文章目錄 收合 紳橙甜品坊環境介紹

紳橙甜品坊菜單

紳橙甜品坊甜點

紳橙甜品坊店家資訊

紳橙甜品坊環境介紹

身為甜點愛好者，三不五時肯定會想吃個甜點解饞，或是療癒心情！不過身為上班族，很多時候都是加了班須要來點甜甜的能量，卻經常遇到大多數甜點已休息！

現在，只要到板橋「紳橙甜品坊」，就算你半夜12點、凌晨1點，想吃甜點都能吃到，讓自己心情愉快的美味～

從白天一路營業到凌晨1點半的「紳橙甜品坊」，靠近萬板大橋附近，交通算是方便，來這裡也不用遭受到喧鬧的吵雜聲，可以在這裡放鬆心情好好吃上一頓甜甜美味！

店內充滿潔淨、白色系的裝潢，尤其牆上還有一些老闆的客製化翻糖蛋糕作品範例，整體來說氛圍感很柔和也很舒適，整體色彩搭配也採用比較柔光感

這一個個客製化翻糖蛋糕，看起來耗時相當長，不過有稍微聽到有客人詢問，約莫要2周前就要訂購！店內不僅有客製化翻糖蛋糕，還有許多精緻的甜點，例如磅蛋糕、馬卡龍、檸檬塔、巧克力塔、布丁等等讓人食指大動的小點，其中還有手沖咖啡、茶類、拿鐵等飲品搭配，即便品項的選擇性相當豐富且多元化，老闆在用料上更是相當講究，絕不會因品項多而馬虎，店內用的鮮乳一律是鮮乳坊桂芳鮮乳；燕麥奶則使用OATSIDE 燕麥奶等等用料都是老闆精選的食材來源，就連可可粉都採用法芙娜無糖可可粉，草莓、藍莓、芒果、檸檬醬，皆由店家自製，可見他們對於自身的甜點用料非常嚴謹，難怪每一口都吃得到食材原有的口感！

紳橙甜品坊菜單

紳橙甜品坊甜點

優格慕斯檸檬塔$125

這個「優格慕斯檸檬塔」，是我目前吃過的檸檬塔中最爽口也最讓人感覺到涮嘴的甜點了！尤其在天熱的時候點上這個甜點，吃起來酸甜酸甜的

上面滿是店家自製的檸檬醬，搭配上最底座酥脆且帶著奶香氣的塔座，尤其優格慕斯綿密的口感，入口即化酸V酸V，讓人一口就愛'上！

卡士達香脆泡芙$65

老闆推薦我們必點：卡士達香脆泡芙，這款可是人氣甜點之一！一送上桌就可以聞到濃郁的泡芙香氣，光是外觀看起來可口美味肯定就擄獲不少甜點饕客！

泡芙一共有兩種口味可選擇：卡士達、泰奶，因為第一次來，所以我們就點了卡士達的，果然看起來酥脆的泡芙外皮，一咬下去真的卡滋卡滋作響！

也因為用艾恩摩爾動35.1%物鮮奶油，讓奶香氣直接在嘴中散發，那爆餡的卡士達在嘴中滿是濃醇香氣，完美呈現泡芙應該要有的「外酥內軟」口感！

OREO巧克力心太軟

原料以法國BARRY 75% 純脂巧克力，低糖口感吃起來甜而不膩帶著香醇巧克力香氣，上面滿是OREO碎片，蛋糕綿密滑順的口感，絕對會讓巧克力愛好者深深愛上！

焦糖烤布蕾蛋糕$160

說到焦糖口味，有誰能不愛呢？尤其焦糖本身帶著焦香氣，不時又有鹹甜鹹甜的口感，其中「焦糖烤布蕾蛋糕」也是切片蛋糕中的人氣甜點之一！

當焦糖與鹽之花交織，馬上出現鹹甜口感！蛋糕夾層滿是鹽之花焦糖醬，搭配著綿密、爽口的戚風蛋糕主體，底部更有香脆的餅乾座，有誰能抵擋得了這種美味呢？

泰式奶茶蛋糕切片$160

吃了「紳橙甜品坊」家的切片蛋糕會覺得，在價格以及份量來說，雙北地區算是不會太貴的！尤其切片蛋糕中總是滿滿的餡料，在想一下老闆用料的講究，這可是雙北地區可遇不可求的呢！而近期菜單上的切片蛋糕可說是「新品一籮筐」，尤其這個「泰式奶茶蛋糕切片」，有著濃郁泰奶、香醇椰子慕斯搭配的完美比例，每一層的紅茶戚風蛋糕與綿密奶油，完美呈現泰式奶茶口味，享受將甜點多元化的美味感受！

巧克力歐蕾$75

可以調整甜度的巧克力歐蕾實在太棒了！用的是法芙娜無糖可可粉喝起來有著濃醇的可可香氣，整杯來說可可香交織奶香，喝起來真的好絲滑且濃郁！

肯亞AA莓果$120

喜愛手沖的朋友絕對要衝！！爽口的手沖搭配上甜而不膩的甜點，絕對是一趟療癒身心之旅！淺中焙的肯亞AA莓果，喝起來帶著淡淡的莓果香氣，交織著小番茄香氣，最後有著紅糖味

整杯喝起來很是清爽！一點都不會過酸呢！

★推薦給需要被甜點洗滌心靈的甜點愛好者！

★口味見仁見智，謝謝大家！