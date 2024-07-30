#台北士林天母芝山站美食

位於天母新光三越後方巷子的餐廳

【香料屋印度料理】

(隔壁是天母番紅花印度料理)

開業於2002年，老闆兼主廚Daniel是來自印度加爾各答的華僑，

十分熟悉印度料理、香料的搭配和吃法

店內大部份原料都是從印度進口，

口味道地，受到許多外國人喜愛，

用餐時段總是坐無虛席啊！

【香料屋印度料理】

The Spice Shop Indian Cuisine

▼門面上印度文樣的 "the spice shop"

為香料屋披上神秘面紗。

▼店內環境與座位，

香料屋大約只有35個座位，

務必要先訂位。

▼香料屋空間不大，和鄰桌其實蠻貼近的

真的已經達到座位最大化了！！

【香料屋印度料理菜單】

印度小食、沙拉、印度窯烤、印度咖哩、時蔬、海鮮、印度烤餅…等，

似乎印象中有的料理在這裡都出現了。

▶️ (香料屋菜單)

【香脆薄餅】(招待)

點完菜就先招待一盤薄餅，

香香脆脆充滿香料味。

一旁附上三種沾醬 ：

芒果(甜)、

羅望子辣醬(鹹)、

香菜薄荷醬

其中，我最喜歡的是芒果口味，

咬下去「咔嚓」的一聲，入口驚奇。

【南印炸蟹餅】$260

店內的人氣菜色，

外酥內軟的口感，咬下一口餡料滿滿，

南瓜泥與蟹肉滋味豐富。

【印度奶茶冰】$120

口感柔順絲滑，

喝起來有濃厚的香料味，

每喝一口恍若身處印度。

【蒜味烤餅 Garlic Naan】$90

來印度餐廳務必點一張烤餅來吃吃！

烤爐烤的餅吃起來鬆鬆軟軟有層次，

同時又富嚼勁、有彈性、韌勁十足

嚼著嚼著蒜香溢滿口。

【香料牛肉咖哩】$500

我最喜歡的一道菜！

燉到軟爛的牛肉，有層紅油浮在表面，

咖哩料汁明亮濃稠度適中，

有獨特的香氣融入香嫩的牛肉裡，

濃醇深得我心。

▼在印度就是要用手抓著食物吃，這樣才夠道地！

包在烤餅也很好吃！張大嘴巴，一口吃下去！爽！

【皇家茴香長米飯】$220

使用的是「印度長米」真的很長，

口感軟細，軟硬適中，鬆散、粒粒分明的感覺，

但比起台灣米飯還是稍乾稍硬一點的，

就比較適合拌咖哩來吃，吃到津津有味。

▼雖然米飯本身已有茴香調味，

但還是酣舀上一勺咖哩拌入香料米飯中，

兩者充份混合，好吃到舔盤！

【坦都烤蝦】$590

混合數十種香料，刷上大蝦烤製，

能明顯感受到刷上特殊的印度沾料在食材上

可惜烤太乾了，這道沒得到我們的心。

(坦都烤蝦、烤雞都是同一個味道，可以點一份試試就好)

【蜜汁黃金球】$80

正統的印度甜食，

咬開就像甜糯米球，甜度不低喔！

配上鮮奶油甜而不膩。

【牛奶燉米布丁】$140

這道不是我的菜，說不上好不好吃，

啊印度人就都是這樣吃啊！

【蛋寶543】

印度菜口味重，越往北部則口味越淡，

北印度以烤餅麵食為主食，南部則以米飯為主食。

印度料理文化深厚，香料及風味博大精深，

餐點手工熬製，獨具匠心，

【香料屋】人均$1000上下，

換一頓晃如置身精神世界的歸宿-印度。

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