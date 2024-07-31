奧克蘭港口邊有個百年歷史的「Auckland Fish Market」，這次到奧克蘭旅遊前，先問了當地的朋友推薦的景點跟餐廳，其中Auckland Fish Market 就名列其中，聚集了很多小吃美食，一旁的 Silo Park 有更多的異國美食，想吃海鮮就先到Auckland Fish Market逛了一圈，品嚐了龍蝦堡、炸魚薯條、淡菜，建議平日可以早點來，不然下午五點就打烊嚕！

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奧克蘭魚市場 營業資訊

地址：22-32 Jellicoe Street, Auckland CBD, Auckland, NZ 地圖 營業時間：週一～週四 07:00~17:00｜週五～週日 07:00~20:00

奧克蘭魚市場 位置｜環境

這次在奧克蘭住在Sky City 旁，奧克蘭最市中心的位置，下午時想說走路到港口好了，一路走了快二十分鐘才到魚市場，不過一路可以看看沿途的風景，現在是南半球的冬天，風景比較蕭條點，不過天氣只要不下雨就好，散步的方式逛逛奧克蘭市區其實蠻舒服的，只是有不少很陡的上下坡，需要練練腿力。

奧克蘭魚市場的環境很乾淨，跟傳統濕濕滑滑的魚市場不一樣，感覺比較像是美食街的形式，除了有賣新鮮海鮮外，還有酒吧、炸物、漢堡等餐飲，看了一下官網，這個魚市場是1904年創立的，是重新整理改建過，感覺起來非常新穎。

奧克蘭魚市場 美食

這次在奧克蘭魚市場一共嚐試了三間餐飲，都沒看評價就直接點了，還好味道都不差。

Lobster & Tap

Lobster & Tap 龍蝦堡專賣店，使用的加拿大的野生龍蝦，現點現做，龍蝦堡內加了一點美乃滋以及香草，麵包是用奶油烤過的，味道很香，套餐則是多了薯條、生菜捲以及酸黃瓜，吃起來其實就很像紐約的 Luke’s Lobster，只是奶油味少了點。

Billy Pot

Billy Pot 主要賣的就是淡菜以及生蠔，經過看到有新鮮淡菜鍋就想吃看看，吃過後才發現評價很低，但是味道還算可以，因為淡菜很新鮮，海鮮新鮮基本上就及格，茄汁醬做的就比較一般就是了，有點可惜，一旁配的麵包也很乾😭

Market Galley

在這點了炸魚薯條，炸魚的麵衣非常酥脆，比之前在英國吃到的要好吃很多，沒那麼油膩，記得可以淋上一點醋解膩喔！菜單

在魚市場吃完東西後，可以走到斜對面的Silo Park，這裡有更多的小吃攤位，有蠻多中式小吃，糖葫蘆、羊肉串、烤肉等，生意很好人潮很多，另外公園內還有結合原本的工廠做成的裝置藝術，假日時這裡還會有市集以及露天電影院唷！

這次是第一次來奧克蘭魚市場走走，太晚來很多店鋪都已經打烊了，天氣好的時候港口的景色會更美，另外在附近的Karanga Plaza 是很好拍Sky Tower的點，可以一次拍到港口以及Sky Tower的夜景喔，值得來走走！

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