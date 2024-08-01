



位於台北市松山文創園區的「光一一個時間，是一家以復古老宅為特色的咖啡廳。餐廳前身為日治時期建造的育嬰室，至今已有80年的歷史。經過改造後，光一一個時間保留了老宅的原始風貌，並加入了現代化的元素，餐廳前面還有小湖還有木造地板的大空間可讓小朋友在等餐或用完餐時嬉戲，餐廳10點就開始營業除了早午餐、義大利麵還有多項餐點跟飲品可以選擇

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1.光一一個時間︱交通、營業訊息

光一一個時間

住址：台北市信義區光復南路133號

電話：02 2767 6300

營業時間：週一到週日10：00開始營業，週一到五營業到18：00（週二到16：00）週六週日營業到19：00

FB : https://www.facebook.com/guangyitw



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2.光一一個時間︱餐廳環境

綠色的木造建築被樹環繞著看起來特別醒目，室內空間寬敞明亮，搭配復古的家具和擺飾，讓人仿佛置身於舊時光中













3.光一一個時間︱菜單

每人低消是一杯飲料或一份餐點，小朋友也一樣，蠻多餐點選擇的，但早午餐系列還會有含一杯飲料





4.光一一個時間︱煎培根法式吐司$320

凡點用早午餐或排餐就可以享飲品一杯，飲品可選美式咖啡/紅茶/烏栂紅茶/鮮奶茶/牛奶（冰熱皆可），這樣我覺得蠻划算的，因為最近愛吃法式吐司所以點了這份，沙拉很清爽裡面還有些鳳梨，培根也煎的剛好，但有點可惜法式吐司的邊邊煎的太焦所以有點難咀嚼









5.光一一個時間︱北非燉蛋鑄鐵鍋夏卡蘇卡佐巧巴達麵包$370

幫女兒點的北非燉蛋，喜歡濃濃的蕃茄起司味配麵包的話應該會喜歡這道，中卷搭配多種蔬菜再用北非香料炒過後置入烤箱，最後再放上水波蛋和手工巧巴達麵包，用麵包沾取裡面的料超開胃





6.光一一個時間︱老台北蛋蜜汁（松菸限定）$180/烏梅紅茶

看到居然有好久沒喝到的蛋蜜汁就來點一下，蛋黃和柳橙黃金比例製成，上面則是自製的煙燻奶蓋，酸酸甜甜的很好喝，鳥梅紅茶跟我想像的不太一樣，整體還是紅茶味偏重，然後帶一點點烏梅味而已



7.光一一個時間︱個人評價

兩大一小點了二份餐點一杯飲料，共消費957元，餐點美味度還不錯、環境也很好，吃完可以順便去松菸文創園區裡走走，或是到誠品松菸吹冷氣逛逛