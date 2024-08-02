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車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #絕地逃生

劇情：北韓士兵逵南（李帝勳 飾）在布滿地雷的最前線軍隊服役，屆滿10年將退伍之際，想逃到看得見未來人生的南韓。但士兵東赫（洪士彬 飾）發現了逵南的計劃，並想先逃到南韓，原本想阻止東赫的逵南也一起被以脫北的罪名逮捕。為了從小就認識的逵南，保衛部軍官賢相（具教煥 飾）來到逵南所屬的部隊。賢相將逵南變身為逮補脫北者的英雄，並準備擢升他的位階，來阻止逵南脫北。不過，當逵南開始逃向南韓之後，賢相只能對他展開追擊！

模範計程車裡懲奸除惡伸張正義的李帝勳，展現不同以往的形象，還挑戰了一絲不掛的裸身戲。在絕地逃生裡飾演想逃到南韓的北韓士兵，在全世界最危險的逃亡路途中，充滿讓人膽顫心驚的情節，由出道近二十年的具教煥飾演保衛部軍官，在槍林彈雨展開生死追擊戰，驚心動魄的動作場，讓人血脈噴張！

劇中李帝勳為了擺脫命運投奔自由，死命的逃跑，軍官具教煥雖然也有想做的事只能認命的接受體制內的安排，能夠擁有自由，真的好珍貴！

7月26日（五）全台上映 #絕地逃生，我的未來由我自己決定！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

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