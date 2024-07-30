大稻埕(迪化街)，這台北發展最早的熱鬧商圈，之於老台北人來說，簡直就像自家廚房一樣，時不時要來走一走。除了目的性的：過年置辦年貨、需要布料來找找、到霞海城隍廟拜拜之外，如今仍保留的古老洋房歷史氛圍，不可多得的觀光文創商圈以及美食地，更是閒暇時怎麼逛都不膩的所在。

自從2005年開始寫部落格起，大稻埕不知道來過多少回了，以攝影的角度來說，如此獨特的街景，那是怎麼拍都覺得意猶未盡、還有很大進步空間的，自然也就動不動要來磨一下鏡頭。

↓這天一來，就遇見一隻完全無視人類，愜意逛大街的米克斯貓。

↓好喜歡蔥蒜行的紫皮蒜頭，顏色怎能這樣鮮豔？

↓這樣的傳統街道，就是值得一再流連。

↓漫步其中，都覺得在拍電影，滿滿的歷史之感。

↓不時可見團體導覽。

↓高建桶店的暢銷茄芷袋。

仔細觀察迪化街的招牌，會發現傳統南北貨、蔘藥行，已經大幅減少了，此乃時代演變之必然。

↓留存的都是「勇腳」，例如這間《百安堂》，已歷經三代傳承，創業至今已近百年。

↓喜歡吃肉桂捲的，迪化街一段80號騎樓有攤【玩味手作】，除了原味的，還有多款創意口味肉桂捲。草莓季期間，也會販售現做草莓大福。(肉桂捲現已調漲為$60)

↓來了，來了，哈哈，我的奸計得逞，就知道今天天氣好，一定會有遊客到永樂市場對面的【大稻埕遊客中心】租借復古服飾，玩一回民初風情，過足穿越時空的戲癮！

喜歡打卡拍照的，一定要來玩！必須先上遊客中心網站，依相關規定預約，當天付押金1000元，歸還服裝配件時應是全額退費。

永樂市場外，穿旗袍拍照再適合不過了。借一件衣服，還可選擇一樣配件。

記憶猶新，2019年10月20日那天，大稻埕舉辦過一場《1920變裝遊行》，整個歷史街區猶如時空錯亂，瘋狂的民初變裝嘉年華，可惜隔年就因疫情停辦了。希望今年能恢復啊！讓國內外朋友們再一起同樂一次。

↓永樂市場對面，三攤歷史悠久、連國外遊客都必朝聖的【民樂旗魚米粉湯】、【永樂台南𩵚魠魚羹】、【永樂臭豆腐/涼麵】，最後者上次年貨大街吃過了，今天就選中間的𩵚魠魚羹吧！

↓本來是只想嚐嚐𩵚魠魚羹，看到炒米粉上滿滿的肥肉肉燥，還撒了青蔥，我也要！

↓肉燥看著滷至色深，但味道卻出乎意料清淡，肥肉完全不到入口即化。米粉也是，屬於偏粗硬的口感，品質極好，我喜歡。

↓𩵚魠魚羹麵，勾芡的湯頭感覺就很清甜，喝起來果然是白菜的熬煮的甜加上魚肉的鮮，跟一般偏鹹酸的羹湯很不一樣，格外爽口。

↓油麵麵體，煮得很透，咕溜咕溜超滑順。

↓見桌上有辣椒，一定要加，不料驚為天人，這辣椒大有名堂！它簡直不是調味配角，而是一道大菜！問老闆娘是用什麼做的？她報我以神秘的微笑：「佛曰：『不可說，不可說啊！』」

↓我一直以為「𩵚魠魚」是泥鰍或鱔魚之類的，結果並不是，而是所謂的「康氏馬加鰆」、閩南語的「馬加魚」，肉美刺少，裹粉油炸再放進勾芡羹湯中，一點魚腥味都沒有，更無土味。一碗50元放了好幾塊，俗又大碗。

↓結果最令我驚豔的還是辣椒醬，嗜辣者外食總在尋尋覓覓辣中極品。老闆娘說以前確實有單獨銷售辣椒，但如今太忙了，顧不過來。見我這麼喜歡，她包了一小袋給我，太感謝了！

第N百次的大稻埕閒逛就在最棒的辣椒醬中告一段落。走到捷運北門站搭車回家。

↓如果時間允許，逛迪化街別忘了順道大稻埕碼頭，還有碼頭貨櫃市集，感受悠閒的淡水河岸風情。

【大稻埕遊客中心】：

地址：台北市大同區迪化街一段44號

電話：+886-2-2550-1069

1樓遊客中心服務時間：每日09:00-18:00

2-3樓展區開放時間：每日09:30-17:30

體驗開放時間：每日10:00-17:00

大稻埕遊客中心復古服飾換裝體驗預約系統 (travel.taipei)

【永樂台南𩵚魠魚羹】：

地址：台北市大同區民樂街1號

電話：(02)2558-8658

營業時間：07:30–20:30 /星期日07:30–18:00

.