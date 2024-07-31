中壢的朋友有沒有發現，最近中正路出現一家白底紅字超顯眼的「岡山炒羊肉麵」

沙茶口味的羊肉炒麵，使用媲美牛頭牌的野牛牌沙茶醬，與羊肉、芥藍菜及特調醬汁大火快炒，沙茶香氣濃郁~

喜歡羊肉炒麵的老饕們不妨來嚐看看

餐點不只有羊肉炒麵，不吃羊的朋友有牛肉、豬肉炒麵可以選擇。

加上炒飯及多種風味的快炒，就像是一間小型快炒店

到底有那些美味秘密呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉岡山炒羊肉麵-中壢店位置及停車方式

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岡山炒羊肉麵-中壢店位於中正路與中豐路交叉口，開車的朋友可以把車停在附近停車場。

👉岡山炒羊肉麵-中壢店環境介紹

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假日晚上人潮滿滿，很受歡迎呢！

店內沒有過多的裝潢，是傳統小吃店的格局，大部份客人以外帶為主。

👉岡山炒羊肉麵-中壢店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點選擇性挺多的，炒飯有蝦仁、香腸、豬牛羊肉炒飯，有辣跟不辣，小米推薦要選辣的

還有炒麵、多種風味的快炒和湯品、白飯，大家可以自帶啤酒，來大口吃肉大口喝酒~

小米意外發現這裡是被炒羊肉麵耽誤的炒飯店 XD

👉岡山炒羊肉麵-中壢店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴又忍不住手滑點了一桌

羊肉炒麵(120元)現點現炒，使用媲美牛頭牌的野牛牌沙茶醬，與羊肉、芥藍菜及特調醬汁大火快炒

羊肉有嫩中帶嚼勁的口感，吃得到羊肉原始的甜味，加上麵條有Q帶嚼勁的口感，讓人一口接一口吃不停

他們的辣椒又辣又香，愛吃辣的朋友可以把辣椒加進炒麵，會辣得很過癮喔

小米更愛他們的炒飯耶

牛肉炒飯(120元)記得要加辣，一上桌香氣四溢喔！

炒飯是台式醬油炒飯，米飯有粒粒分明口感，加上飯香、醬油、蛋香和小辣的口味，挺不錯吃的

當歸羊肉湯(90元)，生羊肉片放在碗內，淋入滾燙的當歸湯讓肉熟透又不會太老

湯頭清甜有微微的當歸香，加上羊肉甜味，四季都很適合喝一碗溫補喔

羊肉搭配蒜香帶甜的醬汁很下飯！

比起羊肉湯，小米更推當歸羊排骨湯(150元)，羊排熬煮地很嫩，有羊肉甜味和油脂甘甜風味

沾上醬汁更夠味喔~

小米也很喜歡的蛋炒羊肉(150元)，炒蛋和羊肉是分開炒再一起拌炒，炒蛋吸附著羊肉甜味很下飯

重口味的朋友可以點蔥爆炒羊肉(150元)，帶有鹹甜沙茶風味，跟羊肉結合也是下飯下酒的狠角色

除了羊肉也有牛肉、豬肉不同選擇~

沙茶芥藍炒牛肉(160元)芥藍菜有脆度的口感，跟牛肉也很搭喔！

最後是比較少見的酸菜炒豬肉(130元)，梅花豬還挺嫩的，酸菜鹹香帶酸V的口感，讓豬肉甜味更明顯了

以上是我們的心得分享，岡山炒羊肉麵不只有羊肉炒麵，不吃羊的朋友有牛肉、豬肉可以選擇~

加上好吃的炒飯及多種風味的快炒，下班可以買份炒麵、炒飯當晚餐，三五好友也可以來這邊聚會吃快炒

👉岡山炒羊肉麵-中壢店營業時間地址

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🌟店家資訊：岡山炒羊肉麵-中壢店

🏠地址：桃園市中壢區中正路297號

☎電話：0979291739

⏰營業時間：16:30–02:30

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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