日子真的過的很快,再不到二個月即將迎來一年一度的中秋節

每逢月圓人團圓的好時節，除了賞月、烤肉、吃柚子等中秋必備行程之外

而在中秋節的美食中，月餅無庸置疑是最受歡迎的代表之一

【2024中秋禮盒推薦/月餅推薦】【冊子月餅】

顏值與美味雙雙在線的冊子中秋禮盒,送禮自用兩相宜

獻上滿滿誠意與親友們一同迎接中秋佳節！

開箱短片

冊子與我們貴氣迎中秋

中秋禮盒預購優惠🔥已開跑~~~

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來自香港的好手藝，顆顆皆由師傅巧手捏製

採用千層酥皮烘焙技術，酥香美味傳千里😋

中秋禮盒有暮月繽紛6入、花團錦兔6入

從經典不敗的冊子蛋黃酥,2024年更推出 3種新口味：白玉明月酥、紅豆牛奶酥、黑糖地瓜酥

還有花月圓舞12入鐵盒綜合口味可以一次品嚐7種口味月餅，繽紛7彩酥

多重風味應有盡有，從禮盒外觀到內容物都相當講究

3種款式，皆附融入象徵美好圓滿的意境精美提袋

讓收到禮盒的人都能感受到滿滿溫暖與心意

絕對是今年最閃耀的中秋禮盒,送禮超有面子

暮月繽紛禮盒 6入 （紅豆蛋黃酥）

暖暖的粉嫩色調襯托著漫天繁星

絢爛光芒照亮月圓人團圓的佳節

人氣冠軍也是我家寶貝與大嫂最愛的蛋黃酥推薦

一顆顆圓滾滾黃澄澄的蛋黃酥,看了就讓人食指大動

冊子蛋黃酥的外皮真的很酥

多層次的酥香金黃外皮遇上綿密濕潤紅豆餡

一口咬下，鹹香交織香氣竄出

吃起來蛋心鹹香濃郁溫潤，豆沙綿密甘甜爽口

完美成就甜鹹交織的美味平衡

綿密豆沙加上黃澄蛋黃，甜鹹不油膩，外皮金黃酥脆可口，非常有層次感

果然很厲害的第一名👍搭配高雅質感的禮盒,自用送禮二相宜

全家人團聚在一起和樂融融的情景

最適合一同享用幸福無比

花團錦兔禮盒 6入（白玉明月酥)

微涼中秋夜空中高掛一輪明月🌕

萌兔好似也引頸期盼團聚時刻到來✨



外型雪白, 輕薄雪花般的餅皮如白玉般

搭配秘製綠豆餡糯甜口感綿密且甜而不膩

伴隨鹹香蛋黃在口中綻放,讓鹹甜風味相輔相成

咀嚼後融化在嘴裡，綠豆餡香氣與淡雅的甜味滿溢口中

不油膩也不會讓人乾口

令人口齒留香,回味無窮

花月圓舞12入鐵盒(綜合12入)

一盒就能滿足一家老小喜歡的口味

四大經典再加今年獨家三大新口味

完美呈現繽紛七彩酥,從視覺到味覺都要擄獲我們的心

層次豐富，七種口味一次滿足

充滿圓滿團圓意象的中秋禮盒，吃完後漂亮的鐵盒還可以當收納用喔

中秋節為闔家團聚的日子

一同觀賞皎潔的明月團聚

品嚐具圓滿寓意的各式月餅最是幸福

人氣冠軍的紅豆蛋黃酥

與新款我愛的白玉明月酥

當然要先安排起來



紅豆牛奶酥

特製細緻柔順濕「十勝北海道生乳豆沙餡」

低糖紅豆豆香與北海道乳香香醇濃郁而飽滿可口

與多層次的餅皮完美融合，成就極致濃郁風味

抹茶流心酥

採用茶韻芳香潤澤的靜岡抹茶🍵

再包裹Q彈麻糬及畫龍點睛流芯內餡

在口中一起咀嚼,層層堆疊層層驚喜

引領味蕾感受多層口感的獨特抹茶典雅風味

芝麻流心酥

迷人的金黃奶黃流芯內餡如星沙般流淌而出

與綿蜜細緻Q軟的麻糬還有細緻甜香溫潤芝麻餡泥

在口中一起咀嚼,甜而不膩的口感

讓每個吃的人都感受到滿滿的幸福滋味

黑糖地瓜酥

本地台農57號及66號黃金比例調配🍠，地瓜混餡香甜細緻

Q彈麻糬佐黑糖獨特炭燒香,咀嚼後融化在嘴裡

香甜感受台灣在地好滋味

芋香流心酥

嚴選鬆軟綿密大甲芋頭

層次分明鬆軟酥皮包裹著鹹香流芯的麻糬Q餡

酥香甜糯細緻柔順,黃金比例的鹹甜美味

直接擄獲我這芋頭老饕芳心！

中秋禮盒推薦

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