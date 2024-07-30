#台北士林天母芝山站美食
位於天母新光三越後方巷子的餐廳
【香料屋印度料理】
(隔壁是天母番紅花印度料理)
開業於2002年，老闆兼主廚Daniel是來自印度加爾各答的華僑，
十分熟悉印度料理、香料的搭配和吃法
店內大部份原料都是從印度進口，
口味道地，受到許多外國人喜愛，
用餐時段總是坐無虛席啊！
【香料屋印度料理】
The Spice Shop Indian Cuisine
- 地址：台北市天母東路65號
- 電話：02-28737775
- 營業時間：11:30-14:00、17:30-21:30
- 官網：香料屋印度料理 The Spice Shop Indian Cuisine
▼門面上印度文樣的 "the spice shop"
為香料屋披上神秘面紗。
▼店內環境與座位，
香料屋大約只有35個座位，
務必要先訂位。
▼香料屋空間不大，和鄰桌其實蠻貼近的
真的已經達到座位最大化了！！
【香料屋印度料理菜單】
印度小食、沙拉、印度窯烤、印度咖哩、時蔬、海鮮、印度烤餅…等，
似乎印象中有的料理在這裡都出現了。
▶️ (香料屋菜單)
【香脆薄餅】(招待)
點完菜就先招待一盤薄餅，
香香脆脆充滿香料味。
一旁附上三種沾醬：
- 芒果(甜)、
- 羅望子辣醬(鹹)、
- 香菜薄荷醬
其中，我最喜歡的是芒果口味，
咬下去「咔嚓」的一聲，入口驚奇。
【南印炸蟹餅】$260
店內的人氣菜色，
外酥內軟的口感，咬下一口餡料滿滿，
南瓜泥與蟹肉滋味豐富。
【印度奶茶冰】$120
口感柔順絲滑，
喝起來有濃厚的香料味，
每喝一口恍若身處印度。
【蒜味烤餅 Garlic Naan】$90
來印度餐廳務必點一張烤餅來吃吃！
烤爐烤的餅吃起來鬆鬆軟軟有層次，
同時又富嚼勁、有彈性、韌勁十足
嚼著嚼著蒜香溢滿口。
【香料牛肉咖哩】$500
我最喜歡的一道菜！
燉到軟爛的牛肉，有層紅油浮在表面，
咖哩料汁明亮濃稠度適中，
有獨特的香氣融入香嫩的牛肉裡，
濃醇深得我心。
▼在印度就是要用手抓著食物吃，這樣才夠道地！
包在烤餅也很好吃！張大嘴巴，一口吃下去！爽！
【皇家茴香長米飯】$220
使用的是「印度長米」真的很長，
口感軟細，軟硬適中，鬆散、粒粒分明的感覺，
但比起台灣米飯還是稍乾稍硬一點的，
就比較適合拌咖哩來吃，吃到津津有味。
▼雖然米飯本身已有茴香調味，
但還是酣舀上一勺咖哩拌入香料米飯中，
兩者充份混合，好吃到舔盤！
【坦都烤蝦】$590
混合數十種香料，刷上大蝦烤製，
能明顯感受到刷上特殊的印度沾料在食材上
可惜烤太乾了，這道沒得到我們的心。
(坦都烤蝦、烤雞都是同一個味道，可以點一份試試就好)
【蜜汁黃金球】$80
正統的印度甜食，
咬開就像甜糯米球，甜度不低喔！
配上鮮奶油甜而不膩。
【牛奶燉米布丁】$140
這道不是我的菜，說不上好不好吃，
啊印度人就都是這樣吃啊！
【蛋寶543】
印度菜口味重，越往北部則口味越淡，
北印度以烤餅麵食為主食，南部則以米飯為主食。
印度料理文化深厚，香料及風味博大精深，
餐點手工熬製，獨具匠心，
【香料屋】人均$1000上下，
換一頓晃如置身精神世界的歸宿-印度。
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