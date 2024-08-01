雅園新潮婚宴會館。全新裝潢小吃部開幕慶單點88折優惠，川粵日料港點通通有，節慶聚餐慶生首選

台中人氣餐廳雅園新潮婚宴會館，有川菜料理、粵菜料理、日式料理及港式料理等各路菜色，開業三十八年是許多新人婚宴筵席及在地人喜慶辦桌的宴客首選。近期小吃區改裝新開幕，親友聚餐或慶生、小家庭用餐，或是慶祝八月父親節也可以趕快來預訂！



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♡優惠活動♡

全新換裝新開幕的小吃區即日起到8/11有優惠活動，單點小吃全面88折，另有當日小菜招待，消費滿2000元送200元（滿3000送300依此類推），還有避風塘鮑魚加點價只要58元超優惠，桌位有限，大家把握機會趕緊訂位！



♡用餐空間♡

雅園新潮餐廳全新小吃區位於二樓，大理石桌與淺色沙發座椅寬敞舒適，用餐空間充滿典雅又奢華的時尚感，讓人耳目一新！



另有獨立包廂區，十人包廂低消一萬起即可預訂，是多人餐聚或慶生的獨立空間首選。包廂數量有限，熱門節慶像是父親節、母親節、春節、尾牙等記得提前預訂。



♡明星菜色♡

雅園新潮小吃部以單點為主，餐廳菜色多又豐富，菜單裡的明星菜色是有選擇障礙時的最佳的選擇，也可以挑其中幾樣菜餚，再搭配喜歡的日料、川粵菜或港點。



♡茶資每人30元♡

熱茶有香片、普洱茶、烏龍茶可三選一，每人30元可續壺。換裝慶開幕提供招待每桌兩盤每日小菜，這天是酸酸甜甜的梅漬番茄和帶有辣味的切片杏鮑菇，都是相當開胃好吃的席前小菜！



♡懷石刺身盤780元♡

雅園新潮日式料理中的招牌烏魚子刺身船也能小份量出餐，有綜合生魚片、五味軟絲、烏魚子、生干貝、黑豆等五品冷盤。



一旁球型山葵好可愛！三種生魚片厚度超實在，沾點日式醬油和山葵，肉質鮮美還能搭配蘿蔔絲入口，更增添甜味口感。



烏魚子厚度有夠誇張，目測至少一公分，我包包有捲尺直接拿出來比一下XD，居然還超過！搭配蒜苗、切片蘋果和白蘿蔔，脆爽層次分明，綿密鹹香超好吃。



珍珠白色澤的生干貝細嫩鮮甜，搭配魚卵及檸檬片，滿口鮮甜海味。



川燙軟絲上滿滿的五味醬，Ｑ彈軟絲加上酸甜五味醬提鮮，入口更有風味。



蜜黑豆是適合在夏天吃的冷盤料理，吃起來帶甜又綿密，長輩小孩都會愛。



♡港式片皮鴨一鴨三吃1980元♡

港式料理中的人氣烤鴨推薦必點，主廚特選三公斤以上的肥美櫻桃鴨，一鴨三吃有片皮鴨、鴨架(鹽酥鴨架、醬爆鴨架、老火煲鴨湯)三選一、鴨肉選品(生滾鴨粥、銀芽鴨絲、生菜鴨鬆)三選一的菜色變化可選擇。



第一吃：片皮鴨(附麵皮、小黃瓜、青蔥、甜麵醬）。鴨皮烤得薄脆鮮香，光看色澤就引人垂涎！鴨肉嫩口多汁，搭配手工麵皮，依喜好放入小黃瓜和蔥段，沾點甜麵醬一起享用，麵香肉香滋味超迷人。



第二吃：鹽酥鴨架。這一味我們超愛，酥炸香氣銷魂，酥香不膩可以一口接一口，連細骨都能啃超涮嘴，真想直接當零嘴吃！



第三吃：生滾鴨粥。盛上一碗熬到不見米粒的白粥，配上鴨肉加上薑絲、蔥花和油條，米滑肉香可以直接喝（燙口時還是要小心喝），喜愛粥品的人可別錯過。



♡川味毛血旺580元♡

人氣川菜毛血旺鍋內的鴨血、黃豆芽、毛肚、腐皮、魷魚等超入味，吃得到濃厚的麻辣鮮香，愛吃辣的肯定可以每一口都辣得過癮！



♡干鍋花椰菜320元♡

干鍋菜色也是愛吃辣的涮嘴好菜，爆炒肉片搭配脆口花椰菜，又香又辣讓人回味無窮，我是第一次吃到這道干鍋菜，覺得非常喜歡^^



♡蟹黃干貝燒賣138元♡

燒賣皮薄餡多料紮實，沉甸甸的超大顆，蟹黃及飽滿肉餡的鮮美風味讓人滿足。



♡鮮蝦腸粉188元♡

清香綿滑的Q彈粉皮和大尾蝦仁沾著醬汁入口，細緻的鮮美滋味是許多人吃港式料理時的必點美食。



♡蘿蔔絲酥餅138元♡

酥餅外皮酥脆，咬下香酥不膩，內層包裹著蘿蔔絲，吃起來清甜爽口。



♡層峰寶塔肉480元♡

粵式料理中的經典功夫菜，是一道考驗刀工技術的名菜。主廚需將豬五花肉切的薄而不斷再層層堆疊，有步步高昇的象徵，也是年節喜宴的熱門名菜。



宛如金字塔般的寶塔肉裡面還有滿滿的梅乾菜，多層次的彈嫩口感和充滿肉香膠質的香鹹滋味，搭配白飯可以吃上好幾碗！



♡避風塘鮑魚580元♡

避風塘鮑魚大顆肥美，佈滿香脆蒜酥口感Q彈又有嚼勁，入口香酥微辣好好吃！現在還有活動加點價每顆只要58元，超值優惠別錯過。



♡生菜蝦鬆480元♡

整道蝦鬆主要有荸薺、蝦仁及油條，包入清甜的美生菜，吃起來有脆口Ｑ彈的滋味變化，是一道適合夏季的清爽菜。



♡現打果汁280元/壺♡

還點了新鮮現打的奇異果汁，炎炎夏日更適合來一壺，營養滿分又好喝！



♡雅園新潮菜單♡

雅園新潮有各種單點佳餚及套餐，菜色非常豐富，整理如下給大家參考。另有十人以上桌菜及婚宴菜單，可洽詢聯繫餐廳或到官網查詢：雅園新潮菜單



♡位置＆交通♡

雅園新潮婚宴會館位於南屯區大墩南路和文心南六路口，對面就是迪卡儂與好市多，商圈相當熱鬧。公車站牌及捷運站都在附近，步行距離約5-7分鐘，自家就有三處停車場，週邊也都有收費停車格和公有停車場可利用，不論是自行開車或是搭乘大眾交通工具都很方便。

【公車路線參考】

捷運：豐樂公園站

公車：好市多、捷運豐樂公園站(文心南路)

