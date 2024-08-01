主打抖音網紅美食的「四川冰粉」推出新產品了！

這次是小米超愛的芋泥系列新品，有爆爆珠芋泥冰沙、棉花糖冰沙和芒果爆爆珠冰沙

光聽名字就知道很有特色，必須得來嚐看看~

而且店家目前在新竹各大夜市有出攤，各地區朋友都可以品嚐四川冰粉的美味

快跟著小米一起去看看吧。

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👉四川冰粉位置

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四川冰粉除了在中正台夜市，目前在新竹各大夜市也有出攤

中正台商圈 星期六、日15:00-21:00

新竹後站夜市 星期二、四 17:00-22:00

樹林頭夜市 星期三、五 17:00-22:00

竹北夜市 星期六、日17:00-22:00

寶山夜市 星期二 17:00-22:00

※營業時間可能依天氣因素或其他情況有所變動，以粉絲團公告為主！

👉四川冰粉菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

冰粉其實不是”冰”喔！口感類似台灣的愛玉，不過愛玉是用愛玉子搓揉而成的，冰粉則是用＂冰粉子＂製作而成的。

冰粉本身無色，加入各種食材天然的顏色，就可以變成五彩

有著果凍口感的冰粉，再加入各種配料就是道地的四川甜品

第一次吃的朋友首推超級全家福冰粉，全部的配料都可以吃得到！

夏天推出了冰沙冰粉和冰沙系列，加入了小朋友最愛的爆爆珠、各式水果

還有小米超愛的芋泥系列新品，有爆爆珠芋泥冰沙、棉花糖冰沙、椰子片綜合冰沙和芒果爆爆珠冰沙

👉四川冰粉用餐心得分享

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今年一定會爆紅的棉花糖冰沙杯，這是澎湃杯、沒有在DM上的隱藏版本，價錢是150元，比一般大2.5倍！

這可是老闆娘以手打芋泥、椰奶冰沙為基底，搭配鮮奶油和可愛的棉花糖，打造色彩繽紛又消暑好吃的網紅冰沙杯

棉花糖造型隨機提供，今天拿到的棉花糖是喜羊羊造型耶，小朋友一定超愛的。

棉花糖口感類似軟糖，帶有嚼勁的口感，會越嚼越甜~

超澎拜的冰沙杯比小彤臉都大了，適合兩人分享~

椰奶冰沙和芋泥都是老闆娘手工製作，芋泥有濃郁的甜香，加上清甜解渴的椰奶冰沙和甜而不膩的鮮奶油，夏天喝上一杯消暑又有飽足感

小朋友很愛的爆爆珠系列，有爆爆珠冰沙冰粉、爆爆珠芋泥冰沙和芒果爆爆珠冰沙

基底是帶有鳳梨甜香的黑糖冰沙，可以自選三種配料，有芋圓、紅豆、珍珠、椰果等等。

小彤看到芒果爆爆珠冰沙超興奮的，因為可以享受爆爆珠嘴爆的口感 (謎之聲:小米不要亂講話害小彤啦 )

芒果爆爆珠冰沙(85元)，爆爆珠一口咬下會有酸甜果汁爆開，加上芋圓、椰果、珍珠等配料，夏天吃很解渴解膩

黑糖冰沙有濃郁黑糖甜香和鳳梨酸甜，整體來說不會太甜膩。

喜歡芋泥的朋友可以點爆爆珠芋泥冰沙(80元)

芋泥和芋圓搭配很完美，芋泥口感順滑，有濃郁甜香，身為芋泥控的小米吃超愛~

老闆強調使用的食材都是每天自己熬煮的，沒有賣完就會丟掉，第二天再熬煮過

芋泥跟爆爆珠搭配小朋友會很喜歡，不過芋泥控的小米更喜歡搭配紅豆

棉花糖冰沙和爆爆珠芋泥冰沙你們喜歡哪種呢？

隱藏版麻薯芋泥冰沙(小80元,澎湃杯160元)

厲害的是老闆娘將牛奶麻糬做成液態，搭配芋泥和桂花蜜，是女士們會喜愛的喔！

麻糬有濃郁牛奶香，跟芋泥纏在一起真的好好吃~～～～

此外吃起來不會黏口，小朋友或長輩食用相對安全

喜歡牛奶和芋泥的朋友，小米很推薦喔！

芋泥和牛奶麻糬混合顏色超美的，牽絲的樣子光看就超誘人的

想要一次滿足多種味蕾，可以點超級全家福冰粉(80元)~

現在正值夏季，有鳳梨、西瓜和火龍果等甜甜蜜蜜的綜合水果，還有椰果、珍珠、花生、山楂等豐富食材~

盛裝的時候，老闆娘會將四川冰粉切碎一點，讓客人能夠好入口外，每一口也都能吃得到滑溜冰涼的冰粉

四川冰粉的口感很像愛玉的滑溜口感，多了一點微微的紮實感，延展性挺高的。

雖然冰粉沒有什麼味道，但加了火龍果後，多了火龍果香，搭配其他配料一起吃，就成了多層次口感的享受

超級全家福冰粉加了紅糖和鳳梨兩種不同的糖漿，不只有紅糖甜香，還有鳳梨的甜香，加上滑溜的冰粉，一口吃下消暑又解渴，不管是大人或小孩都很喜愛

以上是我們的心得分享，四川冰粉今年夏天推出的芋泥系列新品，有爆爆珠芋泥冰沙、棉花糖冰沙和麻薯芋泥冰沙等等，芋泥和牛奶控趕緊衝一波吧！

👉四川冰粉營業時間地址

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🌟店家資訊：四川手搓水果冰粉

🏠地址：新竹市東區文昌街40號(中正台夜市大門入口)

☎電話：0981 111 611

⏰營業時間：

中正台商圈 星期六、日15:00-21:00

新竹後站夜市 星期二、四 17:00-22:00

樹林頭夜市 星期三、五 17:00-22:00

竹北夜市 星期六、日17:00-22:00

寶山夜市 星期二 17:00-22:00

粉絲團：四川冰粉

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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