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【電影首映會】韓國票房冠軍！模範計程車 李帝勳 #絕地逃生，就算會死，也要奔向自由！韓版阿波卡獵逃【電影欣賞】【電影推薦】

2024-08-02 00:16:00 Phyllis 17 人氣：119
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：388篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #絕地逃生

【電影首映會】韓國票房冠軍！模範計程車 李帝勳 #絕地逃生，2-絕地逃生_主海報_8月2日在臺上映

劇情：北韓士兵逵南（李帝勳 飾）在布滿地雷的最前線軍隊服役，屆滿10年將退伍之際，想逃到看得見未來人生的南韓。但士兵東赫（洪士彬 飾）發現了逵南的計劃，並想先逃到南韓，原本想阻止東赫的逵南也一起被以脫北的罪名逮捕。為了從小就認識的逵南，保衛部軍官賢相（具教煥 飾）來到逵南所屬的部隊。賢相將逵南變身為逮補脫北者的英雄，並準備擢升他的位階，來阻止逵南脫北。不過，當逵南開始逃向南韓之後，賢相只能對他展開追擊！

3-絕地逃生44-絕地逃生2

模範計程車裡懲奸除惡伸張正義的李帝勳，展現不同以往的形象，還挑戰了一絲不掛的裸身戲。在絕地逃生裡飾演想逃到南韓的北韓士兵，在全世界最危險的逃亡路途中，充滿讓人膽顫心驚的情節，由出道近二十年的具教煥飾演保衛部軍官，在槍林彈雨展開生死追擊戰，驚心動魄的動作場，讓人血脈噴張！

5-絕地逃生56-絕地逃生_新聞稿照01_李帝勳為《絕地逃生》瘦到只剩58公斤 挑戰一絲不掛裸身戲！7-絕地逃生3

劇中李帝勳為了擺脫命運投奔自由，死命的逃跑，軍官具教煥雖然也有想做的事只能認命的接受體制內的安排，能夠擁有自由，真的好珍貴！

8-絕地逃生_新聞稿照02_李帝勳為《絕地逃生》追著車跑到韌帶惡化！9-絕地逃生_新聞稿照04_李帝勳稱宋江本人完全就像是「撕漫男」非常帥氣！10-絕地逃生_新聞稿照05_《D.P：逃兵追緝令》具教煥在本作對李帝勳展開追擊！

7月26日（五）全台上映 #絕地逃生，我的未來由我自己決定！

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