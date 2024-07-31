台北到九份怎麼去最快最方便？小編這次整理了一些怎麼去九份老街的交通方式、路線及交通票價等。九份老街位於新北市瑞芳區的山上，當然九份交通方式除了開車、騎車，就是大眾運輸工具了，看完這篇『 九份交通 』懶人包，即使規劃快閃九份一日遊交通也一定能找到適合的方式唷！

▼ 九份老街推薦 ▼

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九份交通｜九份老街怎麼去？

九份交通方式有九份火車、九份客運、九份巴士接駁等，如果假日想要去九份老街，但又怕塞車的話，會建議搭火車去九份。從台北車站出發，搭乘火車至「瑞芳火車站」，再從前站乘788、827或825公車就可以直達九份老街，非常方便。如果不想人擠人，想要更省時舒適，可以在瑞芳火車站搭計程車到九份老街，一趟約200元左右。

九份交通｜九份交通方式

小編還記得大學時期，提早下課的話，同學們會相約騎車去北海岸、基隆甚至是到九份，現在想起來真的很熱血！騎車去九份當然是最自由的方式，你可以沿途欣賞風景、吹吹風，不過騎車更需要注意安全。另外還是有許多人會開車上去九份老街，接著我們就看一下從台北騎車或開車到九份最快速的路線。

以下皆由『台北車站』為出發點。

九份騎車

如果你是熱血的大學生或是喜愛騎重機的朋友，從台北車站出發往南港、汐止方向騎，途中會經過台5線、瑞芳車站，再沿途上山到九份老街，一路上不僅能欣賞風景，還能享受『追風』的感覺呢！前提是天氣好的情況下再騎車前往。

九份開車

台北－九份 (導航路線)

台北車站→市民大道→國道1號→台62線往瑞芳→台62號16號出口下→102縣道往基山街→九份老街

圖片來源：Google map

大家也知道假日一到台北的交通只能用車水馬龍來形容，更何況是九份老街周圍？！如果今天你真的想要開車去九份，小編建議可以平日再開車前往，不過不管是平日還是假日，九份老街這個觀光景點都是滿滿的人潮呀～提醒一下就算開車去九份簡單，但是停車難！接著小編整理了幾個比開車還方便的交通運輸方式。

九份客運

1.板南線 ● 忠孝復興站→1062(台北－金瓜石)

說到從台北去九份，去過的人一定都會知道大名鼎鼎的1062公路客運，從捷運忠孝復興站可以一路直達到金瓜石。從最方便的捷運忠孝復興站(復興南路一段180號)，一路從八德路經過松山火車站接著就上高速公路經過瑞芳火車站，然後到九份老街，最遠可達金瓜石。

★台北車站到忠孝復興站有3站約5分鐘，公車從忠孝復興到九份有23站，所以時間大約是1小時(要上山所以會較久) ★台北車站搭捷運到忠孝復興20元。搭1062(台北－九份)優遊卡乘車者，來回全票108元 (上下車皆需要刷卡)

2.松山 ● 新店線松山站→1062(台北－金瓜石)

如果是搭乘松山新店線者，搭到捷運松山(八德路)4號出口出站，右轉順著路走，到達公車停尋找1062站牌即可，八德路直接上高速公路經過瑞芳火車站，然後到九份老街。

▼ 1062(路線圖)在九份老街下車

★台北車站到忠孝復興站有8站約15分鐘，公車從忠孝復興到九份有23站，所以時間大約是1小時(要上山所以會較久) ★台北車站－松山25元。搭1062 (松山車站－九份)優遊卡乘車者，來回全票76元 (上下車皆需要刷卡)

3.板南線 ● 板橋/西門→965(板橋－金瓜石)

台北客運在2018新開通一條快速公車路線965『板橋－金瓜石』，雖然是從板橋搭乘客運，但其實這條新路線，比起原本的1062更吸引遊客喜歡，因為965停靠西門町、上車地點更接近台北車站，等於多數遊客分布在台北各區的遊客，想快速抵達九份或是金瓜石，965會是更好的選擇。如果是住在東區為主的遊客，則是搭乘1062比較方便。

▼ 965(路線圖)在九份老街下車

★台北車站到板橋有4站約10分鐘，發車到九份有19站，時間大約是40-60分鐘。 ★台北車站搭捷運到西門20元。搭965 (板橋－金瓜石)優遊卡乘車者，來回全票90元 。(上下車皆需要刷卡)

九份搭計程車

板南線 ● 忠孝復興站→計程車

如果今天你是全家大小一同出遊、年長者或是不想搭乘公車、火車人擠人的朋友們，大家可以從忠孝復興站外面搭乘計程車上九份，假日如果遇到塞車的情況，可能會花比較久的時間才能抵達九份，但是去九份搭車選擇計程車是非常舒適的交通方式！

★台北車站到忠孝復興站有3站約5分鐘，看計程車的車速還有是否有塞車約略1小時半可到達 ★台北車站搭捷運到忠孝復興20元。從忠孝復興到九份約1000元內(荷包夠的人選擇這個方式絕對是最享受的)

九份火車

台北火車站→瑞芳火車站→公車

如果是從台北車站搭乘火車到九份老街的話，可搭乘區間車/莒光號/自強號等(時刻表查詢)，台北車站B3第四月台搭往瑞芳，到瑞芳火車站然後從前站出站，轉乘788、827或假日行駛的825公車，就可以直達九份老街囉！

▼ 788(路線圖)在九份下車

▼827(路線圖)在九份派出所下車

▼825(路線圖)在九份老街下車

★台北火車站到瑞芳火車站約1小時內。788公車到九份有8站；827公車到九份有9站；825公車到九份老街有5站，平日搭的話會比較快到唷！ ★台北車站到瑞芳火車站來回約100元，公車就基本的15元(有悠遊卡再打折)

台北火車站→瑞芳火車站→計程車

如果覺得搭火車到九份已經有點累不想再等公車班次的朋友，從瑞芳火車站出站後旁邊就有計程車可以搭乘唷！(建議假日前往的還是選擇搭計程車，公車可能會等很久～) 火車時刻表查詢

★台北火車站到瑞芳火車站約1小時內。從瑞芳火車站坐計程車到九份看計程車車速約50分內到達 ★台北火車站到瑞芳火車站約1小時內，來回票價約100元內。從瑞芳火車站坐計程車到九份約205元

九份接駁車(非直達九份)

接駁車會先到十分站大約停留1小時後再去九份老街，很適合要去十分與九份一起玩的朋友唷！先搭乘捷運板南線至西門站，西門四號出口集合，可以早上或下午出發，適合不想拖行李趴趴走的遊客。

★ 上午約為8:45集合9:00發車回程約14:45；下午約為1:15集合1:30發車回程約19:15，此為參考請依實際接駁車書的時間唷！ ★十分+九份行程460元/人

九份交通｜九份交通比較

去九份老街的交通方式有很多可以選擇，小編這邊推薦首選還是大眾運輸工具，除了可以享受旅遊的時光，還能沿途看看風景，當一個稱職的觀光客拉～下面也整理一下九份大眾運輸方式表格，提供給你們參考。

九份大眾運輸交通 比一比 捷運+客運 捷運+計程車 火車+公車 火車+計程車 接駁車 路線 板南線 ● 忠孝復興站→1062 松山新店線 ● 松山站→1062 板南線 ● 板橋/西門→965 板南線 ● 忠孝復興站→計程車 台北火車站→瑞芳火車站→公車788/825/827 台北火車站→瑞芳火車站→計程車 板南線 ● 西門→十分→九份 時間 60-90分鐘 75分鐘 50-70分鐘 60分鐘 90分鐘 90-120分鐘 9:00發車回程約14:45／1:30發車回程約19:15 票價 約NT$128元／人 約NT$100元／人 約NT$120元／人 約NT$1000元／人 約 NT$115元／人 約NT$300元／人 約NT$460元／人 適合學生族、背包客、情侶 國內外親子旅遊、懶人適用 適合外縣市或喜歡沿途看景的朋友們 一日遊旅客

如果是從外縣市來台北玩很多天，這裡建議可以使用交通暢遊一日券，可以無限次搭捷運、台北市、新北市、基隆的公車(不包含編碼4碼之公路客運)或是五條台灣好行旅遊路線。

最後，小編提醒千萬不要吃飽才來九份，可是會讓你們含恨的看著那些九份老街美食呀！

像是九份芋圓、草仔粿、魚丸湯、阿妹茶樓等，實在太多美食囉！有空可以來參考本篇九份美食推薦，讓你們在螢幕前流口水～～

九份景點地圖

提供新北景點地圖攻略給大家，其中包含九份老街附近景點，像是南雅奇岩、不厭亭、雞籠山步道、報時山棧道等等，快搭乘九份交通，前往九份景點吧！