雅園新潮婚宴會館。全新裝潢小吃部開幕慶單點88折優惠，川粵日料港點通通有，節慶聚餐慶生首選
台中人氣餐廳雅園新潮婚宴會館，有川菜料理、粵菜料理、日式料理及港式料理等各路菜色，開業三十八年是許多新人婚宴筵席及在地人喜慶辦桌的宴客首選。近期小吃區改裝新開幕，親友聚餐或慶生、小家庭用餐，或是慶祝八月父親節也可以趕快來預訂！
❤️歡迎分享連結，圖文未經同意不得使用⛔️
♡優惠活動♡
全新換裝新開幕的小吃區即日起到8/11有優惠活動，單點小吃全面88折，另有當日小菜招待，消費滿2000元送200元（滿3000送300依此類推），還有避風塘鮑魚加點價只要58元超優惠，桌位有限，大家把握機會趕緊訂位！
♡用餐空間♡
雅園新潮餐廳全新小吃區位於二樓，大理石桌與淺色沙發座椅寬敞舒適，用餐空間充滿典雅又奢華的時尚感，讓人耳目一新！
另有獨立包廂區，十人包廂低消一萬起即可預訂，是多人餐聚或慶生的獨立空間首選。包廂數量有限，熱門節慶像是父親節、母親節、春節、尾牙等記得提前預訂。
♡明星菜色♡
雅園新潮小吃部以單點為主，餐廳菜色多又豐富，菜單裡的明星菜色是有選擇障礙時的最佳的選擇，也可以挑其中幾樣菜餚，再搭配喜歡的日料、川粵菜或港點。
♡茶資每人30元♡
熱茶有香片、普洱茶、烏龍茶可三選一，每人30元可續壺。換裝慶開幕提供招待每桌兩盤每日小菜，這天是酸酸甜甜的梅漬番茄和帶有辣味的切片杏鮑菇，都是相當開胃好吃的席前小菜！
♡懷石刺身盤780元♡
雅園新潮日式料理中的招牌烏魚子刺身船也能小份量出餐，有綜合生魚片、五味軟絲、烏魚子、生干貝、黑豆等五品冷盤。
一旁球型山葵好可愛！三種生魚片厚度超實在，沾點日式醬油和山葵，肉質鮮美還能搭配蘿蔔絲入口，更增添甜味口感。
烏魚子厚度有夠誇張，目測至少一公分，我包包有捲尺直接拿出來比一下XD，居然還超過！搭配蒜苗、切片蘋果和白蘿蔔，脆爽層次分明，綿密鹹香超好吃。
珍珠白色澤的生干貝細嫩鮮甜，搭配魚卵及檸檬片，滿口鮮甜海味。
川燙軟絲上滿滿的五味醬，Ｑ彈軟絲加上酸甜五味醬提鮮，入口更有風味。
蜜黑豆是適合在夏天吃的冷盤料理，吃起來帶甜又綿密，長輩小孩都會愛。
♡港式片皮鴨一鴨三吃1980元♡
港式料理中的人氣烤鴨推薦必點，主廚特選三公斤以上的肥美櫻桃鴨，一鴨三吃有片皮鴨、鴨架(鹽酥鴨架、醬爆鴨架、老火煲鴨湯)三選一、鴨肉選品(生滾鴨粥、銀芽鴨絲、生菜鴨鬆)三選一的菜色變化可選擇。
第一吃：片皮鴨(附麵皮、小黃瓜、青蔥、甜麵醬）。鴨皮烤得薄脆鮮香，光看色澤就引人垂涎！鴨肉嫩口多汁，搭配手工麵皮，依喜好放入小黃瓜和蔥段，沾點甜麵醬一起享用，麵香肉香滋味超迷人。
第二吃：鹽酥鴨架。這一味我們超愛，酥炸香氣銷魂，酥香不膩可以一口接一口，連細骨都能啃超涮嘴，真想直接當零嘴吃！
第三吃：生滾鴨粥。盛上一碗熬到不見米粒的白粥，配上鴨肉加上薑絲、蔥花和油條，米滑肉香可以直接喝（燙口時還是要小心喝），喜愛粥品的人可別錯過。
♡川味毛血旺580元♡
人氣川菜毛血旺鍋內的鴨血、黃豆芽、毛肚、腐皮、魷魚等超入味，吃得到濃厚的麻辣鮮香，愛吃辣的肯定可以每一口都辣得過癮！
♡干鍋花椰菜320元♡
干鍋菜色也是愛吃辣的涮嘴好菜，爆炒肉片搭配脆口花椰菜，又香又辣讓人回味無窮，我是第一次吃到這道干鍋菜，覺得非常喜歡^^
♡蟹黃干貝燒賣138元♡
燒賣皮薄餡多料紮實，沉甸甸的超大顆，蟹黃及飽滿肉餡的鮮美風味讓人滿足。
♡鮮蝦腸粉188元♡
清香綿滑的Q彈粉皮和大尾蝦仁沾著醬汁入口，細緻的鮮美滋味是許多人吃港式料理時的必點美食。
♡蘿蔔絲酥餅138元♡
酥餅外皮酥脆，咬下香酥不膩，內層包裹著蘿蔔絲，吃起來清甜爽口。
♡層峰寶塔肉480元♡
粵式料理中的經典功夫菜，是一道考驗刀工技術的名菜。主廚需將豬五花肉切的薄而不斷再層層堆疊，有步步高昇的象徵，也是年節喜宴的熱門名菜。
宛如金字塔般的寶塔肉裡面還有滿滿的梅乾菜，多層次的彈嫩口感和充滿肉香膠質的香鹹滋味，搭配白飯可以吃上好幾碗！
♡避風塘鮑魚580元♡
避風塘鮑魚大顆肥美，佈滿香脆蒜酥口感Q彈又有嚼勁，入口香酥微辣好好吃！現在還有活動加點價每顆只要58元，超值優惠別錯過。
♡生菜蝦鬆480元♡
整道蝦鬆主要有荸薺、蝦仁及油條，包入清甜的美生菜，吃起來有脆口Ｑ彈的滋味變化，是一道適合夏季的清爽菜。
♡現打果汁280元/壺♡
還點了新鮮現打的奇異果汁，炎炎夏日更適合來一壺，營養滿分又好喝！
♡雅園新潮菜單♡
雅園新潮有各種單點佳餚及套餐，菜色非常豐富，整理如下給大家參考。另有十人以上桌菜及婚宴菜單，可洽詢聯繫餐廳或到官網查詢：雅園新潮菜單
♡位置＆交通♡
雅園新潮婚宴會館位於南屯區大墩南路和文心南六路口，對面就是迪卡儂與好市多，商圈相當熱鬧。公車站牌及捷運站都在附近，步行距離約5-7分鐘，自家就有三處停車場，週邊也都有收費停車格和公有停車場可利用，不論是自行開車或是搭乘大眾交通工具都很方便。
【公車路線參考】
捷運：豐樂公園站
公車：好市多、捷運豐樂公園站(文心南路)
雅園新潮婚宴會館
FB粉專｜官網
地址：台中市南屯區大墩南路230號
電話：04 2475 3568
時間：11:00-14:00/17:00-21:00
服務費10%另計
消費資訊請依店家公布為主。
最新： ☞台中人氣燒肉推薦！599元起兩小時燒肉吃到飽，早鳥九折優惠，當月壽星送上等牛舌
☞台中法式餐廳推薦，七期市政路上精緻低調質感約會餐廳，享受浪漫優雅的美食饗宴
☞台中尾牙春節聚餐首選順德名菜，週年慶滿額送雞湯，北屯百元平價港點粵式餐廳推薦
☞GOGOPAN元氣麵包社進駐誠品生活480，人氣爆漿千層吐司、可頌及GOGOBUS早午餐通通吃得到！台中可愛韓系麵包店
☞逢甲人氣排隊美食免排隊在家吃，刁民酸菜魚冷凍包、還有初戀番茄雪花牛，年菜圍爐來一份更澎湃！
☞芳茲日月養生滴雞精。孕期推薦好禮，曾國城代言推薦，即拆即飲的常溫滴雞精。
☞紅品碳烤牛排。台中新開幕大份量直火炭烤牛排，鮮肉原味老饕最愛，肉肉控快來！
☞養鍋石頭涮涮鍋。食補必點燒酒蛤蜊雞、黑蒜蛤蜊烏骨雞，白飯、冰淇淋、飲料無限暢飲，台中寵物友善火鍋餐廳
☞台中超狂特色餐廳鴻龍宴，氣派大船就在餐廳裡，新菜香烤琥珀雞想吃先預約，人氣活蝦料理餐廳全蝦宴
☞當月壽星來店慶生就送長腳蟹，營業到凌晨一點，捷運文心櫻花站美食，台中炭烤活海鮮
☞台中最新粵菜餐廳，首間順德火焰醉鵝，百元平價港點，文心崇德捷運美食，太艮火焰醉鵝
☞Native Camp唯一全天24小時不限堂數的線上英語平台，師資、課程、時間、地點不受限，5分鐘也能上課
☞現點現烤美味串燒19元起親民銅板價，臺中逢甲夜市必吃美食推薦
☞每日現做可外帶的人氣法式舒芙蕾，年節特色伴手禮推薦 ☞百元平價大份量拉麵，麥茶免費喝，巨量雪花燒肉必點，厚切叉燒也是肉控最愛！ ☞小裁縫快捷連鎖。精緻修改50元起、客製化服裝訂製與課程教學，延續裁縫工藝技術傳承
☞北屯超人氣義式料理，有大草皮、沙坑、玻璃屋遊戲室，重劃區內google評論5顆星親子餐廳
☞全台第一間氮氣飲品專賣店，55元起喝氮萃咖啡茶飲，還有人氣宇治抹茶蛋糕及英格蘭厚吐司
台中低調港式飲茶人氣夯，當紅炸子雞、蜜汁叉燒酥推薦必點
大份量主餐附六樣配菜，人氣招牌厚炸排骨飯、三杯無骨雞腿飯，台中外帶外送便當推薦
台中特色公園，可愛長頸鹿造型溜滑梯，復古磨石子設計，動物彩繪牆
台中市區首座滑步車公園，帶小孩運動放電騎車的安全好去處，臺中免費特色公園
台中山城百年古道，10分鐘就能賞好景，走15分鐘就登頂，超悠閒親子登山步道
台中最新生態植物園區步道，登山十分鐘就有好風景，輕鬆好走免費親子景點
加入 ☞：台中捷運公車新社團
追蹤 ☞：蘋果FB