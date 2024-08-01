吃心絕對 15 小時 ago 在〈高雄美食 – 潮點茶餐廳 x 新舊融合的美味碰撞 | 從視覺到味覺的雙重享受〉中留言功能已關閉

關於潮點茶餐廳

夢時代新開幕，斥資千萬，顛覆港式印象的潮點茶餐廳 ，超潮裝潢風格，結合傳統與時尚感。200多個座位，處處都是設計美學，有開放式座位，也有隱密包廂。

潮點茶餐廳顛覆了傳統港點的印象，通過創新的設計手法，將新舊元素融合，激發出獨特的火花。這種視覺效果不僅喚醒了人們對美食的渴望，更開啟了封藏已久的味蕾。

潮點茶餐廳 短影片

潮點茶餐廳 店內外環境

餐廳以溫潤的大地色系為主，包括米色、苔綠色、磚紅色和自然美感的水泥灰，並點綴以鮮豔大膽的漸層橘色玻璃。燈光的運用為空間增添了豐富的層次感。

活潑的橘色如同為傳統材料穿上新衣，營造出溫暖愉悅的氛圍，讓人享受視覺和味覺的雙重愉悅。全室壁面採用手工揉擦的義大利塗料，其獨特的麂皮質感和紋理效果，增添了空間的細膩與個性。

在空間規劃上，餐廳提供多樣化的用餐區域，包括傳統的沙發對坐區、兩人獨享的座位區、家庭和好友聚會的半包區，以及宴客聚會的私人包廂，滿足不同的用餐需求。



▲店內使用的是骨瓷餐具，很有質感，每人都搭配一組公筷，很有高級感。

潮點茶餐廳餐點介紹

小菜 順德涼拌魚片



▲這道菜以新鮮的魚片為主，搭配香菜、紅椒絲和花生，淋上特製的涼拌醬汁，口感清爽，味道鮮美。

小菜 芥末子涼拌腐竹



▲腐竹經過汆燙後，與黃瓜絲、木耳絲等食材混合，加入芥末子醬汁，口感爽脆，帶有微辣的芥末香氣。

粵式燒味 黑松露脆皮雞



▲▼選用高雄山上的放山雞，酥脆的雞皮包裹著多汁的雞肉，佐以香濃的黑松露醬，口感豐富且層次分明。黑松露的高貴香氣與脆皮雞的完美結合，為饕客帶來極致的味覺盛宴。

粵式燒味 金牌脆皮燒腩



▲▼選用五花肉，經過精心烤製，外皮酥脆，肉質嫩滑，油香四溢，是一道經典的粵式燒味。

雞仔鹹水餃

▲▼這道傳統鹹水餃以金黃酥脆的外皮包裹著嫩滑的雞肉餡，調味適中，鹹香四溢。咬下一口，內餡多汁且口感細膩，完美詮釋了傳統美食的精髓。

芋茸蜂鳳尾蝦



▲▼外層蜂巢狀的酥脆芋茸包裹著新鮮的大蝦，外酥內嫩，芋香與海鮮的完美融合，口感層次豐富，是一道極具創意且精緻的中式點心。

港式蘿蔔糕



▲這是一道經典的粵式點心，常見於茶樓和飲茶餐廳。這道菜以白蘿蔔為主要材料，搭配臘腸、蝦米和香菇等配料，經過蒸製後再煎至金黃酥脆，口感外酥內嫩，風味獨特。

主廚推薦 冰鎮咕嚕肉



▲▼傳統咕嚕肉的創新之作，冰鎮後口感爽脆，酸甜適中。這道菜不僅在口感上帶來驚喜，更以其清涼的特質為味蕾注入一股清新之感。

主廚推薦 蟹肉海鮮雪茄卷



▲▼精緻的雪茄卷外皮酥脆金黃，內裡蘊含著新鮮的蟹肉與豐富的海鮮餡料。每一口都能品味到來自海洋的鮮美，搭配外皮的酥脆，為味蕾帶來無與倫比的多層次享受。

主廚推薦 油潑水煮牛肉

▲這道菜以嫩滑的牛肉片為主，搭配辣椒和花椒，淋上熱油，香氣四溢，麻辣鮮香

主廚推薦 果律鮮蝦球

▲新鮮的蝦球搭配多種水果，淋上特製的沙拉醬，酸甜可口，色彩繽紛。

主廚推薦 黃魚蒸肉餅



▲▼嫩滑的黃魚肉與鮮美的豬肉餅相輔相成，蒸製而成，口感細膩且營養豐富。這道菜品不僅展現了蒸製技藝的精妙，更以其鮮美滋味征服味蕾。

滾燙煲仔 一品鮑魚海皇煲



▲一品鮑魚海皇煲是一道豪華且美味的海鮮煲，融合了多種高級食材，帶來豐富的口感和鮮美的味道。

田園時蔬 蠔油北菇扒芥藍



▲一道經典的粵式蔬菜料理，結合了芥藍的清脆和北菇的鮮美，搭配蠔油的濃郁香氣，營養豐富且口感極佳。

精選主食 鮑汁海皇福建炒飯



▲一道豪華且美味的炒飯，融合了多種高級海鮮食材，搭配鮑汁，帶來豐富的口感和鮮美的味道。每一口都能感受到海洋的味道，是一道非常適合宴客和家庭聚餐的豪華炒飯。

布拉腸粉 紅米脆皮鮮蝦粉



▲▼紅米製成的腸粉外皮脆口，內裡包裹著鮮嫩的蝦仁，外脆內滑，口感對比鮮明。紅米的獨特香氣與鮮蝦的嫩滑相得益彰，為饕客帶來與眾不同的味覺體驗。

蠔皇蒸鳳爪



▲這道經典的港式點心以雞爪為主，經過炸製後再用蠔油蒸煮，讓雞爪吸收蠔油的鮮美和香氣。雞爪口感Q彈，味道濃郁，是一道非常受歡迎的美味。

奶黃流沙包



▲▼這款點心以柔軟的外皮包裹著香甜的奶黃餡，蒸製後內餡呈現流沙狀，口感細膩，甜而不膩。每一口都能感受到濃郁的奶香和鹹蛋黃的獨特風味。

爆蛋起司燒賣



▲這道創新的燒賣將傳統的豬肉餡料與起司結合，內餡爆漿，口感豐富。每一口都能品嚐到起司的濃郁和豬肉的鮮美，帶來驚喜的味覺體驗。

蝦仁燒賣皇



▲大蝦仁與豬肉餡料的完美結合，這款燒賣外形飽滿、色澤金黃。每一口都能品嚐到蝦仁的鮮美與豬肉的豐富口感，猶如美食皇冠上的寶石，令人垂涎。

潮點冰棒奶茶



▲▼傳統奶茶的創新演繹，冰棒形式的呈現帶來冰涼的口感與濃郁的茶香，甜而不膩。這道消暑解渴的甜品不僅滿足了味蕾，更以其創意形式帶來視覺和味覺的雙重享受。

黑糖紅棗銀耳露



▲▼這道甜品以黑糖、紅棗和銀耳為主要材料，銀耳富含膠質，口感滑嫩，搭配紅棗的甜香和黑糖的濃郁風味，不僅美味，還具有潤肺養顏的功效。

楊枝甘露



▲經典港式甜品，以芒果、西米露和椰奶製成，清涼爽口，果香四溢。這道解暑佳品以其濃郁的果香和細膩的口感，成為每一位饕客心中的甜品首選。

現打果汁 – 仲夏野莓



▲這款果汁由蔓越莓、藍莓、草莓、鳳梨和蘋果現打而成，呈現出粉白漸層的美麗色調，口感微酸爽口，適合在炎熱的夏天享用。

現打果汁 – 熱情香芒



▲這款果汁結合了百香果和當季芒果，濃郁的果香撲鼻而來，甜而不膩，讓人一口接一口。

爆打檸檬茶



▲這款飲品以切片檸檬搭配紅茶，檸檬的清香與茶的韻味相互融合，帶來清爽的口感。

台灣蜜香紅茶



▲台灣的特色紅茶，經過小綠葉蟬啃咬的茶葉，散發出天然的蜜香。茶湯甘醇圓潤，帶有花香和果香，口感豐富且回甘。

潮點茶餐廳營業資訊

地址：前鎮區中華五路789號8樓

位置：夢時代購物中心

營業時間：11:00–22:00

電話：07-841-5131

🚈 輕軌夢時代站 走路1分鐘

🚇 捷運凱旋站 走路13分鐘