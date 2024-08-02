大板根打造恐龍親子劇場，於暑假檔期 6 月 2 9 日到 8 月 2 5 日，每周五、六、日限定演出，引進國外擬真恐龍巨偶與台灣新生代藝術家展開栩栩如生的恐龍世界，打造全新恐龍親子劇原創劇碼， 8 月劇情升級再改版，藉由這部恐龍親子劇，不但邀請現場小朋友上台觸摸恐龍，也不吝嗇送出各種小禮物，最後更提供與恐龍的互動拍照時間，這場由台灣新生代藝術團隊及大板根共同合作的恐龍親子劇場「恐龍森林探險隊」，頗受觀眾好評，現場歡笑與尖叫聲不斷，反應相當熱烈，讓演出的情境與過程，成為貼近觀眾的實境空間，帶給大家快樂，用滿滿的正能量來度過您的暑假親子假期，千萬不要錯過了。

暑假期間，週五、六、日在大板根森林溫泉酒店森林園區，僅須憑大板根森林遊園門票或酒店房卡即可免費入場觀賞恐龍親子劇場。 ( 售票資訊請詳見大板根森林溫泉酒店官網。）購買門票貴賓可悠遊大板根 20 公頃森林，大板根的原生亞熱帶雨林，是全臺唯一僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，區內有許多令人歎為觀止的大型板根，蔓生數百年以上的巨藤和高聳入雲的林海等豐富的生態組合。

大板根森林園區內固定展出超過 15 種的擬真恐龍，如巨型霸王龍，搭配暴龍、腕龍、迅猛龍、劍龍、三角龍、牛龍等及全台首創 7 米高的萬歲金剛，暑假週五、六、日限定演出「恐龍森林探險隊」恐龍親子劇團表演，大板根超擬真恐龍金剛展帶您重返遠古森林並提供親子共遊好去處，體驗遠古恐龍叢林就趁現在！

迎接暑假來臨，推出兩種住房專案活動時間自 7 月 1 日至 8 月 31 日止，「恐龍森林樂園」平日酒店區三人房只要 8,500 元＋ 10 ％起，包含早餐、晚餐、露天溫泉 SPA 、森林門票、娛樂中心、健身房等，展覽期間大板根將擬真恐龍植入森林園區，園區內展出多種如霸王龍、迅猛龍、牛龍等，專案贈古生物 DIY 造型彩繪組。

針對住宿推出一泊二食的「沐夏板根」專案，平日太子雙人客房每房只要 6,900 元＋ 10 ％起，包含太子雙人客房乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐、免費入園享受雨林芬多精、露天溫泉 SPA 、游泳池、健身房等；特別加贈 Haagen-Dazs 消暑冰品每人 1 份。