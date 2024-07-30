【滴雞精全攻略】理智派開箱另類美食 – 玉山農家滴雞精 I 口感與CP值超越老協珍與白蘭氏等大廠，專注在滴雞精品質的台灣小農 I 2024最新版

很特別吧，理智派今天要來介紹的，就是滴雞精了。滴雞精在理智派長大後，可謂年節送禮選擇之一，既實用又能搬得上檯面。我想老協珍或白蘭氏等滴雞精大廠應該不需要理智派多說，早就送到爛了。但父母的反饋往往都是不喜歡、有腥味或藥味等，這也讓理智派很苦惱，每年都在換不同滴雞精品牌，希望找到一家他們覺得不錯的。玉山農家滴雞精，終於讓理智派願意發開箱文…(各位看官，你可有所不知，理智派到底試了多少。其實應該說，理智派的爸媽試了多少XD)。

P.S. 滴雞精是近年來大受歡迎的保健產品，針對需要調養的長輩們。不僅如此，對於女性、孕婦、坐月子媽媽都是不錯的選擇。

理智派製作，可愛男孩貼圖上架囉！

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【初遇玉山農家滴雞精】毫無腥味，超高CP值

認識玉山農家這件事，要從去年說起，當我大哥和二哥的老婆輪流懷孕，生產後準備坐月子時(沒錯，大嫂二嫂真的相繼懷孕，巧合到不行XD)，我在禮物的選擇上犯了難。由於他們兩位也都是工程師，送禮實在是不知道送甚麼(身為工程師他們可以說是衣食無憂了吧XD)，最後因緣際會之下，決定送實用又拿得上檯面的滴雞精(繼續送不同品牌滴雞精，當測試的概念XD)。在眾多品牌中，最終選擇了玉山農家滴雞精作為他們的禮物。主因只有兩點，樸實無華的包裝搭配超高CP值的容量，這不就是工程師的最愛嗎XD。必須得講實話，理智派還真沒想到反應竟然這麼好XD。那年過年回家理智派又買了同款滴雞精給爸媽，還真的是第一次被誇獎這個牌子不錯。

【4大特色】工程師視角帶你認識玉山農家滴雞精

玉山農家的滴雞精如果要用一句話帶過，那就是「樸實無華，超大份量」。一般一包滴雞精落在50ml左右，玉山農家則是100ml，而且還是相同價格，對，就是相同價格，根本半價…。

以下理智派條列式整理玉山農家的特色，方便大家一目了然。

100ml超大份量

如同剛剛提到的，玉山農家滴雞精是一般市售同價格產品的近2倍份量，CP值高到不行。換句話說，和其他大廠比起來，就是常態性的五折優惠!!! 包裝只能用樸實無華來說，看來玉山農家是把自家的視覺設計砍了全部拿去做滴雞精XD?。

100%純雞湯口感

理智派的爸媽被送到真的是滴雞精的專業，雖然它們只會用，好喝與難喝來形容XD。玉山農家是唯一一個被說好喝的品牌。理智派在他們推薦完後試喝了一口，發現到玉山農家的滴雞精是純雞湯口味，一點腥味或藥味都沒有。非常好喝，口感純淨。害怕滴雞精有腥味的人完全不用擔心，玉山農家絕對能顛覆你對滴雞精難喝的印象。即使你以前沒喝過，喝的第一口只會覺得是燉了很久，很營養的雞湯。差別大概差在滴雞精的口感更純粹了點，準備起來也只需要將滴雞精加熱而已。

從配種到銷售一條龍，保證真材實料。

玉山農家滴雞精主打台灣小農，從頭到尾都是自己來，這或許也是為什麼能做到真材實料又價格便宜的原因吧。必須得強調，視覺設計過分樸實無華，但或許是因為這樣的樸實無華才能做出超高CP值的產品吧。我想這也是為什麼被只看CP值、身為工程師的理智派買到的原因吧XD。

滴雞精成分純粹

只有使用高品質的黑羽土雞，完全沒有使用藥物，SGS認證動物用藥殘留分析。說真的，有SGS認證真的先安50%的心XD。

【工程師的保健品】

身為一位忙碌的工程師，理智派常常加班到深夜，每到周五的時候都已經不知道自己在哪裡了…。吃補品對身為工程師的理智派來說，已經司空見慣XD。從早上的B群到晚上的雞湯，每天都是日復一日的生活。說真的，要不是被大嫂二嫂推薦(?，其實是我買給他們當禮物，然後我被反推薦XD。理智派也不會知道原來滴雞精也可以這麼好喝。每天工作累了，我就會加熱一包滴雞精來喝。

其實不用想得多複雜，玉山農家滴雞精就像是在喝一碗由母親親手熬製的雞湯(超級會形容，根本小當家來的XD。

【玉山農家滴雞精購買指南】

購買管道

雖然在蝦皮上也可以買到，但我建議直接從玉山農家的FB粉專訂購。原因很簡單，因為在FB購買價格更實惠，比蝦皮上便宜大約50元。

包裝簡樸

玉山農家的包裝相較於市面上的大廠來說，可能沒那麼精緻。但透明包裝讓你能直接看到裡面濃郁的滴雞精，這也展現了他們對產品品質的自信，大概是這樣吧XD。

提前預訂

由於是小農生產，產量有限，所以有時候可能會遇到缺貨的情況，建議大家提前預訂和確認。

【店家資訊】

名稱：玉山農家滴雞精

賣場： 請點我

臉書： 請點我

地址：635台灣雲林縣東勢鄉月眉村媽埔路68-16號

【最真實回饋】看看別人怎麼說

理智派為了寫這篇開箱，特別看了一下玉山農家的評論。畢竟，身為一個專業的美食部落客，怎麼可以聽大嫂二嫂說好喝，就說大家回饋都不錯呢XD。目前統計資料約300筆評價，接近滿分的好評，怎麼有點像是最強隱藏版美食的感覺。

【滴雞精的三大好處】

洋洋灑灑地寫完玉山農家滴雞精後，理智派決定最後來簡介一下滴雞精的好處，方便還沒嘗試過滴雞精的朋友快速了解一下滴雞精的好處。滴雞精對於身體的好處實在太多了，自己google也可以(?喂，你不是說你要簡介XD。\彙總來說，主要有三大好處：

容易吸收

將蛋白質水解成小分子胺基酸，補充體力迅速。

精神旺盛

富含支鏈胺基酸，助於肌肉生長和組織修復。

節省時間

直接飲用，省卻繁瑣烹調，補充能量快速有效。

以上三個重點如果用一句話形容，就是「濃縮且過濾過的雞湯，加熱可飲用XD」

【滴雞精的挑選指南】

如果你看完滴雞精的好處，想知道怎麼挑選滴雞精，理智派整理3個最重要的部分

適口性

不管有多營養，如果有腥味喝不下去就一點毛用都沒有，一定要好喝而且不能有腥味。

雞隻來源

雞隻來源無施打藥物，減少腥味同時保證營養與純淨。

製作過程

必須是經過傳統古法燉滴與無添加物。

說真的，這些也是為什麼理智派會選中「玉山農家滴雞精」吧XD。

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