台北美食、江浙菜推薦這家晶櫻燴Erito江浙海鮮料理，江浙料理在中國菜系裡是屬於比較複雜的菜系，包括上海菜、杭州菜、揚州菜、蘇州菜等等，因為非常吃師傅的功力及做工都比較繁複，所以一般稍具規模的江浙菜餐廳通常都不會太便宜，但近期在台北東區這家晶櫻燴Erito江浙海鮮料理，不僅是道地的江浙菜餐廳，價位更是親民，尤其桌菜洋洋灑灑十道菜，只要9800元起！

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理｜交通方式、停車資訊

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理就位在復興南路一段107巷內，這一區可以說是美食的一級戰區，超多美食店家，鄰近大安路、市民大道開車的朋友可以停到市民大道的停車場再走過來，大概三分鐘，離台北捷運忠孝復興站步行也約5分鐘而已，交通算是非常的便利

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理｜用餐環境

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理餐廳座位大致分為兩個區域，一邊是可供少數人用餐的4人桌，適合小家庭聚餐，而另一邊則是包廂區，可根據人數來調整包廂的空間，所以蠻多政商名流或是家族聚餐蠻喜歡到這裡的

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理｜菜單

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理主要是以江浙菜為主，基本上經典的江浙菜都吃得到，而且價格非常的親民，單點大概約莫落在200~500左右（大菜會比較貴一點），然後我直接推薦點桌菜，全部都是大菜等級，價位從9800~31800，但我覺得一般宴客家聚大概點到12800~16800的價位就已經非常強了

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理｜$12800桌菜

今天跟朋友相約先預約了$12800桌菜，值得一提的是，如果桌菜菜單上有不能吃的食材或是料理方式，在訂位時都可以跟店家先註明，有接受桌菜品項的變更，可以加價換別的食材料理，或是同等級的料理，用餐最好先預約，尤其桌菜的量比較多，先預約店家比較好準備

澳龍雙味拼盤，活體澳洲龍蝦切片，還有煙燻花枝跟冷筍，淋上沙拉醬，吃起來清爽又鮮甜，龍蝦鮮嫩，煙燻花枝Ｑ彈，冷筍爽脆，而且擺盤份量超巨大，算是先給大家一個下馬威！

碧綠河蝦仁，經典將這名菜之一，取用鮮嫩的河蝦佐以脆嫩且香氣十足的大豆苗，河蝦鮮嫩多汁，帶有淡淡的甜味，每一口都能感受到蝦肉的彈性和鮮美。大豆苗則呈現出脆嫩的質感，清新的植物香氣與河蝦的鹹香巧妙地交織在一起，非常好吃！

紅燒蹄筋烏參，口感層次豐富且引人入勝，烏參作為主要食材之一，其質地柔軟而富有彈性，經過慢煨後更是入味且滑嫩，可以感受到海參獨特的海味與膠質感，蹄筋則帶來了不同的口感，其肉質Ｑ嫩，與烏參的滑嫩形成了鮮明的對比

瑤柱干貝絲瓜，瑤柱（干貝）經過烹調後柔軟多汁，帶有淡淡的海鮮鮮甜，絲瓜是爽口且略帶脆性，與瑤柱的細膩質地形成鮮明對比，絲瓜吸收了瑤柱的風味，味道層次豐富，清淡而不失飽滿

上海肴豬腳，肴豬腳是江浙經典名菜，製作過程包括醃製、蒸煮和煨煮，相當繁瑣，已經很少餐廳要做了，沒想到這裡可以看到這道名菜！一上桌可以說技驚四座，份量超大還飄著香氣

豬腳將大部分油脂烹調至幾乎消失，只留下極為彈牙的豬皮，一口下去就能體會到令人難忘的美味。豬腳的肉質保留了其天然的甜味，完美展現了高品質食材的鮮美，還帶有些許的紹興酒香，這道經典名菜絕對值得一吃啊！

上海蟹粉菜飯（單點），上海菜飯本是經典了，這裡又再升級2.0版，加上蟹粉味道更有層次，上海菜飯上桌擺盤好似金字塔，建議可以先吃原味，護氣十足米飯粒粒分明，與青江菜、蝦米的鮮香平衡感極佳，接著就可以淋上蟹粉，濃稠蟹粉淋上去，口感更加溫潤，有點像是日本天津飯的感覺，好吃極了

蒜蓉海大蝦，海大蝦的肉質很Ｑ嫩，蒜泥口味拿捏得很棒，不會蓋去海大蝦本身的甜度口感，底下的粉條，吸收了海大蝦的湯汁及蒜香非常好吃，彈牙的粉條搭配醬汁一起吃，舒服！

老台北帝王蟹米粉，桌菜有龍蝦已經很高級了，這裡還有帝王蟹米粉，而且還是用很粗的帝王蟹腳入菜，米粉吃起來濕潤有彈性，湯頭也很鮮，帝王蟹不用說絕對是鮮甜至極，肉質豐滿，宴客有這道真的體面又好吃啊！

清蒸深海魚，晶櫻燴Erito江浙海鮮料理對於時令深海魚的運用相當獨具慧眼，每日嚴選新鮮直送的時令深海魚，新鮮的魚不需特別調味，清蒸最能體驗深海魚的鮮甜及細緻

巴西蘑菇雞湯，直接用大全雞加上大量的巴西蘑菇熬煮，雞肉已經煮的軟爛，用大湯勺就可以讓其骨肉分離，雞肉也吸收了滿滿巴西蘑菇雞湯的精華，來一碗味道鮮甜甘美的金黃色雞湯，暖心暖胃

精緻甜點是黑金流沙包，一口咬下熱呼呼金沙醬在嘴裡爆漿！鹹甜好吃

時令水果盤也是給的豪邁大方！

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理的經典菜式真的太多了，只來一次真的不太夠，而十人桌菜的水準真的很高，不僅份量大重點是口味都非常道地，而且不少都是經典的江浙功夫菜，萬元出頭的價位就能吃到這樣的江浙菜，在台北市真的是實屬難得啊！

晶櫻燴Erito江浙海鮮料理

地址：台北市大安區復興南路一段107巷34號

電話：02 2771 1182

營業時間： 11:30-14:30、17:00-21:30

延伸閱讀