

有自然捲的我留長髮時髮尾很容易亂翹，每天早上起床用吹風機搭配梳子都要花很多時間，所以我一直想要一支直髮梳或離子夾之類的產品快速造型頭髮，但是離子夾蠻多都做的很大支，不太好操作，比較少看到小巧輕便的，【MUNICHI沐尼黑】輕潤負離子溫控直髮梳達成了我的心願！



【MUNICHI沐尼黑】輕潤負離子溫控直髮梳不但有小巧輕便的設計，顏色和機身的質感都命中我心，而且 國際電壓方便帶出國一起來看開箱！

檸檬黃的質感外盒，一支重量只有281g，電壓及頻率：100~240V、60Hz，齒梳塗層是植物蛋白陶瓷，配件有主機、收納袋、說明書，他的重量是我最喜歡的地方，非常的輕，造型頭髮的時候完全不會覺得重或累機身摸起來溫潤有質感不會粗糙。

操作介面非常簡單易懂，三段溫控，電源鍵和變換溫度的按鍵，上方接近尺梳的地方有負離子噴射孔 可以噴出1千萬負離子 。

延長線的部分有考慮到使用實際情境我覺得很棒，線長有180公分而且有做防纏繞設計，在旅館使用時不會覺得線不夠長卡卡的，另外還有附一個黑色質感收納套。

因為臉嚴重過敏，請友人當我的model避免嚇到大家!

迫不及待要來使用改善我毛躁的髮尾，開啟的時候 40秒超快速預熱，防靜電，微自然捲的我梳一下就直了，加熱非常快，溫度也很簡單就能變換，自然捲想梳直的話，就像梳子一樣，梳過去就直了，不像離子夾只能夾上或下，噴射出的ION負離子也讓頭髮感覺更加柔順。

超容易流汗的我使用在瀏海也很方便，原本扁塌的瀏海，很快就變乾變直不塌了，梳完有根根分離的感覺不會一坨。



在梳的過程因為有按摩齒梳設計，梳在接近髮根的地方也覺得很舒服，受熱均勻讓秀髮更有光澤，機身有防燙手設計完全不燙手！



使用上安全的部分也有考慮到30分鐘就會自動關機，不用擔心機身過熱發生危險！





像我這種出門容易流汗的汗人，遇到重要場合出門瀏海濕了找個有插座的地方就可以迅速修整髮型不NG，講求快速梳直和小巧輕便這支直髮梳真的大推！



【MUNICHI沐尼黑】輕潤負離子溫控直髮梳(MR.QQ1)



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