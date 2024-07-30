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[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-Bix BITES Mini穀片。杏桃果乾&綜合野莓。一口一顆吃不膩! #維生素B群 #鐵

2024-07-30 11:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：26
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

宜果國際
place台北市中山區南京東路三段68號5樓
作者本次評價：
4.05
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

要來推薦我最近被它「ㄉㄧㄠˊ」住的麥片

也就是澳洲品牌【Weet-Bix™】的BITES系列! (中譯：Mini穀片)

買的契機是上週逛全家APP的全家行動購，意外發現這商品，還打著即期優惠

原本都準備要買單了，突然想到應該再去蝦皮搜尋看看，果然發現價格更便宜(笑)

理所當然，就在蝦皮上買了【Weet-Bix™】BITES系列的杏桃和野莓兩個口味啦

風味天然、酥鬆清脆，低甜度，好好吃且完全不膩，一天就吃掉一整盒啦...

 

Weet-Bix™品牌故事

澳洲全麥早餐穀物品牌Weet-Bix™，目前市場只在包含紐西蘭、澳洲和南非

在紐西蘭和澳洲其屬於Sanitarium Health Food，但在南非則是Bokomo的旗下品牌。

在台灣是由宜果國際股份有限公司經銷進口，包含以下系列：

▸ Weet-Bix™/ Basic榖片

以全小麥製成薄片，並添加維生素B1、維生素B2、維生素B3(菸鹼酸)、維生素B9(葉酸)、鐵質，減少糖、鹽添加

再壓製成餅磚狀(每片約15 g)，可以直接食用或加入牛奶、豆漿，可快速溶化

另有加入莓果、燕麥、高粱、黑麥、......等穀物或風味的其他口味

▸ Weet-Bix™ Bites/ Mini榖片

目前澳洲官網上有杏桃、野莓、蜂蜜、可可(台灣未上市)口味

做成小方磚造型，方便食用，一顆大約8 kcal

▸ Weet-Bix™ Added Benefits/ 機能穀片

適合孩童的高鈣(紅藻粉)兒童成長穀片、植醇全穀片、蛋白質(豌豆蛋白)全穀片

此外，澳洲官方網站上還有Weet-Bix™ Gluten Free系列、Weet-Bix™ Organic和一些在台灣沒有上市的口味

 

Weet-Bix™ BITES 商品資訊

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

商品名稱：【Sanitarium】Weet-Bix BITES Aprcot Crunch (Mini穀片/杏桃)

【Sanitarium】Weet-Bix BITES Wild Berry (Mini穀片/野莓)

相關連結：官方網站(澳洲)  商品介紹(台灣)

蝦皮商城  

樂天市場  

ETmall購物平台

商品規格：500 g/ 盒

營養資訊：※過敏原：麩質；※可能過敏原：羽扇豆(Lupin)

最佳賞味：1年

產地/製造商：澳洲/Sanitarium Health Food Company

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES 外盒背面 (左)杏桃 (右)野莓

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES 中文營養成分 (左)杏桃 (右)野莓

我自己判斷穀物麥片產品算不算健康的第一步：每百克熱量不超過380 kcal(以原味燕麥為基準)

其次再留意各種營養素比例

把它們跟桂格 原片原味大燕麥片比較(每百克熱量373 kcal/蛋白質13.1 g/脂肪8 g/碳水化合物67.5 g/糖1.3 g/膳食纖維9.9 g)

Weet-Bix BITES熱量低、蛋白質略低、脂肪低很多、總碳水化合物略高、糖高很多、膳食纖維差不多

簡言之，相較於更少加工的無調味燕麥片，Weet-Bix BITES顯著差別在：脂肪少、糖多，以及價格較高

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES 拆封狀態

(左)野莓 (右)杏桃

兩袋內的情況差不多都是75%磚塊狀、25%碎片

覺得碎片的比例蠻高的，但考慮到合理原因：運送過程、即期商品

我是這是從蝦皮商城訂購、蝦皮店到店取貨，且是即期庫存(2024/11到期)，提供給介意者參考

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES 拆封狀態

(左)野莓 (右)杏桃

邊長和體積大小會略有差異，我隨意挑幾顆完整的「澳洲全穀片Mini」來量測的數據

長度約2-3 cm；寬度約1.7-2.0 cm；高度約1.2-1.5 cm

全麥片應該並非完整穀粒直接壓扁的，而是用全麥粉再製的，被壓到極薄透光的輕薄片，再加入糖(蔗糖、葡萄糖、果糖)和蜂蜜等，壓密後再切成小方磚

從側面看得出層次，方磚也比較容易從分層間裂開，變成一片片的

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES(杏桃) 風味口感  

烘烤的米黃色全麥麥片(63%)中還有添加白色的燕麥片(6%)和咖啡色的杏桃果乾

果乾是一致的小方塊，邊長0.5 cm，乍看很像巧克力豆

原本我以為口感是像燕麥棒(能量棒)硬脆甚至略會刮嘴的，但吃起來比我想像的更細緻，因為全小麥薄片很薄但又密實，所以咬開時感覺到的是酥鬆而清脆的，並且隨著咀嚼到小塊的軟質果乾(含少量水分、不是乾硬的)，不覺得整塊乾巴巴

麥片的酥脆伴隨明顯而淡雅且的杏桃果香與微酸尾韻，一分糖甜度，完全不會越吃越膩

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES(野莓) 風味口感

全麥麥片(68%)和綜合野莓果乾(藍莓、草莓、黑醋栗、覆盆子)

也是先麥香，隨後散發出莓果香，比杏桃更淡、並有微微酸香，甜度也是少少不膩的

[食記。麥片]澳洲全穀片【Sanitarium】Weet-B

【Sanitarium】Weet-Bix BITES 風味口感 (左)杏桃 (右)野莓

因為野莓和杏桃的果乾們外觀都是小小黑黑、像水滴巧克力的樣子

如何區分兩種Mini穀片，只能聞聞看氣味或是看有無白色燕麥片來判別囉

 

相關連結：

蝦皮商城  

樂天市場  

ETmall購物平台

 

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以上。

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