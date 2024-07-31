2024快帶著你身邊的他跟著小編腳步及感情加溫小撇步，來去約會一起放閃吧～讓情侶感情升溫到幸福指數爆表！這次小編要介紹給你們的約會地點就是位於新北市瑞芳區的「 十分車站 」，據說與另一半來到十分車站放天燈會十分幸福，這也是為什麼十分車站非常深受日本、韓國遊客青睞，一起來看看如何在「十分」有個美好又甜蜜的約會時光吧！

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十分車站介紹

侯孝賢的電影《戀戀風塵》，一對穿著高中制服的男女走在小鎮的鐵道旁，畫面充滿了民國五、六十年代的懷舊氣氛，這個場景就是在十分車站拍攝的；另一部《那些年我們一起追的女孩》中男女主角在鐵道上放天燈的場景也是十分車站喔！車站附近就是著名的十分老街，十分老街不像一般的老街以舊年代的建築物來吸引遊客目光，而是以全台獨一無二的火車門前過的街道奇景聞名。

十分，舊稱「十分寮」，只是平溪鄉一個小村落，但因擁有一座號稱台版的尼加拉瀑布「十分瀑布」，而名聞遐邇。平溪鄉向來有「瀑布之鄉」的美譽，十分瀑布是平溪鄉最大的瀑布，十分車站則是平溪線最大的車站，可以讓上下行的火車在此會車。

▼十分車站附近可以看見許多人將他們的心願寫在上面許願竹後並綁在樹上，微風吹來聽著竹筒發出的清脆聲，有種放鬆療癒感。

▼如果不好意思讓別人看見你的心意，也可以選擇十分幸福的明信片，寄給你心屬的那個他。

【單身者詳閱前，請先準備太陽眼鏡】 ．以下照片甜蜜指數破表，請見諒！ ．非單身者，請攜伴一同閱讀促進感情。

十分天燈優惠

十分天燈推薦

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十分車站｜十分老街怎麼去

到台北車站購買，「平溪、深澳雙支線一日週遊券」，1 張只要台幣80元車票。這張票券已包含了從瑞芳轉車至平溪支線的車資，且可以在這些支線的任一車站上同一天內自由上下車。重點來了快拿筆抄下來，感情加溫Tip1: 小貼心~記得為你的另一半他準備一張喔！並牽緊他的手，一同搭乘火車小旅行。

路線參考：

台北車站上區間車，車程約40~60分，抵達瑞芳車站轉乘平溪支線的火車，車程約20分抵達十分車站。

瑞芳站下車支線的班次不多，平均5小時一班，請記得拿出你的小貼心，出發前記得《先查好火車時刻表！先查好火車時刻表！先查好火車時刻表！》很重要所以要說三次~免得讓你的另一半因錯過班次等太久而生氣(笑)。

▼十分車站這條鐵道是真的有火車行駛喔！所以各位朋友來遊玩時務必注意安全。

十分車站｜十分老街美食

從台北出發，經過約一小時多的車程到十分老街，這時你一定聽到另一半的肚子發出咕魯咕魯聲，這時請發揮美食專業餵飽另一半喔！來上演一齣”你一口，我一口” 甜蜜戲碼！

溜哥炭烤雞翅包飯

溜哥位在熱鬧的平溪十分老街，一走出十分車站就可以看到，店家主要先把雞翅去骨，保留細嫩的雞肉和Q彈的雞皮，以特製醬料醃製過後再將配料包入其中，雞翅包飯有兩種口味：泡菜臭豆腐、火腿蛋炒飯。

▼雞翅外皮酥脆焦香搭配火腿蛋炒飯，口感非常的特別。

溜哥炭烤雞翅包飯 地址：新北市平溪區十分街52號 電話：0921 684 058 營業時間：10:00~18:00

十分阿廷雪在燒

「雪在燒」其實就是台灣特有的傳統甜點「花生捲冰淇淋」，這裡採用的是宜蘭正宗的花生糖，用現刨的方式，將花生粉刨下店員在刨的過程就聞得到花生粉傳來陣陣的香氣，讓人口水直流呀！放上古早味的冰淇淋，接著灑上香菜就完成花生捲冰淇淋。而且店員超厲害，會說韓語、日語、英文等，來這上班是不是要先學會多國語言(笑)？

▼手工現刨的花生香氣十分迷人，冰淇淋甜度剛好，不會過於甜膩。再撒上新鮮香菜提味，整個爽口又好吃。

十分阿廷雪在燒 地址：新北市平溪區十分街82號 電話：0978 776 203 營業時間：09:30~17:00

榕樹下米粉湯

在十分老街鐵路旁的大榕樹下有間鐵皮屋，是一家台式傳統小吃店，賣著米粉湯及麻辣臭豆腐，搭配各式特色小菜，在十分老街十分有名。米粉湯的湯頭甘甜清爽不油膩，米粉不是像新竹細米粉，而是有點類似米苔目口感的粗米粉，有點QQ又吃的到米香味。

▼一碗米粉湯配上幾樣小菜，吃著這樣傳統小吃是最幸福不過的事。

榕樹下米粉旁湯 地址：新北市平溪區十分街96-1號 電話：02 2495 8276 營業時間：10:30~15:00

爆哥夯豆皮

不同於一般的豆皮，不是用滷或炸，而是用炭火慢烤，再加上老闆的特製醬汁。讓整串豆皮吃起來十分有味道，並且有點烤的酥脆口感又不油膩。

爆哥夯豆皮 地址：新北市平溪區十分街140號 電話：0928 511 941 營業時間：11:00~5:30

十分車站｜十分老街景點

吃飽喝足後，牽起另一半的手一起穿梭在十分老街附近的景點！幸福，不一定要出國旅行才能感受到，有時讓人最感動的是，擁有一顆想帶另一半去旅遊的心，旅行時，記得牽起另一半的手，看似一件微小的舉動，卻能引起人們心中的化學反應，讓人們感覺被愛、快樂、被關心與尊重。

▼拿出你們的創意拍出最有刻骨銘心的照片

靜安吊橋

靜安吊橋建於民國36年，銜接河流上游的交通。斑斑駁船的看得出歲月的痕跡，平溪，十分地區因採礦而興起，保留著過去的建築物，成為懷舊老街。橋身仍穩健的很。最好拍攝的地點應該是吊橋上，趁著後方山坡，一片綠意有人心曠神怡。吊橋旁就是十分火車站月台。

▼就算到老也要與另一半走過世界每一個角落。

靜安吊橋 地址：新北市平溪區十分車站旁 電話：02 2495 1510(平溪區公所) 營業時間：全年開放

十分瀑布

十分其實是「十份」因為當初有十戶人家合作無間在這裡興建家園，故此命名，十分瀑布號稱【台灣尼加拉瓜瀑布】，地理位置是在北部地區最大的基隆河支流上，河水流速快經過這些斷層和奇岩後，所以造成許多瀑布奇觀。這規劃3個不同角度的觀瀑平台，可以從最高的觀瀑台欣賞氣勢奔騰的大水瀑!再慢慢走至下方仰望瀑布水景，參觀完最下方的觀景台後，必須再往上爬到瀑布最上方側邊觀景台。注意石梯非常溼滑，行走時要特別留意。

▼瀑布觀景台前也是一個很好拍攝景點，幫心愛的另一半拍張與瀑布的合影。

十分瀑布 地址：新北市平溪區南山里乾坑路10號 電話：02 2495 8409 營業時間：夏令時間（6月至9月）：09:00-18:00，17:30最後入園。 冬令時間（10月至5月）：09:00-17:00，16:30最後入園。

眼鏡洞瀑布

眼鏡洞瀑布是月桃寮溪與基隆河的匯合河口, 因月桃寮溪河谷的下切速度不及基隆河的侵蝕速度。形成這種高低落差的瀑布, 因為瀑布各有兩個內凹的洞口, 遠觀像個眼鏡, 因此稱眼鏡洞瀑布。

▼觀賞瀑布之餘，大膽記錄下你倆的愛情吧！

眼鏡洞瀑布 地址:從106線道約69.3K處轉政達停車場往下走。 電話：02 2495 1510(平溪區公所) 營業時間：全年開放

十分車站｜十分天燈

「十分放天燈」是這趟旅行的重頭戲，是最值得紀念來到十分車站幸福約會的一個特別行程。透過天燈傳情，立下彼此的約定，讓愛加溫！隨著天燈冉冉升空，感覺誠摯的心願傳達讓老天爺聽到，相信老天爺也會默默祝福你們的愛情到長長久久，永遠十分幸福快樂！

▼天燈上寫下屬於你們倆的心願

▼十分是放天燈的發源地，情侶一起到十分車站放天燈意味著會「十分幸福」。

▼牽手走在鐵道上也是十分浪漫呀！

▼許多外國情侶會藉由眾人的見證之下在十分鐵道上求婚呢！

十分放天燈選擇百百種，這邊提供十分天燈店家給大家，「藝巧傳統天燈工藝社」在Google評價高達4.9分，位置就在十分車站往十分老街方向，走到底右轉的斜坡處就能看到啦！

看完小編的十分老街甜蜜約會一日遊，你們是否做好筆記，準備打電話約另一半了呢？有時候，不一定要奢華旅遊行程或是到頂級餐廳才能約會，生活中的小平凡也是甜蜜的來源，小編偷偷告訴你們，這趟約會行程都是銅板價，花小錢卻可以讓你們感情大大增溫，這不就是所謂的「小確幸」呀！

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