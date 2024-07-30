今天約一位閨蜜跟一位友人來到西門町，已經很久沒在西門町走跳了，我跟他們說我們先去吃早餐再去逛西門町。

我事先上網找到一家位於西門町郊區在電影公園附近的鹿境早午餐&餐酒館，google評價很高有681位評論，高達4.9顆星，最讓我高興的是鹿境早午餐&餐酒館早上就有調酒可以搭配早午餐誒!早上就可以開喝，超爽。

鹿境早午餐&餐酒館

店址:台北市萬華區峨嵋街124-3號1樓

營業時間:星期三公休

星期一至星期二、星期四至星期日10:00-00:00

大眾運輸工具:捷運搭到藍線與綠線交接的捷運西門站，從出口6號出站，走路10分鐘即可抵達。

我們三人來到鹿境早午餐＆餐酒館後，都覺得整個空間很棒，有如進入戶外的大自然，感覺自身於野外叢林，有不少小動物一起共享餐點。

我很好奇為何不開在西門町鬧區內，因此詢問老闆，為何選擇在電影公園附近比較遠離西門町開早午餐&餐酒館，老闆說:他在開鹿境早午餐＆餐酒館的期間剛好是疫情發生的時候，評估一下，如果開在西門町鬧區會擔心疫情狀況，因此選擇開在西門町商圈周圍遠離人群，慢慢靠口耳相傳打開知名度。

鹿境早午餐&餐酒館菜單有早午餐、法式大餐盤、鹿境大餐盤、布里歐漢堡、定食、沙拉，(這幾樣大組合都有搭配飲料，最特別的是早午餐是搭配調酒)、單點、自創調酒、經典調酒、酒精飲品、無酒精飲品。

我們翻一下鹿境早午餐＆餐酒館的菜單，價格很平價，經濟實惠，高cp值，早午餐就搭配調酒可以微醺，是一間很棒的早午餐店，餐點很好吃，食材挑過又新鮮。

下面介紹的是我們三人點的套餐，滿滿一桌美味好吃，這樣不到1500元，我們三人吃完之後還說下次還要再訪。

法國公主微醺早午餐550元

主餐七選一，選擇香煎低脂雞胸肉，自創調酒8選一，選擇老闆推薦的蘋果烏龍茶。

香煎低脂雞胸肉，不柴，我們三人拿分享盤分著吃，一起分享食物的感受，香煎低脂雞胸肉，出乎我們的想像，味道很健康好吃，生菜沙拉蔬菜原味很甜，搭配沙拉醬也好吃，層次口感，還有法式吐司，健康又營養。

蘋果烏龍茶，我們看到時以為是非酒精飲料，老闆來介紹才知道是一杯調酒超多人點，因而挑選了這杯調酒。

蘋果烏龍茶基底調酒是琴酒，第一口下去是喝到甜甜的蘋果味道，後面出現檸檬的酸感，烏龍茶香淡淡的，喝起來有點微涼感受，這杯飲品超適合夏天，也很適合女生，微酸甜的感受，法國公主早午餐也推薦給你。

第二道鹿境大餐盤美式經典(含德式香腸與培根)搭配飲品是美式咖啡。

這一盤就超美式，薯條很好吃，不油膩，不鹹，很脆，一口接一口吃不停，搭配解膩的生菜，生菜真的超好吃，很甜，我都吃原味，德式香腸，我們三人分著吃，都覺得老闆處理香腸處理得很好，香腸肉不乾、不硬多汁，還有培根片，不柴，好吃，搭配雜糧麵包，這個雜糧麵包有老闆的獨特配方，讓麵包烤後不乾，又香又軟很好吃，後來閨蜜就去問老闆有沒有單點麵包，老闆說沒有，但又幫我們多烤三塊給我們吃，真心推薦麵包跟薯條一定要吃吃看，這個大餐盤推薦。

美式咖啡，蠻醇厚，不苦不酸，很順口好喝，閨蜜喜歡，就是濃濃的咖啡感受。

第三道我們選擇的是定食

嫩煎雞腿佐蔥鹽醬，搭配冰綠茶

冰綠茶，很清香回甘，冰冰涼涼很好喝。

閨蜜說配菜有一個海菜超好吃，老闆處理得很好。

蔬菜是原型食物，不會過度加熱，都保留食物原來的味道，菜真的都很原汁原味，菜超甜的。

蔥油雞飯，搭配生蛋黃，還有蔥跟雞肉，飯也不會太油膩，那一碗飯，單吃就超享受。

秋葵，好好吃。

煎雞腿排佐蔥鹽醬，雞腿排多汁又嫩，我們三人都覺得雞腿排好吃，皮也不油膩，蔥鹽醬搭配下去口感更獨特。

竹筍湯，竹筍原味好吃，清爽的湯頭。

一邊吃還一邊討論，下次也帶誰來一起吃，鹿境早午餐&餐酒館納入我們的口袋名單，而且價格我們三人都可以接受，從裝潢氛圍和餐點多元化可以看出老闆的用心，食物裡面呈現出老闆對於用好的新鮮食材以及公道的價格賣給消費者，讓客人吃的安心與享受食物的美味，早上就可以喝酒也是特色唷!調酒也很讚!

鹿境早午餐&餐酒館

店址:台北市萬華區峨嵋街124-3號1樓



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營業時間:星期三公休

星期一至星期二、星期四至星期日10:00-00:00

大眾運輸工具:捷運搭到藍線與綠線交接的捷運西門站，從出口6號出站，走路10分鐘即可抵達。