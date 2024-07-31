此食記為花見團子造訪「捨茶外人文茶館」 (造訪日期 : 2024/07)



「捨茶外人文茶館」桃園人文茶館

功夫茶、手沖煮茶、鍋煮奶茶、桃園茶館推薦







捨茶外人文茶館



地址 : 桃園市桃園區忠二路197號1樓(近桃園市政府)

電話 : (03)336-8333

時間 : 週一至週六 13:00~18:30 每週日公休



本次團子來到桃園找朋友，由在地友人帶領來到桃園知名的茶館「捨茶外人文茶館」泡茶聊天，店家位於忠二路上，是一間超過五十年透天老宅改建而成，臨近桃園市政府，交通很便利。「捨茶外人文茶館」有十多年的販售茶葉經驗，近年來特別推出茶館，提供功夫茶、手沖煮茶、鍋煮奶茶、複合式鮮萃茶、無咖啡飲品、虹吸式老茶，並有多種的精緻茶點和職人手作餐點，中西式都有，可搭配茶飲一起享用，是許多愛喝茶的茶飲君子，呼朋引伴來此聚會泡茶聊天的私房名店。

走進店內裝潢呈現古色古香的飲茶環境，處處妝點著各式各樣的茶罐，營造出一種寧靜雅緻的氛圍，紅色磚牆搭配上簡約木頭桌椅，彷彿穿越時空，在這享用品茶療癒也自在。

來此品茶可選擇坐在新館二樓的塌塌米區，這一區融合了中式和日式的傳統元素風格，運用中日文化的設計美學提升了茶館的藝術氛圍。

另外店家在新館一樓也有提供包廂區域，低消為1500元，可以更加自在的和親朋好友品茗賞雅趣，暢所欲言好愜意。

來「捨茶外人文茶館」功夫茶是絕對不可錯過的，店主人會拿出琳瑯滿目的茶具和配件，展示了茶道文化的深厚底蘊，團子和友人點了功夫茶、茶飲和茶點，接下來就一一品嚐吧！

不懂得如何泡茶的朋友，可以向店家詢問，店主人會熱心的進行解說。首先可用熱水沖洗茶壺和茶杯，進行溫壺溫杯；再使用茶則取適量茶葉，放入茶壺中投茶；接著倒入少量熱水入茶壺進行洗茶，可以用來去除茶葉表面的灰塵和雜質然後倒掉；再重新加入熱水，並使用店家提供的沙漏計時器，進行計時，沙漏滴完及代表已經泡茶完成；最後將茶壺的水倒入茶海，再分別倒入茶杯中，泡茶過程儀式感十足，讓整個泡茶過程充滿享受。

店家也有提供的泡茶的小秘訣，就能泡出道地又正統的特色茶品。

三峽碧螺春

「三峽碧螺春」是台灣的知名茶款，茶湯色澤明亮，香氣清新不澀口，入口後喉嚨會有回甘的感覺，越喝越順口。

日月潭紅玉紅茶

來自南投的「日月潭紅玉紅茶」是團子個人很喜歡的一款茶，喝起來帶有淡淡的薄荷香氣，茶湯濃郁滑順，停留在舌尖會餘韻回甘，店家還特別拿出瓷器的茶壺來讓我們進行沖泡，更能突顯紅玉的風味。

景谷白牡丹 \ 金絲999純金滇紅 \ 無量山古樹紅茶

除了台灣茶，店家販售許多來自中國的稀有的茶，有壓製成茶餅形狀的茶葉，團子很喜歡屬於白茶的「景谷白牡丹」，清恬回甘沁然入心。

藍莓鮮奶優格

除了茶葉店家也有販售多種無咖啡因的飲品，「藍莓鮮奶優格」優格結合藍莓的清新味道，吃起來相當清爽，也可以再淋上蜂蜜，呈現完美的酸甜好味道。

蘋果氣泡飲

「蘋果氣泡飲」蘋果的自然果香甜味和氣泡水一拍即合，酸酸甜甜，店家還特別準備一瓶氣泡水喝完還可以再回沖，清涼又暢快。

夏雪冰豆糕 \ 手工茶餅乾

「夏雪冰豆糕」綿密細緻，隨著咀嚼過程會在嘴裡化開；加入烏龍茶的「手工茶餅乾」味道很搶眼，香脆可口，很是一絕。

新疆餅

店家自製「新疆餅」咬下去能感受到層層疊疊的的麵皮，很具層次口感，配上蔥及胡椒的味道一拍即合，是平時少見的點心，團子非常推薦一定要吃看看。

焗烤地瓜燒

「焗烤地瓜燒」地瓜細細咀嚼細膩綿密，配上起司的奶香和鹹香，經過焗烤後更顯濃郁，團子友人大為推薦，直說想再吃一份。

秘製醬燒豆干

店家獨門配方製作的「秘製醬燒豆干」口感咬下去很扎實，上面還撒有茶葉，散發淡雅的茶香，團子推薦必點的單品。

巴斯克乳酪蛋糕 芝麻口味

「巴斯克乳酪蛋糕 芝麻口味」一口放入嘴中保有適度的濕潤感，蛋糕質地綿密柔滑，芝麻和乳酪的完美融合帶來了雙重的濃郁風味，甜度也很剛好，給人滿滿的幸福感。

整體而言，團子覺得「捨茶外人文茶館」是很不一樣的茶館，能喝的到來自各地的多元茶款，並能體驗泡茶的趣味，店家價錢合理，使用的茶具及器皿完全可以感受得到店家的用心，且不收服務費，也能與好客的老闆話家常，學習品茖和茶葉的各種知識，喜歡喝茶的朋友，不妨來這坐坐喔！

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