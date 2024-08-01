位在崇明路上三角窗店面很顯。

今天是颱風天許多店家都選擇店休，經過這間「里陶早午餐」發現有開門營業，因此才決定下車進去品嚐與分享，剛走到大門直接被熱情招呼給感染，讓小高有愉悅心情來迎接一天的開始，這間「里陶早午餐」是一對年輕夫妻共同經營中，闆娘說她們在這裡創業超過一年時間，令我驚訝店家低調到連FB或IG都沒有，小高今天是一家三口進來享用早餐，觀看菜單餐點品項很多可供選擇，大概有吐司、蛋餅、漢堡、軟法、鍋燒、單點及飲料等品項，品嚐完覺得很美味定價偏親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

透天店面外頭有放置艾摩人像供欣賞，很簡單裝潢有點小清新的用餐氛圍。

門面製作窗戶型櫃檯對外來服務顧客。

檯面上有放置菜單供客人拿取自行畫選。

玻璃窗上有貼是菜單供客人參考。

牆面有貼foodpanda五星級商家供客人參考，現代人工作忙碌，開店營業不了與外送平台合作。

外帶者就在這窗戶櫃檯來點餐與結帳，廚房裡環境維持的很整潔舒服，尤其是夫妻兩人的熱情深得我心。

透天店面有ㄧ半空間是料理廚房，櫃檯前有放置雙人座位供客人內用。

原來店家有裝設冷氣供客人舒適用餐，才使用透明塑膠簾來阻擋冷氣散掉。

靠牆處有擺放菜單、餐具及醬料供客人自取使用。

這是室內用餐空間採光好整潔又明亮。

裡面大概有10席座位供客人坐下來用餐。

這張製作精美菜單供客人自行畫選，菜單主要有吐司類、蛋餅類、漢堡類、軟法類、鍋燒類、單點類及飲料類等品項，還有6種附上紅茶套餐供挑選，餐點品項很多整體定價相對親民。

照慣例把全部餐點放置在桌面上拍張全體照。

今天3位用餐就點薯泥起司蛋餅45元、洋蔥鮪魚蛋餅50元、墨西哥雞腿蛋漢堡70元、菲力咕咕雞蛋軟法90元雞塊35元、脆薯條40元及鮮奶茶105元（3杯）等。

這盤是雞塊35元與脆薯條40元。

這盤雞塊跟薯條總共花費75元份量十足，直接把番茄醬淋下去來沾食品嚐。

這雞塊和薯條都是很酥脆完全不油膩真好吃 。

這是薯泥起司蛋餅45元。

這餅皮包覆著滿滿馬鈴薯和起司，這餅皮表面煎到焦香份量十足。

這餅皮軟Ｑ充滿馬鈴薯鮮甜鬆棉，裡頭融化起司會牽絲真開胃好吃 。

這是洋蔥鮪魚蛋餅50元。

這蛋餅裡面包覆著滿滿鮪魚玉米沙拉。

這餅皮軟Ｑ充滿鮪魚鹹香鮮甜味，裡面玉米和洋蔥提味下涮嘴好吃。

這是墨西哥雞腿蛋漢堡70元。

這漢堡店家都會使用這包裝紙來包裝，因要拍照所以小高才把包裝紙剪開。

這2片漢堡麵包夾著烤雞腿、生菜、荷包蛋及沙拉醬等。

這漢堡麵包帶點麵粉香氣焦香很軟Q，厚實雞腿煎到焦香肉質軟Ｑ多汁，與生菜和荷包蛋一起吃涮嘴好超 。

這是菲力咕咕雞蛋軟法90元。

的軟式法國麵包就是俗稱潛艇堡麵包，非常適合夾入各類肉品、奶油餡級生菜等做成三明治。

這軟法鮮有夾入雞排、煎蛋、生菜及抹醬等，軟法份量十足定價很親民。

軟法裡家著的菲力部位厚實的雞排，雞排沒有裹粉直接油煎至金黃色，軟法麵包吃起來很軟Ｑ，雞排入味紮實多汁無腥羶味，整體吃起來很開胃真好吃 。

這杯是鮮奶茶35元，這奶茶是使用紅茶搭配鮮奶，奶茶很濃郁微甜非常好喝 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「里陶早午餐」用餐空間很整潔舒服，服務超親切，整體口感水準之上定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：里陶早午餐

住址：701台南市東區崇明路60號

營業時間：05:30–12:30

電話：06-268-1677

樂天小高邀約資料

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