小葛廚房 Glady’s Kitchen 約這裡吃早午餐!!喜歡這整被綠色植物掩蓋著的小屋,招牌也通通被遮蔽著,玻璃窗倒映著對街影像交錯 倒映著..食客臉上是幸福的,而我腦袋只有這樣的念頭人這麼多有位子嗎?!拜託挪一個位子給我!!我餓了

小葛廚房 Glady’s Kitchen 台中早午餐

台中市北屯區四平路409號

04 2422 6289

平日: 09:00–15:30;六日09:00-17:00 ( 週三、四 休)

小葛廚房FB: 按這裡

▼小葛 /空間環境

木質混搭黑灰色調,角落裡都能看得出老闆性格應該是喜愛與人交流(我猜)因中間那桌根本就是零間距, 只有一個人用餐,老闆問:介意面對窗戶的位子嗎? 那就請入座吧!

唯一空著的雙人桌是顧客預定的位子,越接近中午用餐時段連戶外雅座區都滿了

想吃點什麼,參考黑板上,有甜點與季節飲品,或桌上QR

身為咖啡空拍一下咖啡機是必須的

▼小葛/嚴選咖啡豆

之前就聽朋友說這裡的咖啡也很不錯,所以看到這裡有咖啡豆販售不意外,當我的餐點上桌喝了一口咖啡後…真的有被驚艷到,我點了西西里冰美式咖啡 風味的呈現會讓人迷戀上

▼小葛/早午餐 (主餐’含飲料)

|香料雞肉漢堡$255 (飲料可替換補差額)

選了漢堡區的香料雞肉漢堡,現身後竟然是歐式軟法的做成的漢堡,旁邊客人餐點一看就是漢堡 ,為什麼我的是偽漢堡(難道我漏了什麼?) 下回點小葛豬肉漢堡看看…是不是就會出現漢堡麵包 。

雞肉切片有醃製過後香煎,翻開麵包才發現上面的抹醬是香料綠醬(羅勒九層塔之類的) PAPA喜歡這樣有口感的麵包體,男生可能會想再加點什麼薯條加甜點才會滿足吧 ,這裡可以根據自己的喜好搭配生菜多一點或是肉多一點!(餐單有加碼服務)

|西西里冰美式$130 (補差額)

只喝一口咖啡就收服我,西西里冰咖啡沒少喝大致上就是平常那樣(如果西西里是你的熟悉飲品就懂)小葛家的咖啡加了檸檬依然喝出咖啡韻味與鮮明層次與尾韻的甜感是咖啡本身拉出來的甜度 ,隨著冰塊融化也不會讓你覺得淡而無味,推!這裡咖啡大推

帕里尼系列+搭配生菜碗,我問 為什麼你還有這個?我明明看到老闆菜單上寫售完,朋友笑說拜託,我是這裡VIP常客好嗎不用點餐就會出餐的那種,而且我昨天就跟他說好會來吃早餐 !

朋友帕里尼看起來也是用料滿滿,生菜碗; 蔬果水煮蛋搭配! 朋友飲料是搭配冰美式(無糖) 也很出

濃縮咖啡搭配香草冰淇淋,這毫無懸念的好吃,這樣的午間時刻餐後來一份冰淇淋非常完美。

▼小葛廚房菜單 / MENU

桌上都有QR掃碼點餐後櫃台結帳。

朋友私下說認識小葛多年從原址到現在,累積多年的交情,我笑說難怪剛剛我跟老闆詢問加1位他看起來有點為難,結果看到你出現就笑 了(一臉原來的表情)

台中早午餐推薦- 小葛廚房 用餐環境讓人很放鬆,餐點不走浮誇路線,想堆砌出華麗的早餐盤就加點,小葛是PAPA口袋名單躺很久的那種與朋友來這裡用餐,朋友說這裡的甜點也很推,下回可以點一份來吃

● Glady’s Kitchen | Taichung /小葛廚房

ADD: No. 409, Siping Road, Beitun District, Taichung City/ TEL : 04 2422 6289 /Open: Weekdays: 09:00–15:30; Saturdays: 09:00–17:00 (closed on Wednesdays and Thursdays) Light brunch/coffee 、drinks /dessert,Natural ingredients, handmade cooking. The side salad in the kitchen currently contains 6-8 kinds of ingredients .

