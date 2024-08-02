樂軒和牛專門店｜新竹頂級奢華派和牛燒肉店，宛如私人招待所還能打撞球!

在新竹吃過最頂的燒肉就是這家，從台北展店而來的【樂軒和牛專門 竹北店】，斥資千萬打造打造而成，主打專人桌邊代烤的頂級燒肉，超仙的和牛在燒烤後誘人至極，搭配奢華的金箔和松露，每一口都是奢華的味蕾享受還有獨立的私人包廂、視聽室、撞球等娛樂設施，讓大家體驗富豪級的私人招待所感受!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【樂軒和牛專門 竹北店】位於新竹縣竹北市成功八路，是耗資五千萬打造獨棟建築物，外觀簡約時髦氣派，旁邊空地有專屬停車場可以停放。

▼【樂軒和牛專門 竹北店】每個用餐空間都是私人包廂，並且以日本地名做區分，從2~6人小包廂到10多人大型包廂通通有，大包廂更附設視聽室或廁所，只要滿足低消就能使用！

▼【樂軒和牛專門 竹北店】大廳還有整面威士忌牆，讓對品酒有興趣的老饕能好享受~

▼宛如私人招待所的【樂軒和牛專門 竹北店】，有提供撞球檯和影音廳可以使用，很適合派對包廂，慶生、求婚都很適合，切記一定要提前預約!

▼【樂軒和牛專門 竹北店】用餐會有服務人員全程桌邊代烤，從頭到尾完全免動手，並讓食材呈現最完美得熟度，很適合像我這種懶人~

菜單

餐點介紹

櫻花紅岩雙人套餐💰6800元

▼櫻花紅岩雙人套餐包含三道澳洲和牛、三道日本和牛、前菜開胃冷盤、蔬菜、北海道七星米、桂花釀水果蜜、和牛炒飯、甜點等，用餐會有服務人員全程桌邊代烤，很貼心將油花多跟油花少的穿插著烤，整個過程吃起來不會覺得膩。

小菜冷盤

▼入座時會先送上每人各三份小菜冷盤，包還清爽的蘿蔔、酸甜的韓式泡菜和爽脆小黃瓜，可以免費無限續用~

前菜 香煎奶油鮭魚佐萊姆

▼宛如西餐才會有的香煎奶油鮭魚，鮭魚呈現完美半生熟狀態，口感軟嫩細緻，擠點檸檬後清爽又開胃。

桂花釀水果蜜

▼充滿創意的桂花釀水果蜜，使用當季的新鮮水果，並融入清爽的桂花蜜，多汁的火龍果、麝香葡萄、小番茄等，結合桂花獨特香氣好解膩!

和牛炒飯

▼好吃到讓人眼睛為之一亮的和牛炒飯，嚴選頂級的和牛拌炒出鑊氣，粒粒分明帶有牛肉香，還可以免費續不怕吃不飽!

最優秀賞 日本A5十二特上雪花 月見燒

▼它們家的經典最優秀賞 日本A5十二特上雪花 月見燒，霸氣使用大片日本薄切牛板腱，浸泡在樂樂醬後直火碳烤，再搭配蛋黃液碰撞味蕾火花，入口即化的滋味讓人太著迷，還可以加價灑上松露更升級!

最優秀賞 姬路A5和牛 涮涮鍋

▼很有日式風格的最優秀賞 姬路A5和牛 涮涮鍋，可以品嘗到除了燒肉的不同吃法，裏頭有著超大片的粉嫩色的和牛，柔軟好咬同時吸飽了湯汁精華好好吃!

最優秀賞 姬路A5和牛 海老捲

▼結合串燒元素的最優秀賞 姬路A5和牛 海老捲，將和牛捲著鮮蝦搭配樂樂醬燒烤，外軟內彈牙的口感相當有趣~

澳洲9+和牛 厚切牛舌

▼厚切高達4公分的澳洲9+和牛 厚切牛舌，嚴選最嫩的牛舌中後段，吃起來軟中帶脆，又脆又多汁，搭配金箔小山奢華指數爆表!

澳洲9+和牛 板腱火焰燒

▼上演浮誇表演的澳洲9+和牛 板腱火焰燒，將板腱和牛燒烤後加入酒點燃，打造視覺上的多重饗宴，肉質口感更是軟嫩JUICY!



澳洲9+和牛 橫膈膜奶油燒

▼保有粉嫩色澤的澳洲9+和牛 橫膈膜奶油燒 ，以奶油燒烤充滿獨特牛肉香氣，頂頭放上特製柚子胡椒蘿蔔泥，中和了些許油膩感剛剛好!

蔬菜盤

▼蔬菜部分也會由服務人員協助代烤，烤起來剛剛好不會太乾，可以吃到食材滿滿的水份!

甜點 水信玄餅

▼最後甜點是日本經典的水信玄餅，估溜滑順的口感，伴隨著黑糖的甜香很討喜，吃完也不會讓人感到太負擔!

用餐心得

近期吃過最頂的燒肉就是這家，讓人不停驚豔的【樂軒和牛專門 竹北店】，結合頂級食材及精湛燒烤手法，端出一道道奢華的味蕾體驗，很適合約會或是慶生來這裡過!

店家資訊

樂軒和牛專門 竹北店

粉絲團 : 樂軒和牛專門 竹北店FB

電話 : 03-550-0777

地址：新竹縣竹北市成功八路262號

營業時間 : 11:30-14:30 17:30-21:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food