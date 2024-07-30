

台東住宿推薦，今天要介紹《愛馨會館》，真的是CP值極高的旅館！平日單人房1000元、雙人房1200元/1400元、三人房1800元、家庭房2400元、五人房3200元，價格根本是佛心來的呀！而且我們還是選在台東熱氣球嘉年華的時候入住，選了簡約雅致雙人房1400元的房型，晚上剛好還有鹿野高台的光雕音樂會可以看，實在是超划算，太便宜了阿！





臺東縣旅館編號：109。除了是環保旅店之外，同時也是性別友善、可帶寵物入住的旅館唷。如果臨時忘了帶備品，也可在大廳投零錢選購。周邊景點的車程距離也都相當方便，生日蛋糕公園2分鐘、台東美術館2分鐘、葉氏海鮮4分鐘、榕樹下米苔目4分鐘、鐵花村5分鐘、藍蜻蜓5分鐘、台東森林公園6分鐘、小白屋7分鐘。而且離叮哥茶飲-中興總店走路只要1分鐘，便利商店2分鐘，地理位置超好的，停車也算方便唷。





簡約雅致雙人房1400元。房間乾淨，床頭兩側都有插座跟夜燈，置物空間也很夠用。





而且還有落地窗跟對外陽台呢，採光相當不錯。





除了有壁掛式吹風機外，額外還有附上另一隻Panasonic吹風機，兩個女孩同時要吹頭髮也不用等來等去啦~





雖然是環保旅館，但其實浴巾、毛巾、沐浴乳、洗髮精旅館都有提供。





要記得自備牙膏牙刷就沒問題囉：)





房間有陽台真的很加分呢！





我們的房號是303，陽台外的景就是寶桑國中。





這時節恰巧還是鳳凰花開的時候，窗外的藍天映著一抹紅，天氣太好了呀！





《愛馨會館》，隸屬於『勵馨基金會』所經營的旅館，是全台首創的公益旅店！能培養台東弱勢婦女自信及就業技能，讓女性朋友可以在友善的環境裡，學習旅館、民宿相關的職務技能，像是房務整理、櫃檯接待等等，可說是婦女就業準備性職場，在這裡的每一份營收，都用在公益上，來幫助跟支持更多有需要的弱勢婦女。除了經營公益旅店外，一樓的空間也是展示及銷售的平台，入住的旅客們也能逛逛，用新台幣支持一下囉：)





雖然《愛馨會館》沒有提供早餐，但這裡的空間很舒適呢，可以買食物來這裡享用。





玻璃屋午後的光線也太迷人了吧>///<





住客可以自由使用這裡的小家電，電鍋、微波爐、咖啡機、烤箱。





不只有簡易的廚房家電，《愛馨會館》也有提供長住跟包棟的入住選擇，住客們也能使用廚房，是不是超方便的呀，完全就是能把這裡當自己家的概念呀~





準備衝一波台東旅遊了嗎，推薦大家可以來住《愛馨會館》唷！旅館還有腳踏車可以借用，輕輕鬆鬆就能騎去台東森林公園，不用到現場租單車，可以再省一筆啦！入住《愛馨會館》，也能響應愛心公益，給當地的婦女朋友一個就業機會，讓人覺得很暖心呀：))) 而且價格超佛，地點位置也很方便，推薦給大家囉！





/

愛馨會館

地址：台東縣台東市中興路一段110號

電話：08-922-8288

官網

臉書







追蹤IG看更多吃喝玩樂

最完整旅遊資訊都在FB粉絲頁