



還記得第一次喝到在韓國釜山市占率極高的「 大鮮燒酒 」대선소주，是在一家當地很有特色的燒肉餐廳，當時跟公婆、老公都瘋狂讚嘆，第一次喝到這麼順口的原味燒酒，仔細看了一下瓶身是 大鮮原味燒酒 ，源自於釜山百年酒廠的大鮮燒酒，有別於傳統的燒酒苦味，大鮮燒酒本身口感相當甘甜，自帶甜味的甘醇風味，讓我們一群人印象深刻，打破原味燒酒直接喝過於濃烈的印象。







最近發現全聯居然上架「 大鮮燒酒 」대선소주，



說什麼也要帶回家回味一番呀！



大鮮燒酒原味除了適合佐餐，特別是吃炸物、燒肉時很搭，



所以超推薦中秋節的時候，可以未雨綢繆一下



除了去全聯採購整箱的啤酒，也可以考慮韓國釜山「大鮮燒酒」



連長輩喝了都覺得這款燒酒自帶甜味，



特別是和平常本身就有在小酌的朋友



能品嘗到韓國當地具有特色的酒款，而且不會有辛辣的嗆口感，



也相當推薦可以自行變化喝法，創造出更多元的風味



我自己超愛在燒酒裡面加入水果，



可以搭配果肉一起享受最後一口飲盡的豐富口感



或者加入雪碧、啤酒去混搭，每個人喜歡的比例不同，



可以自己邊嘗試找到最喜歡的調飲方式









這次還看到了大鮮麝香葡萄口味，添加智利麝香葡萄濃縮液，



開瓶後是充滿麝香葡萄的甜蜜果香，



來自綠色脆口的麝香葡萄，加上低酒精濃度的設計





相當適合女生或是酒精初學者飲用，



入口是清新甘醇的甜甜果香，特別是冰冰喝更好喝



也難怪上市短短三年內，就攻占了韓國當地的水果酒市場，



不得不說大鮮麝香葡萄風味燒酒真的蠻好喝的，



推薦加入冰塊冰鎮口感更具層次感，也能降低本身的甜度







