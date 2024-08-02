點茶這間台中飲料店有喝過嗎？雖然點茶三昧是間很紅的台中飲料，但近幾年台中飲料多出太多間，藝人、網紅都開了一堆，光是美村路飲料就多達十幾間，有飲、無飲、拾玖茶屋、緩茶、牽拖等等等等，這天來吃向上市場美食，回程也買了不少美村路美食，最後買的台中西區飲料店，就是這間《點茶三昧》，當下也不知道人氣必點是什麼，就只點了原成升級版拿鐵來喝，雖然錯過點茶招牌，但也意外發現《點茶三昧》好喝的飲品～

點茶三昧

這間點茶…是點茶三昧才對！買之前真不知道《點茶三昧》很厲害，單純從中美街去買向上市場美食，回程想說戒糖好一陣子了，很想喝點不一樣的，需要點糖分來提高血糖開心一下，所以跳過原茶基底茶，直接來個upgrade，點了茶拿鐵😎味道意外的不錯！不過回頭我才知道，原來《點茶三昧》人氣的不是茶類，而是超巨大化的配料！網路照片看起來真的很厲害，但點茶評價也有高有低，關於巨大配料好不好吃，就等待阿偉下次買看看在分享拉～

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點茶三昧 中美店資訊

電話：0978120538

時間：10:00–20:45

地址：403台中市西區中美街349號 / 地圖

點茶三昧在哪

阿偉去的點茶三昧就位在中美街上，很靠近公益路口，老強記燒臘跟廣味燒臘快餐對面，吃中美街美食、向上市場美食，從這一路吃下去有太多可以選擇。

說起來也有趣，若不是沒寫這篇，我還真不知道這間台中西區飲料店店名不是點茶，而是《點茶三昧》，我還一直叫它點茶來著😅

點完餐後，後方店員立刻就製作飲料了，說起來今天運氣很棒，排隊沒有很長，點完飲料後沒多久就拿到了。

點茶三昧菜單

點茶三昧菜單有6大品項，純茶、輕飲、特調、濃厚、綠蓋跟果茶，每次去台中飲料店，若是第一次通常會點原茶，但今天特別想喝拿鐵，算是戒糖期的欺騙餐了😅

點茶三昧推薦飲料

點茶三昧喝什麼？網友推薦了下方這幾杯，不過阿偉去買那天，因為買了很多吃的！所以沒選擇加料的，而是點了兩杯拿鐵😎雖然錯過，但留點懸念下次才好造訪阿～

彈丸奶茶

觀音茶條奶

葡萄特級904

鐵觀音茶條

茉莉茶條

柴燒仙草

點茶三昧 / 赤鐵觀音拿鐵

《點茶三昧》的赤鐵觀音拿鐵很不錯！味道真的很鐵觀音😂茶與奶味道並存，但鐵觀音茶韻貫穿整杯飲料前後，本來只是特別避開吃料，但沒想到會有點到一杯隱藏版台中飲料的感覺。

點茶三昧 / 台灣青淬拿鐵

《點茶三昧》的台灣清淬拿鐵就很合我的口味，高山茶味淡雅不會太過濃郁，奶味過後的茶香表現也很亮眼，整體茶香奶韻味道平衡清爽，相當好喝～

點茶三昧評價

點茶三昧的拿鐵好喝！但點茶招牌巨大化珍珠我還沒吃過，評價兩極但吸引力很強，下次去買中美街美食，再來買看看～

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：點茶三昧 中美店

所在地址：403臺灣台中市西區中美街349號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-20:45

店家電話：0978120538

評價：★★★★★ Google即時導航





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