



高雄隱藏版高CP值飲料在哪裡？

當大家都著重在品牌的拍照感上的時候，你知道有這麼一家飲料店用的是真材實料、價格物超所值的嗎？！

在地深耕八年，終於讓我喝到了，如此物美價廉，肯定要分享一下的

店名：茶詩集－大昌店

地址：高雄市三民區大昌二路516號

電話：07-3980628

粉絲專頁：茶詩集

茶詩集大昌店已經在地服務８年之久了，附近飲料店林立之下，它依然堅持初衷：用好的原料、當季的食材，沖泡出一杯杯好喝又物超所值的飲品

我自己也承認過去我是追隨大家的腳步～哪裡有話題性的飲料、品牌性的出現我就會衝去買，但是忽略了其實在地經營的品牌才是王道

不隨波逐流，走自己正確的路，就像詩人一樣，茶詩集就這樣譜出了自己與茶的一段詩集

門口有一株大家稱它為間諜芒果樹的植栽，掛滿了當季水果圖樣，大家都以為它是芒果樹

喔～NONONO~它可是一顆酪梨樹呢(笑)果真是間諜

茶詩集大昌店的老闆堅持每天新鮮煮茶，就連茶葉也不是採用一大袋裝的茶葉，而是小袋小袋的堪比家裡泡茶等級的茶葉來做提供

除了茶葉每天煮之外，許多的凍類、綠豆、芋頭等等也都是店家親自煮，水果親自切、點的當下親自榨汁，不使用外面的罐裝濃縮果汁作呈現，非常講究

不喝還不知道箇中的美好，單從文字上面也無法探得其中奧妙，讓我一杯一杯喝起來來分享

招牌奶茶。40元

一杯珍珠奶茶賣39元，不過一杯奶茶賣40元？老闆有沒有搞錯？退一元還請人家吃珍珠？

不過珍珠奶茶的精隨除了在珍珠之外，奶茶才是重點中的重點

茶詩集為了把古早味奶茶的風味給呈現出來，不惜以較高成本的價格除了使用奶精之外、還加了安佳奶粉（如果是鮮奶茶使用高牧鮮奶）

像我這種愛喝厚奶口味的人，這真的有讓我驚艷

這根本就是小時候愛喝的那種泡沫紅茶手搖飲店的奶茶啊～好濃、好香、好好喝

全部都奶粉的話味道太厚重，但是以黃金比例來搭配奶精的話，剛剛好的濃厚感，不掩蓋茶的味道，喝起來真的茶味奶味都到位

難怪是經典中的經典、招牌中的招牌啊！

奶茶控必推！

芒果多多。65元

WHAT？加了兩瓶養樂多+新鮮芒果只要65元？！

老闆的水果我覺得比很多果汁專賣店還要新鮮，打開就聞到了陣陣的芒果香甜，而且看那色澤就知道這水果是有精挑過

重點是...不手軟的大量的芒果加上兩瓶養樂多一起新鮮現打，呈現出來的是一種酸甜之中帶沁涼感的爽快

喝的到芒果的香甜，多多的味道也不被掩蓋，夏天喝既解渴也不膩口！

而且只有當季才喝的到喔，想喝就要趁現在

芋頭鮮奶+西米露。60元

擺上大大的招牌說自己是＂高雄第一強＂的芋頭鮮奶，真是如此？嘿！的確是如此呢，應該說它不只好喝，還很便宜

自己熬煮的芋頭看的到芋頭的芋頭肉、吃的到綿密的芋頭泥與芋頭塊、更是聞的到芋頭香，超優質





一杯都使用300g左右的芋頭(幾乎半杯)倒入一整瓶的高牧鮮奶，真材實料很敢給

搭配上Ｑ彈滑溜的西米露，我的天啊！完全不輸、甚至超越港點的芋頭西米露啊

甜度都是來自於熬煮芋頭帶來的甜味，不會膩口

芋頭香氣厚實，搭配上鮮奶帶有滑順的口感

香濃又不甜膩，飽足又帶滿足，讓人一喝停不下來

綠豆冰沙。45元

沒錯，店家還是使用自己熬煮的綠豆，看的到顆粒、吃的到口感的完美呈現





綠豆加上冰塊下去打成冰沙，天啊！好好喝

完全吃的到綠豆的香氣，不因打成冰沙而變淡～綠豆香氣濃郁之中帶著清香，沁涼的感覺每一口都爽口

是我喝過數一數二好喝的綠豆沙

香橙綠茶。55元

依照季節選用不同國家的柳橙；像現在台灣柳橙沒有到特別好吃，老闆就會選用香吉士，依照時令季節變化挑選最適宜的品質

就連果肉都是手工扒下來，真的很細心

搭配上好的茶品一起沖泡

這是一杯喝的到好茶、吃的到柳橙多汁果肉的香橙綠茶

說真的不必跑到外地去買，高雄就有超好喝的香橙綠茶了呀！

黃金梅子綠。45元

什麼叫黃金梅子綠？就是除了梅子綠之外、再給你特別加入柳丁或是香吉士，層次性的美味，讓人喝了離不開





說真的炎夏就是需要這一杯；甜甜之中帶有回甘的風味，茶的香氣讓喉韻的留香

你說加了柳橙會不會很甜？

我必須說那梅子挑的好，喝起來沒煩惱

我喜歡那率先入口的果香甜，搭配上梅子甘甘的味道，先濃後清爽，吸一口就有超凡的感受

脆梅還可以留下繼續加點水，成為好喝的脆梅茶

夏威夷冰茶。45元

如果你是喜歡某數字飲料店的8冰綠，那麼茶詩集這一杯肯定讓你覺得是更上一層樓！

因為呢...現榨的金桔加進去，味道更為之提升





沒在誇張的，果香到位之外、那酸甜的風味更讓人喜歡

彷彿飲料之中有顆果子樹一樣！

翠玉檸檬。45元

如果說以前排隊名店的黃金比例讓你著迷，那茶詩集肯定讓你ㄉ一ㄠˊ住走不了

現榨的檸檬汁新鮮、果香十足





以果汁機現打出來的白色透亮，讓人喝了之後透心涼～

真的沒再誇張的，那酸度呈現的剛剛好，酸甜適中，喝起來就是很黃金比例！

木瓜牛奶。65元

當季的木瓜打成的木瓜牛奶最好喝！

挑選一定要熟透了的木瓜打出來那果香才呈現出最佳風味

很多地方都有賣木瓜牛奶，茶詩集不僅賣茶更賣果汁，而且還不是隨便拿爛掉的水果來呈現

加入一整瓶高牧鮮奶超霸氣

剛打好的木瓜牛奶沁涼的帶有香氣與甜味，不過等到稍微冰退了之後，更能喝到綿密深具包覆性的口感與風味

一杯在不同的溫度下有不同的感受，讓人吸吮得更為爽快

還沒有深入認識茶詩集之前，我也將它認知為一般飲料店

沒想到有這麼多的堅持，讓品項不僅多元、更是好喝！以新鮮的食材、嚴選的物料來做一杯杯好喝的飲料，難怪懂喝的人一喝就離不開了

對於學生也很照顧，學生來購買還有打折的優惠！並且不定時地舉辦活動，目的就是要讓大家認識茶詩集！

如此好喝的飲料，跟大家分享～