本地人非常推薦的小吃，晚來就吃不到囉~~ 卦山尋仙趣社頭｜社頭農會

吃飽喝足後到社頭農會集合，順便買買農產品及冰棒，社頭也是產芭樂的鄉鎮，將芭樂打成之後結冰成冰棒，吃起來口感相當濃郁，感覺就像吃軟芭樂一樣，非常好吃!!

卦山尋仙趣社頭｜仙化影音解說/繪畫成仙密技

下午則在室內聽取獨角仙仙化影音解說，以及介紹社頭哪裡好玩好吃好住，食衣住行通通都包辦了!!

小朋友們可以發揮創意畫出自己的獨角仙，最後有個小小的頒獎儀式，小朋友的創意都很厲害，彩繪出來的圖畫都繽紛熱鬧~~

卦山尋仙趣社頭｜蜂蜜釀DIY

下午有兩個農事體驗，一個是東興蜂場講解蜜蜂的各個分工，以及蜜蜂的生態及習性，有許多平常不知道的小知識，真的來參加活動後才知道，小老闆傾囊相授，生動活潑的議題及講解方式，成功吸引了小朋友們的注意了~~

接著就是蜂蜜釀啦!!將清洗過後的檸檬用刀片切成一片一片後，將檸檬放入玻璃罐後在淋上滿滿的蜂蜜，等發酵之後將檸檬拿出來泡水就是好喝的蜂蜜檸檬水，簡單又好喝的DIY趕緊學起來!!

卦山尋仙趣社頭｜問鮮菇

最後一個農事體驗就是到社頭養菇農場，看著滿滿的太空包好驚人啊!!每一個太空包都用冷凍庫來控制秀珍菇的成長時間，依照秀珍菇生長特性來照顧~也讓小朋友們大開眼界了!!

整排整櫃的太空包好驚人，一個太空包可以生長5-6次，現在又不用枯木才能成長，大大的降低了生長成本~~

逛完後若有興趣可以購買相關產品，有鹹派、香菇乾、太空包等，有喜歡就可以加購帶回家~~

卦山尋仙趣社頭這活動超有寓教於樂的意義，不僅可以帶著小朋友找尋獨角仙，並了解獨角仙的生態，還可以畫畫、親手做蜂蜜釀、到社頭養菇農場感受種香菇的樂趣~這樣的活動非常適合親子一同前往，這次透過小旅行對於社頭有了更深刻的了解，趁著假日帶小朋友到社頭遊玩是不錯的旅遊選擇唷!!