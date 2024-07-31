林口美食必吃超強的麻辣火鍋店「川膳麻辣火鍋」位於林口文化北路一段408號，距離三井outlet走路只要10分鐘！「川膳麻辣火鍋」前身就是鼎鼎大名的《詹記麻辣火鍋、原林口老街詹記》據說已經開業二十幾年，是在地知名的美食老店！這家麻辣鍋很強，光湯頭就輾壓一堆台北麻辣火鍋了，還有入口即化「布丁鴨血」、豆腐也很有水準！川膳麻辣火鍋營業時間平日只有晚上才開，假日中午和晚上都有營業！川膳麻辣火鍋停車也很方便，路邊附近就有很多停車格 ! 喜歡吃麻辣鍋的一定要來試試這家厲害的林口麻辣火鍋店~川膳麻辣火鍋菜單、外帶資訊也整理於下方提供大家參考 !

文章閱讀 : ［川膳麻辣火鍋］林口必吃火鍋，其靈魂布丁鴨血鎮店之寶強到不行 !

《 川膳麻辣火鍋 》交通位置

《川膳麻辣火鍋》

電話 : 02 2609 3038

地址 : 244新北市林口區文化北路一段408號

營業時間 :

週六~週日 11:00-14:30、 17:00-22:00；

週一~週五 17:00-22:00

每週三固定店休，逢遇國定假日正常營業

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屌打一票台北麻辣火鍋店！林口必吃的美食餐廳《川膳麻辣火鍋》就位於三井outlet附近，走過去只要10分鐘!!

《川膳麻辣火鍋》位於 : 林口文化北路一段408號，雖然位置稍微偏僻但生意非常好，平日晚上才剛開門就已經快客滿了～附近路邊也有很多停車格，停車蠻方便 !

《 川膳麻辣火鍋 》內用環境

「川膳麻辣火鍋」前身就是鼎鼎大名的《詹記麻辣火鍋》(原林口老街詹記)！！

聽說在林口已經開業二十幾年，生意非常好天天滿座，是在地知名的老字號火鍋店！

這家麻辣火鍋真的強，光湯頭就輾壓一堆台北麻辣火鍋店，還有入口即化「布丁鴨血」、豆腐也很厲害！

《 川膳麻辣火鍋 》菜單價格

川膳麻辣火鍋菜單必吃有招牌麻辣火鍋、入口即化「布丁鴨血」、豆腐！！

川膳麻辣火鍋有內用菜單和外帶菜單 ! 價格以現場公告為主~

內用如1-3人可選擇小鍋、4-6人可選擇中鍋、7人以上可選擇大鍋!! (假日用餐限時100分鐘)

外帶菜單注意事項 :

小鍋350元含豆腐鴨血各8塊，需額外加點300元食材、

中鍋460元含豆腐鴨血各10塊，需額外加點500元食材

(以上單點的鍋底鴨血豆腐，均不合併低消計算)

火鍋湯頭有鴛鴦、全麻、全白小鍋可以選，麻辣鍋有附鍋底含鴨血豆腐~~

如果是第一次來，凱西很推薦可以直接試試鴛鴦麻辣鍋~麻辣鍋和白湯都很厲害，湯頭非常濃郁!!

現場還有專屬的嗑鍋秘笈可以參考！

《 川膳麻辣火鍋 》優惠訊息

消費滿額還可以免費參加活動二選一，現場有刮刮樂抽獎(兌換食材限下次使用)、或是開鍋評論送每人一份的小美冰淇淋 ! 活動以現場公告為主~

第一次來我們也是吃鴛鴦麻辣鍋，兩種湯頭真的都很不錯 !

招牌麻辣鍋湯頭師承自知名的老詹記麻辣鍋，湯頭看似很辣，一喝下去其實非常的順口！

麻辣湯充滿藥膳香氣，喜歡中藥麻膳的一定要試試！

另一款白湯則是用豬大骨和大量蔬菜、甘蔗長時間熬煮，湯頭溫潤濃郁香氣四溢~

湯頭涮海鮮或蔬菜都非常推薦，香甜好吃~

麻辣鍋有附鍋底包含鴨血豆腐，食材都很大份而且很入味~

許多網友推薦5星必吃「布丁鴨血」是店家開業24年來的人氣招牌!!

經過冰鎮熟成的布丁鴨血，真的如其名，口感滑溜、入口即化很好吃!!

這家豆腐也很厲害，咬開整個中藥香味竄出來！非常入味，香氣十足!!

鴨血豆腐好吃到供不應求，如需加點需要額外付費喔！

▼美國choice頂級牛小排

牛肉非常的新鮮 ，油花均勻漂亮 !

涮完後沾上店家特調日式和風醬，吃起來酸甜酸甜！整個超清爽！

也可以直接不沾吃，麻辣藥膳味道十足~

▼美國choice雪花牛

還有美國choice雪花牛，肉片厚度是一般外面的兩倍左右，肉質鮮甜不油膩且香氣十足，非常推薦 !

▼松阪豬

松阪豬也很推薦大家點，吃起來脆甜紮實，肉質新鮮口感也非常好 ! 就算不沾醬也好吃喔!!

▼大草蝦

海鮮份量很實在，像是草蝦光一份就有12隻才兩百多塊，台北這樣點一份至少都要3~4百，等於只要七折左右，實在非常划算阿!!

▼鱸魚片

▼鮮蝦花枝漿

吃得到整隻的蝦非常真材實料!!

▼極品滷三寶

麻辣鍋三寶！也是吃麻辣鍋必點 !

大腸非常Q吃起來非常新鮮，牛筋也超大塊 ! 煮完後超滑嫩很好吃，吃起來非常過癮 !

▼響鈴捲

響鈴捲是一種油炸薄豆皮捲，也是店內的特色料理，很適合煮麻辣鍋，只要涮幾秒就很美味了!!

或是點油條跟麻辣湯也超搭，一樣涮幾秒就可以吃了，脆脆的口感很棒!!

▼手工燕餃、蛋餃、火鍋料

口感很Q的米血糕!!

超大份量手工製作的蛋餃，裡面的餡料都手工包就是不怕你吃，蛋餃份量紮實，直接一個就是別人的兩倍大完全沒在客氣阿 !

▼黃金豆腐紙

算是店家的特色手路菜! 不要看他薄薄一張!煮起來吸附湯汁，吃起來口感超厲害，也是幾乎每桌都有點一份!

▼排骨酥

推薦放在大骨湯煮，煮完直接變成排骨酥湯，喝起來非常香甜也是人氣必點 ! 千萬不要錯過~~

「川膳麻辣火鍋」不愧是地知名的老字號火鍋店！

麻辣鍋真的強，而且價位也比很多台北知名的麻辣火鍋店划算~

食材都蠻有水準，尤其布丁鴨血、豆腐必吃!!

厲害的林口麻辣火鍋店也推薦給大家唷~

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