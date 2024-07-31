堪稱是居酒屋界的LV~藏身在大直美麗華商圈樂群二路巷弄，耗資重金打造的大直精品風居酒屋「天燒AMAYAKI 」自開幕以來就成為許多政商名流、在地人約會聚餐的首選 ! 來這裡不只能品嚐到專業的日式串燒烤物，還有極罕見的「乾式熟成雞串燒」更征服許多饕客味蕾。除了美食，這裡也提供好喝的沙瓦特調以及精選好酒和聚餐包廂，以平易近人的價格就能享受fine dining等級的餐酒饗宴，難怪一開幕就爆紅！

文章閱讀 : 居酒屋界的LV~大直居酒屋「天燒AMAYAKI 」必吃乾式熟成雞串燒，征服饕客味蕾

現代人越來越懂得享受生活，許多人都會用美食來犒賞自己！這家位於大直樂群二路的「天燒AMAYAKI 現代居酒屋」融合了日本居酒屋料理、和現代創新的餐酒概念，提供優雅舒適的用餐環境、以及獨特精緻美味佳餚，特別是招牌「乾式熟成雞串燒」更是許多饕客口耳相傳的夢幻逸品！

「天燒AMAYAKI 現代居酒屋」環境質感時尚，陽光照進來更添氣氛

耗資重金打造的大直居酒屋「天燒AMAYAKI 」自開幕以來就成為許多政商名流、在地人約會聚餐的首選 !

特別是二樓還提供專屬的私人包廂，不論商務聚餐約會都非常合適，低消還可全額折抵消費。

招牌必吃「乾式熟成雞串燒」！

「天燒AMAYAKI 現代居酒屋」是全台極少數有提供乾式熟成雞的居酒屋！每天限量供應真的超級美味！

這一道「乾式熟成雞」是許多饕客來天燒必點菜色之一 ! 其實乾式熟成料理不止需要以時間換取美味，還需要極高技術與精確度相配合！聽說老闆也是經過長時間不斷嘗試研發，才成功端出這一道美味的乾式熟成雞。不過一天只有三隻非常限量，賣完就沒了！

每天限量秒殺「乾式熟成雞串燒」

每天限量秒殺、極罕見的「乾式熟成雞串燒」就在大直天燒居酒屋！歷經7天淬煉熟成的雞肉多汁香甜。菜單上有乾式熟成無敵嫩雞腿串、乾式熟成帶脆皮雞胸、乾式熟成限量小里肌肉串，我特別喜歡帶皮熟成的雞腿串，口感如其名，真的外脆內軟非常厲害！尤其雞皮烤得超香脆！一口咬下雞肉天然香氣瞬間在嘴裡迸發，搭配香嫩無比的雞腿肉更是究極美味，令人難忘啊！

老闆特別選用油脂豐富、肉質嫩滑的黃皮雞，以正統的乾式熟成法料理，將雞肉靜置保存，完美鎖住肉汁 ! 搭配雞肉本身恰到好處的油脂，最後再以高溫炭火燒烤，簡直美味無比！

黃皮雞油脂豐富，熟成過程讓肉質感覺更軟嫩香醇，富有層次感！極少見「乾式熟成雞」絕對是天燒居酒屋的必吃招牌！

天燒菜單不只有乾式熟成雞，還有專業的日式串燒炸物也很推薦！

底下串燒依序為明太子雞肉串、鹽蔥牛肋、牛五花卷小蔥，都非常美味 ! 價格也平易近人，非常適合三五好友聚餐小酌、佐串燒。

搭配好喝的沙瓦特調以及精選好酒，享受fine dining等級的美味料理！

此外，還有午魚西京燒、卡布里沙拉佐青醬也是老饕們力薦的菜品！

以無菜單形式供應的卡布里沙拉佐青醬是許多饕客夏日首選的餐點，使用特選的卡布里起司、搭配芝麻葉以及新鮮牛番茄吃起來清爽解膩，也難怪成為店內的招牌人氣料理！

再來這一道從日本引進西京味增和日本清酒粕為基底醃料製成的午魚西京燒也很值得點 ! 融合日本傳統西京燒的作法搭配長達13小時的低溫熟成，超級美味的午魚西京燒即上桌！剝開內層的魚肉十分軟嫩多汁，搭配金黃酥脆的外皮實在可口。

最後再一道天燒的隱藏版料理~居然還有燒酒雞 !

使用獨特的燒酒雞配方料理，湯頭喝起來溫和爽口，聽說連孕婦也可以吃?！四人份的燒酒雞超大一鍋非常划算。

除了料理以外，這裡還有美味的沙瓦特調以及精選好酒 ! 不論是日本清酒之王十四代、限量版獺祭清酒等都有得選擇。

發源自日本岩手縣、完美融合梅子與蘋果香氣的「月之輪蘋果梅酒」。口感精緻優雅符合大眾口味，是連女生也會喜歡的一款酒。溫馨提醒 :禁止酒駕，未成年勿飲酒

杉上柚雅鹽柚子酒（單杯）再來這杯柚子酒也相當令人驚豔，是使用上選名柚加入漩渦鳴門海鹽製成，柚香濃郁 ! 當中海鹽的滋味更是畫龍點睛，喝起來酸甜順口極富層次。溫馨提醒 :禁止酒駕，未成年勿飲酒

「天燒AMAYAKI 現代居酒屋」以精緻串燒料理、餐酒擄獲大批饕客的心，雖然才開幕不久但已躍升成為熱門台北聚餐餐廳！也是在地人推薦必吃的大直美食之一！極力推薦天燒「乾式熟成雞」絕對是一吃難忘的美味！

店家/景點資訊

店家名稱：天燒 AMAYAKI 現代居酒屋

所在地址：10491臺灣台北市中山區樂群二路265巷8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：02 8501 1025

評價：★★★★★

備註資訊：

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交通資訊

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