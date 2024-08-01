中永和排隊麵包店安太座烘焙坊，近期真的在網路上很紅啊，主打使用日本麵粉旭製粉、紐西蘭天然奶油與天然酵母搭配獨創湯種配方製作的多種口味的菠蘿麵包，後來推出三星蔥蔥仔胖一整個就是爆紅，人氣絲毫一點都不輸給招牌菠蘿麵包，三星蔥蔥仔胖幾乎是一出爐瞬間秒殺啊！

安太座烘焙坊 AN-TIGER｜交通方式、停車資訊

安太座烘焙坊位於南山高中對面，從捷運永安市場站步行約10至15分鐘即可抵達，這家烘焙坊以使用高品質的日本旭製粉麵粉、紐西蘭天然奶油和天然酵母，結合獨家湯種配方來製作麵包而聞名，儘管提供的麵包品質上乘，價格卻意外地親民，因此自開業以來已成功吸引了許多當地顧客，常常一開門就門庭若市

我是平日的下午來安太座烘焙坊，剛好趕上店開門不久，店內已經滿滿人潮，許多顧客的盤子中堆滿了各式各樣的麵包，這裡的麵包種類繁多，剛開門許多都是剛出爐的，單是店內飄散的麵包香味就足以讓人忍不住多拿幾個回去，一些熟客甚至會詢問哪些麵包還未出爐，就直接也不走了等候最新鮮出爐的一批

安太座烘焙坊 AN-TIGER｜排隊麵包店人氣商品

安太座烘焙坊 AN-TIGER的麵包種類非常多，首推就是他們的水果系列菠蘿包跟可頌，櫥窗裡那整排可頌和菠蘿看起來就是好吃樣！

然後再來是他們的特色菠蘿，餡料都是自家自製，除了基本款的菠蘿麵包外，還有流沙鹹蛋黃、芝麻、肉鬆等創意口味，這也很受歡迎，幾乎一出爐就被掃了一大半！

人氣奶油青蔥胖！我當初也是看到這個被吸引過來的，還沒出爐前就一堆人在現場等，一出爐馬上人潮蜂擁而至，直接掃掉一盤人氣奶油青蔥胖，剛出爐的時候真的超香的，因為老闆是用三星蔥，經過烘烤後蔥的香氣完全釋放，一流的啦

經典岩鹽奶香包看起來也很好吃，這個很多媽媽會買給小朋友吃

檸檬小吐司也是人氣款，柔軟的吐司上還有清雅酸香的檸檬醬，清爽好吃

法國麵包也是他們的強項，不少人也會順便帶

還有各式各樣的創意麵包，有點餓又不會太餓的時候吃個一兩顆剛剛好

然後響應環保100元以下不提供提袋（購買提袋一個2元），消費滿$399就送限量禮品提袋唷（禮品袋加購價$39）

安太座烘焙坊 AN-TIGER｜菜單

安太座烘焙坊的麵包都很受歡迎，先送上菜單讓大家參考一下，來到現場鎖定就直接拿了，下手慢了就麵包就在別人手裡啦！

安太座烘焙坊 AN-TIGER｜推薦必買麵包

要在這麼多種麵包中做決定真的很困難啊，在現場就跟大家拿什麼就拿什麼？不知不覺屆拿了這麼一大堆！

奶油青蔥胖，必買招牌，我也是在現場等它出爐買到才走！即使已經離出爐一段時間，但拆開代子還是可以聞到淡淡的青蔥及奶油香氣，蔥量給的也是毫不手軟，滿滿的青蔥啊！

奶油青蔥胖麵包體鬆軟濕潤，口感輕盈充滿空氣感，底部的焦脆還帶著鹹香，然後最厲害的還是它的青蔥，雖然經過烘烤，還是保有青蔥的水分的脆度，柔和溫潤奶油香，招牌的實力真的不容質疑啊！

菠蘿包系列推出了多種口味，至今超過十種不同選擇，特別令人矚目的是水果系列，今天我嚐試了草莓和芒果卡士達口味的菠蘿包，光是外觀看起來非常誘人，當你咬下一口，濃郁的卡士達醬流出，與草莓的微酸完美融合，甜中帶點清新，芒果口味同樣香氣濃郁口感水嫩，吃起來非常美味，菠蘿麵包表現也不俗，酥香可口，充滿濃郁奶香

同為水果系列的還有這個草莓可頌，以法國進口奶油製作，鬆軟的可頌搭配不會過於甜膩的卡士達醬內餡，還有水嫩酸甜的新鮮草莓加持，吃上一回就欲罷不能啊

包餡菠蘿系列也是強項！種類也是多到一個不行，只好先選自己喜歡的幾種口味，我選了濃郁黑芝麻、滿餡肉鬆跟流沙鹹蛋黃菠蘿

流沙鹹蛋黃菠蘿，流沙鹹蛋黃菠蘿包頗具特色，將鹹蛋黃融入菠蘿麵包中，帶來一絲港式菠蘿油的風味，口感融合了鹹甜兩種味道，相互搭配令人回味無窮

芝麻菠蘿麵包，這個我真的超愛！裡面的芝麻餡料多到一個不行，綿軟香氣撲鼻帶有甜香的芝麻餡搭配酥香的菠蘿麵包，整體口感非常平衡，甜度適中好吃

滿餡肉鬆菠蘿麵包，滿餡肉鬆菠蘿包內塞滿了肉鬆，外層酥脆而內裡鬆軟，帶有鹹香味道，與菠蘿的酥香甜味相結合，形成一種經典的甜鹹對比，讓人一試難忘

經典岩鹽奶香包，這款真的是最強伏兵，老實說在整間店裡它的外觀真的很不起眼，但吃過的人回購機率高達百分之百，爆炸性的美味跟它的樸素外觀形成強烈的對比啊

柔軟綿密的麵包帶有濃郁的奶油香氣，若有似無淡淡的岩鹽鹹味，麵包體非常濕潤且帶有絲滑的彈性口感，第一口不是令人驚豔的美味，但是卻有讓人吃得停不下來的魔力

檸檬小吐司，打開包裝就可以聞到芬芳酸甜檸檬香，表層有一層檸檬糖霜，內餡還包有特製檸檬醬，清爽的酸香非常誘發食慾，我覺得這個用來當飯前麵包真的非常合適！

安太座烘焙坊 AN-TIGER真的出乎意料的強啊，以往買一家新的麵包店，總會買到幾個不是那麼好吃的麵包，但在安太座，真的隨便選、閉著眼睛選都沒有不好吃的，用料紮實跟精湛的烘焙功力是最主要的原因，重點還不貴，這麼讚的安太座烘焙坊 AN-TIGER真的很難讓人不喜歡！

安太座烘焙坊 AN-TIGER

地址：新北市中和區廣福路26號

電話：02 2913 7575

營業時間：1330-2100(營業時間）其餘休息時間公告

優惠活動請洽粉絲專頁

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