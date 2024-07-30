《玄師傅刈包》好吃程度不輸向上市場美食的刈包名攤！說起來這次會吃玄師傅刈包也是運氣運氣！前些天跟阿新聊台中美食，有說到很久沒到吃狗咬豬了！也就是刈包，剛好向上市場附近的中美街上，就有一件台中刈包很厲害，於是晚上就去買中美街美食當晚餐，誰知向上刈包剛好休息😑於是繼續往上走就看到了《玄師傅刈包》，第一眼看到就覺得整體非常乾淨，印象分就很不錯，所以就直接上前購買啦～

玄師傅刈包

說起來《玄師傅刈包》還真的是新開的台中美食，寫文前在網路上幾乎沒有資料，就Google地圖上有店家資訊，本篇玄師傅刈包文就完全都是阿偉個人感受寫的，點的外觀有點小日式的風格，但商品又是賣台式經典美食刈包，結合起來在還沒吃之前，對於第一印象就很不錯，這是木頭暖色系在晚間給人的溫暖氛圍影響，當然《玄師傅刈包》本身也非常美味，只是第一次吃，就有被那誇張的肉量給驚艷到，雖然價格比台灣傳統刈包還高一點，但把《玄師傅刈包》說成升級版一點也不為過！

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玄師傅古早味刈包資訊

電話：0989954846

時間：16:00–22:00；星期二公休

地址：403台中市西區中美街207號 / 地圖

玄師傅刈包在哪

玄師傅刈包就位在中美街上，位置很靠近向上北路交會口，附近美食有向上豆花跟有心臭豆腐，對面是中美菇菇，《玄師傅刈包》不適合開車來，畢竟在向上市場附近，騎機車是最方便的～還可以順路買更多向上市場美食。

雖然玄師傅刈包開業沒多久，但在網路上人氣很不錯，大多都是在地人跟聞香而來的網友，阿偉算是意外😂

玄師傅刈包菜單

玄師傅刈包菜單就更簡單了，主打4種口味的台中刈包，販售的湯品比刈包還多樣😂看到《玄師傅刈包》菜單時，我也是愣了一下。

來玄師傅刈包不知道吃什麼，除了阿偉點的梅干扣肉刈包跟川味牛肉刈包外，香腸口味跟雞腿排看起來也很厲害！

點好餐後，需要稍稍等待，因為《玄師傅刈包》都是現場製作，雖然食材已經準備好，但刈包本身會吸收肉汁醬汁，先做好+放久會軟化，口感會掉分，為了美味好吃，這幾分鐘值得等。

另外《玄師傅刈包》老闆是兩個年輕人，充滿熱情活力的笑容與介紹，讓我到現在還很有印象😄

玄師傅刈包本人

玄師傅刈包包裝真的很有質感，是用牛皮紙包裝，除了可以防止爆裝噴料外，更有微微保溫效果，當然視覺上的質感也更加分。

玄師傅刈包 / 梅干扣肉刈包

打開牛皮紙袋後，初看《玄師傅刈包》真的很普通😅但不得不說，玄師傅刈包這樣的包裝方式，看起來、拍起來質感也是一等一的棒。

刈包開口朝上畫面，就有點讓我驚訝了😱這爌肉的厚度？？？沒給錯？還是是做面子？

掀開後直接倒抽一口氣，嘶～這肉量大家真的得看看，份量真的超扯，幾乎有整個刈包大。

爌肉瘦多肥少還超厚一塊，吃起來口感滿分不能再低，滷的很入味，吃起來軟嫩香甜，爆好吃的🤤

玄師傅刈包 / 川味牛肉刈包

《玄師傅刈包》的川味牛肉也不能忽視，入味程度更勝，帶點香辣的滋味，味道極為迷人。

牛肉的肉量也不讓人失望，大大滿足了我的口腹之慾🥰

搭配生菜有效減低辣度在口中的持久性，口感上還多了脆口感。

玄師傅刈包評價

《玄師傅刈包》這間新開的向上市場美食，阿偉真的推！雖然還沒吃過另一間老牌的向上刈包，但這間玄師傅刈包我就給很高的分數了，目前網路上沒多少人介紹，趁現在去吃可以不用大排隊，越晚會越多人分享，到時候可能會大排特排😂

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店家/景點資訊

店家名稱：玄師傅刈包

所在地址：403臺灣台中市西區中美街207號

營業時間：日 一 三 四 五 六 16:00-22:00

店家電話：0989954846

評價：★★★★★ Google即時導航





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